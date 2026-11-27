Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, la créatrice de contenus Sarah Vincent, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Rockefeller, Frères-Lumière et maintenant Grenette : la réouverture aux voitures est-elle logique ou un non-sens ?

- La guerre froide entre Grégory Doucet et Véronique Sarselli a-t-elle atteint un point de non-retour ?

- Grégory Doucet pourrait-il se retrouver coincé avec ses "amis" insoumis en cas d'accord pour la présidentielle ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.