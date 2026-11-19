Alexandre Dupalais veut empêcher la tenue d’une rencontre publique avec Rima Hassan vendredi 20 novembre, en soirée, à la Bourse du travail de Lyon. Dans deux courriers, le conseiller UDR du 8e arrondissement demande à Grégory Doucet de retirer la mise à disposition de la salle Moissonnier et sollicite l’intervention du préfet Étienne Guyot.
L’eurodéputée LFI doit présenter son ouvrage Palestine errante à l’invitation de la librairie Ouvrir l’œil, du Collectif 69 de soutien au peuple palestinien et de l’Union juive française pour la paix. Jusqu’à 400 personnes seraient attendues dans cette salle de la Bourse du travail, place Guichard, dans le 3e arrondissement.
L’usage de la salle municipale contesté
Auprès du maire, Alexandre Dupalais soulève d’abord la question de la réservation. Il affirme que le règlement intérieur de la Bourse du travail réserve son usage aux organisations syndicales et relève qu’"aucun des trois organisateurs annoncés n’est une organisation syndicale".
"Il vous appartient donc de vérifier quelle organisation a sollicité la salle Moissonnier, pour quel objet déclaré, et si cette utilisation est conforme au règlement", écrit-il à Grégory Doucet.
L’élu demande la communication de la demande de réservation, de l’identité de l’organisation qui l’a déposée, de l’autorisation accordée et du règlement intérieur. Il invoque également les pouvoirs du maire en matière de gestion des locaux communaux et de maintien de l’ordre public pour réclamer le retrait de la salle.
Le précédent de la réunion de Raphaël Arnault invoqué
Pour étayer ses craintes, Alexandre Dupalais revient sur la mort de Quentin Deranque, frappé en marge d’une conférence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon en février dernier. Il évoque l’enquête judiciaire et la mise en cause de membres ou de proches de La Jeune Garde.
Il rapproche également cette nouvelle rencontre de la réunion de Raphaël Arnault, cofondateur du groupe, initialement prévue dans le 8e arrondissement au début du mois de novembre. L’élu rappelle avoir demandé son interdiction avant le retrait de la salle lyonnaise, puis sa reprogrammation à Villeurbanne. Il mentionne l’interdiction préfectorale de cette seconde réunion, suspendue le 6 novembre par le tribunal administratif de Lyon.
🔴 Après Raphaël Arnault, Rima Hassan. Nouvelle provocation de LFI à Lyon ! Quentin Deranque a été battu à mort en marge de sa précédente conférence, pour laquelle la Jeune Garde s’était mobilisée en « service d’ordre ». Je saisis le maire et le préfet pour l’interdire ⤵️ https://t.co/1XA4XpNjxd— Alexandre Dupalais (@a_dupalais) November 18, 2026
"Les mêmes causes produisent aujourd’hui les mêmes risques", estime Alexandre Dupalais, qui invoque aussi la mobilisation des forces de l’ordre à Lyon depuis le 17 octobre.
Une demande d’interdiction adressée au préfet
Dans son courrier à Étienne Guyot, l’élu demande que le préfet intervienne auprès du maire écologiste et envisage de se substituer à lui si la salle n’est pas retirée. Il lui réclame aussi d’"interdire cette rencontre si les éléments dont vous disposez le justifient".
Quelle que soit la décision prise sur la tenue de l’événement, Alexandre Dupalais sollicite des mesures pour prévenir les troubles aux abords de la Bourse du travail ce vendredi.
C'EST A SOUHAITER QUE AUCUN POLICIER NE SE DEPLACE. ALLONS IL FAUT LA CROIRE LA POLICE TUESignaler Répondre
C'est pas le jury du prix Nobel qui a donné le prix à un ex président des USA qui n'avait encore rien fait juste pour sa couleur de peau? c'est ce qu'on appelle le "progressisme"Signaler Répondre
par contre l'ont ils retiré quand ce même président a laissé gazé la population syrienne (c'est Hollande que je ne porte pas dans mon coeur qui avait révélé la lâcheté de cet ex président US qui avait arrêté tous les alliés qui voulaient intervenir).... on l'a vu ressortir de son trou pour faire une campagne communautaire "anti-trump"... lâche mais comme tout démocrate américain très bon business car ils fructifient rapidement leurs postes (je regarde vers les Clinton).
Vaste fumisterie.
L'ONU ouvertement dans la main des BRICS qui soutiennent l'Iran.Signaler Répondre
Les palestinistes ? voir la déclaration de la cheffe de Die Linke (l'ultra gauche allemande), elle a peur pour elle et sa famille car son parti s'est allié aux palestinistes et elle reçoit des menaces de mort... elle découvre que les "palestinistes" sont en lien avec les organisations terroristes ... quelle surprise.
Le Nobel de la Paix cette année donné à une antisémite déclarée (qui en plus a des liens avec le régime chinois).
Quelle blague ses Institutions mondiales. On a des armées de fonctionnaires internationaux très chèrement payés et totalement corrompu.
Le Soft power des monarchies de Golfe qui depuis des décennies payent des rétributions très élevées à de nombreux politiques de tous les pays... la preuve avec un ancien 1er ministre chiraquien, ou d'autre ex président qui recoivent des centaines de milliers d'euros pour des conventions à la con.
Le Pognon
Pierre PERRET s'en foutait complètement de la politique et surtout aussi de L F I et de sa clique ........Signaler Répondre
il a chanté : tout tout tout vous saurez tout sur le zizi ....
HASSAN avec tes 5000 balles par mois, t'aurais pas 100 balles pour que je puisse terminer le mois ?Signaler Répondre
MERCI
L'union juif pour la paix sont des masochistes, la Syrienne Hassan leur promet un grand bain dans la méditerranée et ils croient en la paix : avec elle ? REVEIL !!!Signaler Répondre
Tout à fait d accord avec vous qu elle parte on veut plus voir cette personne .. elle ne devrait meme plus être dans le gouvernement elle n aime pas la France ..qu’elle parteSignaler Répondre
Les fachos d'extrème gauche? c'est ça? perret le socialo, qui nous chante sa propagande? les étrangers font le boulot que les Français veulent pas faire?Signaler Répondre
T'en fais pas mon Pierrot,Signaler Répondre
Nous aussi on n aime pas les fachos.....
Respect M PERRET ❤️❤️❤️❤️
Et pourtant il a survolé l espace européen sans encombre....Signaler Répondre
S arrêter en Europe, pourquoi faire ? Nous demander notre savoir faire pour lutter contre les terroristes islamistes 🤣🤣🤣🤣
Tiens l Egypte vient de classer les frères musulmans français groupe terroriste....
Mais était programmé par le hamas contre Israel...Israel s’est défendu, c’est tout..Signaler Répondre
Qui a pourtant signe des accords avec le Maroc, Arabie saoudite et tant d autres pays....Signaler Répondre
Ben non.....aucune condamnation par la cour de justice internationale ni par la cour pénale internationale d Israël pour génocide........Signaler Répondre
Allez cherche encore ......
Nous sommes tous Pierre PerretSignaler Répondre
la cour internationale a condamné Israël de crimes de guerre et de genocide l’ancien premier ministre d’israël ne peut pas s’arrêter en Europe par peur de se faire arrêter Israël est un état genocidaireSignaler Répondre
Génocide imaginaire ? Ce n'est pas la vergogne qui vous étouffe.Signaler Répondre
Demandez vous pourquoi le monde entier vomit désormais ce petit pays illégitime et arrogant.
L ONU vient de de reconnaître le génocide en Birmanie contre les Ouighours,...Signaler Répondre
mais toujours pas le " génocide" israélien invente.....
Répétez 100000 fois un mensonge n en fait pas une vérité ....
Les passions antisémites d'EELV-LFI sont impénétrables.Signaler Répondre
Convergence d'extrêmes droites corrompues jusqu'à la moëlle, rien de plus.Signaler Répondre
il devenu le bras droit du genocidaire Benjamin Nathanyh lorsque on parle de l’attachement à la France et à la république à géométrie variableSignaler Répondre
Pierre Perret a tellement raison et en plus il est drôleSignaler Répondre
On se réveille ou on arrête la 8.6🤣🤣Signaler Répondre
Meyer HABIB n est plus député depuis 2024.......
Mon passage préféré " elle a des trous d air dans le keffieh "Signaler Répondre
Merci Pierrot, tu avais déjà tout bon avec la p'tite Lilly, et tu ne lâches rien ..
Le temps ne fait rien a l affaire,
Quand on est bon, on est bon ...
Les temps changent.......Israël a accueilli Bardella et en a interdit son accès a HASSAM, Melenchon et Panot ....Signaler Répondre
Simple bon sens logique, qui mieux qu un juif sait reconnaître l antisémitisme.......?
Tout le monde ne prend pas le train en loucede, 1ere classe, cache sous une capuche, pour échapper a une convocation de la justice🤣🤣🤣oh Raphou, petit filou, t étais dans le coup..Signaler Répondre
Elle n'a pas honte de revenir après la mort du jeune pendant sa venue précedente, Rima Hassan sert à rien pour les citoyens, n'oublions ces paroles et ces actes contre la république française.Signaler Répondre
Rima Hassan est une mauvaises personne qui s'est juste attiser la haine et c'est tout. Elle n'aime pas la république Française ainsi que s'est valeurs.Signaler Répondre
Comme son copain ARCHENAULT, qu elle s exprime loin de Lyon qui fut un refuge pour les juifs pendant la dernière guerre......Signaler Répondre
Pas d antisémite ni d allie au terroriste islamiste du Hamas dans notre ville de la résistance .....
C est une provocation a l heure ou le parlement européen a acte des liens entre ces réseaux et LFI et appelle a l interdiction du keffieh dans son enceinte ......ou seuls les drapeaux et insignes européens doivent demeurer ..
Il y a quelque chose de très réjouissant à lire les commentaires de nos droiteux : ça ne vole décidément pas haut, les gars ... et tout ça, en pure perte : Lyon ne sera jamais RN, jamais. Et Rima trouvera un lieu où s'exprimer, ne vous en déplaise.Signaler Répondre
Tout le monde ne s'exprime pas masqué, à la nuit tombée, en loucedé comme certains lol
Il semble qu'il y a en a plusieurs, vous parlez duquel ? Le vôtre, car il semble bien que vous trollez à tout va ?Signaler Répondre
c'est facile d'être de gauche à 5000 balles par moi !!!Signaler Répondre
bande de parvenus !!!
pauvre femme,Signaler Répondre
quand on aura la charia en France, elle comprendra sa douleur ...............
j'en rigole d'avance !!!!
Merci à tous les deux pour votre humour. En revanche la gauche de Melenchon se croit tout permis. On loue des salles, on se permet de jugerSignaler Répondre
les gens qui ne sont pas d accord avec eux. Ces gens ont sûrement des appuis pour déverser leur haine.
Quentin ne devait pas mourir, une vie est une vie.
Ou est la Justice? Je suis dégoutée. Une pensée pour les parents...toujours.
Mais alors il aime pas Rima ? on se demande pourquoi ?Signaler Répondre
demandez au 80 parlementaires franco-isrealien comme Meyer Habib qui souhaitent transformer la france en IsraëlSignaler Répondre
Ella a aidé à faire réélire le Doudou, elle fait comme chez elleSignaler Répondre
C'est la base de LFI et du communisme tout est à tout le monde, sauf pour les responsables du parti pour qui tout est pour eux...
Qui est ce qui a provoqué cette fin tragique ?Signaler Répondre
Bien sur, ils ne sont jamais nomméet jouent les autruches depuis ce jour.
après la venue d'ARCHENAULT à villeurbanne, c'est la venue de HASSAN maintenantSignaler Répondre
députés voyous qui propagent la haine et appellent à l'insurrection, occasionnent des rixes qui se soldent par un mort ???
ils font combien de POURCENTAGE lors des élections pour qu'on tolère que ces gens puissent s'exprimer, et au nom de quoi ????
ils veulent voir de vrais fascistes ?? qu'ils aillent voir le film """MOULIN""" on l'a déjà dit, on le répète !!!!
Occupe toi de ton boulot un peu plus sérieusement au lieu de faire du buz.Signaler Répondre
Qui préfère gaza à la France dont le seul objectif est de transformer la France en palestine, se délocalise ....Signaler Répondre
Il faut attendre qu’il y ait des morts pour les classer comme terroristes?Signaler Répondre
Le libriste est connu pour ces positions radicales, mais il à souvent raison!Signaler Répondre
Il me semble bien que lors de son dernier déplacement à Lyon… ç’a s’est très mal terminé…. et avec une enquête en cours. Un peu de décence et de discernement ne feraient de malSignaler Répondre
après la venue d'ARCHENAULT à villeurbanne, c'est la venue de HASSAN maintenantSignaler Répondre
députés voyous qui propagent la haine et appellent à l'insurrection !!!!
ils font combien de % parmi les électeurs pour qu'on tolère ça ????
En m'intéressant à la politique lyonnaise, je connais ce personnage et son parti, mais je posais des questions, alors pourquoi répondre à mon commentaire si c'est pour ne pas répondre aux questions ?Signaler Répondre
Tous les opposants à cette réunion et LFI sont conviés à venir manifester leur mécontentement sur la place de la bourse du travail .Signaler Répondre
Rima Hassan et LFI jouent toujours la provocation. Sa conférence à Lyon il y a un mois ayant été interdite, elle récidive avec le même programme. Ecoutez sur le dernier disque de Pierre Perret la chanson "Les antisémites", elle et le gourou y sont étrillés, c'est jouissif.Signaler Répondre
Vous ne connaissez donc pas le parti de Melenchon ?Signaler Répondre
Où est ce que vous avez vu qu'une salle de la bourse du travail se démonte ??????Signaler Répondre
Et il en a d'autres :Signaler Répondre
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