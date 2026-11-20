Les conseils municipaux de Lyon et de Villeurbanne doivent pouvoir décider de poursuivre ou non l’encadrement des loyers sur leur territoire. C’est la position défendue par Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon, dans un communiqué publié au lendemain du vote définitif de la proposition de loi à l’Assemblée nationale.

"Mes convictions sur l'encadrement des loyers n'ont pas changé. Il appartiendra aux conseils municipaux concernés de se prononcer sur la poursuite de cette expérimentation", déclare-t-elle.

Le texte initial prévoyait de pérenniser le dispositif et de l’étendre à de nouvelles communes.

La version adoptée prolonge l’expérimentation de deux ans et laisse aux collectivités une liberté de décision sur sa poursuite.

Des réserves sur les effets du dispositif

La Métropole reconnaît que l’encadrement des loyers a permis de contenir certains abus. Elle estime toutefois qu’il peut décourager l’investissement locatif, freiner la rénovation et compliquer les parcours résidentiels. Pour appuyer ses réserves, elle invoque un rapport de la Cour des comptes du 14 octobre qui avait souligné les fragilités du dispositif.

Véronique Sarselli entend concentrer l’action métropolitaine sur la construction et la rénovation. La collectivité affirme que la production de logements a atteint un niveau historiquement bas sur son territoire.

"Encadrer les loyers ne crée pas un seul logement supplémentaire. La crise du logement ne s'arrête pas aux frontières de Lyon et de Villeurbanne", soutient la présidente de la Métropole.

La collectivité annonce également vouloir faire de l’accession à la propriété une priorité, en évoquant les obstacles financiers rencontrés par les ménages qui souhaitent devenir propriétaires.