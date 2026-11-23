Les téléphones pourront émettre un signal sonore spécifique mardi 24 novembre dans la matinée, à Saint-Fons, Vénissieux, Feyzin, Oullins-Pierre-Bénite et Irigny. La préfecture du Rhône annonce un test du dispositif FR-Alert, dans le cadre d’un exercice de sécurité civile qui débutera à 9 heures sur le site Seveso de Bluestar Silicones, à Saint-Fons.

Les automobilistes circulant sur les autoroutes A7 et A450, ainsi que les voyageurs à bord des trains traversant le secteur, pourront également recevoir une notification.

Un message portant explicitement la mention "exercice"

FR-Alert permet d’avertir les personnes présentes dans une zone de danger et de leur transmettre les consignes pour se protéger. Mardi, la notification portera explicitement la mention "exercice".

Les destinataires n’auront aucune action à entreprendre ni de mesure particulière de mise à l’abri à adopter, précise la préfecture. Le signal sonore accompagnera uniquement ce test du système d’alerte.

Au cours de la simulation, les sirènes du plan particulier d’intervention de l’exploitant et celles du système d’alerte de la commune de Saint-Fons seront activées. Le plan communal de sauvegarde sera lui aussi déclenché fictivement.

L’exercice, au scénario non communiqué, doit permettre aux services de l’État, aux collectivités et à l’exploitant de tester leurs capacités d’intervention dans des conditions proches d’une situation d’urgence.

Il y a dix ans, une explosion se produisait à Bluestar Silicones, faisant un mort.