Municipales annulées à Saint-Fons : Christian Duchêne appelle Hadi Mebarki à renoncer à faire appel

La décision est tombée ce lundi 12 octobre : le tribunal administratif de Lyon a annulé les élections municipales de Saint-Fons des 15 et 22 mars derniers. Le scrutin avait été remporté au second tour par la liste LFI de Hadi Mebarki, avec 40,75% des suffrages exprimés.

À l’origine du dossier figure une irrégularité concernant la liste de l’ancien maire Christian Duchêne. Au premier tour, ses bulletins avaient été invalidés le week-end du scrutin en raison de l’absence de mention de la nationalité portugaise de l’une de ses colistières, contrairement aux règles électorales. Sa liste avait tout de même recueilli 901 voix, soit près de 28% des suffrages exprimés.

Le tribunal a ainsi suivi les conclusions présentées fin septembre par la rapporteure publique, qui avait préconisé l’annulation de l’ensemble du scrutin.

"Une victoire pour les habitantes et les habitants de Saint-Fons"

Dans un communiqué diffusé après la décision, Christian Duchêne et la liste Saint-Fons la citoyenne saluent "une victoire pour les habitants de Saint-Fons".

L’ancien maire estime qu’une partie importante des électeurs du premier tour avait été privée de la prise en compte de son vote après l’invalidation de ses bulletins.

"Ce sont des habitants qui se sont déplacés et dont la voix n’a pas compté", dénonce-t-il, affirmant que "sans cela, le résultat du second tour aurait été différent".

Une affirmation politique : le jugement entraîne bien l’annulation du scrutin, mais ne permet pas d’établir quel aurait été le résultat d'une élection organisée dans d’autres conditions.

Christian Duchêne règle également ses comptes avec Hadi Mebarki, qu’il accuse d’avoir voulu "éliminer un adversaire sur tapis vert". "Il a aujourd’hui perdu et ce sont bien par les urnes que les électeurs trancheront", poursuit-il.

Duchêne demande à Mebarki de ne pas faire appel

La bataille pourrait cependant ne pas être terminée.

Selon le communiqué de "Saint-Fons la citoyenne", Hadi Mebarki entendrait faire appel de la décision. Christian Duchêne l’appelle à y renoncer afin de permettre l’organisation rapide d’un nouveau scrutin.

"Prolonger la procédure, c’est prolonger l’incertitude pour les Sainfoniards", estime-t-il, évoquant également la situation du personnel municipal.

Les jugements rendus en matière électorale par le tribunal administratif peuvent effectivement faire l’objet d’un appel devant le Conseil d’État. Dans l’attente d’une décision définitive, les élus proclamés restent en fonctions.

Christian Duchêne va plus loin en accusant politiquement l’équipe municipale insoumise d'avoir utilisé ces derniers mois la communication de la Ville à son profit.

"Lui qui est si confiant dans son bilan ne devrait pas avoir peur du suffrage universel, d’affronter le jugement des électeurs et de revenir aux urnes rapidement", lance l’ancien maire.

"Notre liste est prête à repartir en campagne"

Christian Duchêne annonce en tout cas être déjà prêt pour la suite.

"Notre liste est prête à repartir en campagne", assure-t-il, promettant de présenter dans les prochaines semaines ses propositions aux habitants de Saint-Fons.

L’ancien maire dit souhaiter "une campagne, projet contre bilan, basée sur des faits et non des contre-vérités, dans le respect de l’adversaire", avant qu’un nouveau vote ne départage les différentes listes si l’annulation du scrutin devient définitive.