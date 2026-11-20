Les conseils municipaux de Lyon et de Villeurbanne doivent pouvoir décider de poursuivre ou non l’encadrement des loyers sur leur territoire. C’est la position défendue par Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon, dans un communiqué publié au lendemain du vote définitif de la proposition de loi à l’Assemblée nationale.
"Mes convictions sur l'encadrement des loyers n'ont pas changé. Il appartiendra aux conseils municipaux concernés de se prononcer sur la poursuite de cette expérimentation", déclare-t-elle.
Le texte initial prévoyait de pérenniser le dispositif et de l’étendre à de nouvelles communes.
La version adoptée prolonge l’expérimentation de deux ans et laisse aux collectivités une liberté de décision sur sa poursuite.
Des réserves sur les effets du dispositif
La Métropole reconnaît que l’encadrement des loyers a permis de contenir certains abus. Elle estime toutefois qu’il peut décourager l’investissement locatif, freiner la rénovation et compliquer les parcours résidentiels. Pour appuyer ses réserves, elle invoque un rapport de la Cour des comptes du 14 octobre qui avait souligné les fragilités du dispositif.
Véronique Sarselli entend concentrer l’action métropolitaine sur la construction et la rénovation. La collectivité affirme que la production de logements a atteint un niveau historiquement bas sur son territoire.
"Encadrer les loyers ne crée pas un seul logement supplémentaire. La crise du logement ne s'arrête pas aux frontières de Lyon et de Villeurbanne", soutient la présidente de la Métropole.
La collectivité annonce également vouloir faire de l’accession à la propriété une priorité, en évoquant les obstacles financiers rencontrés par les ménages qui souhaitent devenir propriétaires.
la régulation dissuasive est contre productive:c'est par ailleurs valable dans tous les secteurs.si on s'obstine ,on va vers le marché noir..Signaler Répondre
Le seul et unique moyen pour faire baisser les prix des loyers, c'est qu'il y ait plus d'appartements. La concurrence fera le reste.Signaler Répondre
Il est évident qu'en ne faisant rien, on n'impose rien. C'est logique. Un rocher ou un molusque non plus n'imposent rien.Signaler Répondre
Elle a gagné la Métropole, et a abandonné naturellement la Mairie de Sainte-Foy...Signaler Répondre
Très bien, elle n'impose pas Elle...Signaler Répondre
Elle est mignonne Mme Sarselli. Elle "laisse" les conseils municipaux délibérer pour poursuivre ou non. Comme si elle avait son mot à dire. Hé bien non, la loi a changé et elle n'a plus son mot à dire. Ca doit lui faire bizarre d'avoir perdu.Signaler Répondre
Money is moneySignaler Répondre
Habitant du côté de Valmy, on avait le c14 et le 19 à hôtel de ville, quand la ligne D est en panne c'est une belle galère, obligé de faire des détours à piedSignaler Répondre
En gros l'encadrement serai encore la magnifique enfin vu les prix déjà exorbitant quesque sa sera sansSignaler Répondre
Une bonne nouvelle! Les loyers sont déjà trop chers faudrait pas qu'ils augmententSignaler Répondre
Il faudrait remettre la circulation des bus rue de la République. La circulation des bus en direction de la Croix Rousse était bien plus fluide. Bien plus commode depuis Hôtel de Ville. En plus la ligne C ne fonctionne pas.Signaler Répondre
La fausse droite qui se dégonfle pour la 5763eme fois…une fois élue les promesses sont vite oubliées. honte à vous !Signaler Répondre
Avec le bassin de baignade de Confluence, c’est une marque d’ouverture et dialogue. Une ouverture politique que les écologistes rigides et sectaires n’auraient jamais faite sous leur mandat.Signaler Répondre
oui il faut relancer l’économie lyonnaise par tous les moyens avec Doucet et ses copains de LFI/les VERTS la métropole lyonnaise etaient en chute libreSignaler Répondre
La logique voudrait que la construction de logements suive la croissance de la population lyonnaise: 0.1% depuis 10ans...petit à petit les boomers disparaissent du paysage, les logements se libèrent...éviter de rentrer dans un schéma similaire à celui de la crise espagnole des années2000:nombre de logements neufs superieurs aux besoins de la population et qui biensur ne trouvaient pas acquéreurs.Signaler Répondre
Déjà une promesse d’avant élection dans l’eauSignaler Répondre