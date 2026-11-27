Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, la créatrice de contenus Sarah Vincent, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :
- Rockefeller, Frères-Lumière et maintenant Grenette : la réouverture aux voitures est-elle logique ou un non-sens ?
- La guerre froide entre Grégory Doucet et Véronique Sarselli a-t-elle atteint un point de non-retour ?
- Grégory Doucet pourrait-il se retrouver coincé avec ses "amis" insoumis en cas d'accord pour la présidentielle ?
Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.
Quand Macron arrive en 2017, la France fait 2,2 pourcents de croissance, et aujourd'hui le PIB recule de 0,2 pourcents. Et le pire, c'est que pendant ce temps, les milliardaires sont passés de 32 à 53 et leur fortune a doublé. C'était ça le fameux projet, et il la parfaitement réalisé la droite de la métropole Lyon va faire réunie dans notre ville le le compte à rebours est lancéSignaler Répondre
35 minute pour faire la Guillotière au parking bellecour MDRRRRRRRRR on a la pire présidente de la métropoleSignaler Répondre
Le concept d’ouvrir la rue grenette pour soutenir les commerces (rue qui sert uniquement au transit et a 0 place de stationnement) c’est hilarant je pense que le duo Sarselli-Oliver c’est top 3 des binômes politiques les plus incompétents de FranceSignaler Répondre
Votre avenue Rockefelleracailles vous pouvez vous le garder!Signaler Répondre
Nous en reparlerons en 2027 ma pouleSignaler Répondre
La France rentre en récession et la seule obsession des droites c’est de remettre la bagnole partout ? Caché dans un parking pour fuir les habitantEs qui sont contre ces pratiques. La droite passéiste et délétère prête à tout pour ne pas satisfaire les besoins de la population.Signaler Répondre
Rockfeller appartient aux malades et aux soignants pas aux bobos en vélos chinois que disparaissenr dès qu'il pleutSignaler Répondre