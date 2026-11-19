Alexandre Dupalais veut empêcher la tenue d’une rencontre publique avec Rima Hassan vendredi 20 novembre, en soirée, à la Bourse du travail de Lyon. Dans deux courriers, le conseiller UDR du 8e arrondissement demande à Grégory Doucet de retirer la mise à disposition de la salle Moissonnier et sollicite l’intervention du préfet Étienne Guyot.

L’eurodéputée LFI doit présenter son ouvrage Palestine errante à l’invitation de la librairie Ouvrir l’œil, du Collectif 69 de soutien au peuple palestinien et de l’Union juive française pour la paix. Jusqu’à 400 personnes seraient attendues dans cette salle de la Bourse du travail, place Guichard, dans le 3e arrondissement.

L’usage de la salle municipale contesté

Auprès du maire, Alexandre Dupalais soulève d’abord la question de la réservation. Il affirme que le règlement intérieur de la Bourse du travail réserve son usage aux organisations syndicales et relève qu’"aucun des trois organisateurs annoncés n’est une organisation syndicale".

"Il vous appartient donc de vérifier quelle organisation a sollicité la salle Moissonnier, pour quel objet déclaré, et si cette utilisation est conforme au règlement", écrit-il à Grégory Doucet.

L’élu demande la communication de la demande de réservation, de l’identité de l’organisation qui l’a déposée, de l’autorisation accordée et du règlement intérieur. Il invoque également les pouvoirs du maire en matière de gestion des locaux communaux et de maintien de l’ordre public pour réclamer le retrait de la salle.

Le précédent de la réunion de Raphaël Arnault invoqué

Pour étayer ses craintes, Alexandre Dupalais revient sur la mort de Quentin Deranque, frappé en marge d’une conférence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon en février dernier. Il évoque l’enquête judiciaire et la mise en cause de membres ou de proches de La Jeune Garde.

Il rapproche également cette nouvelle rencontre de la réunion de Raphaël Arnault, cofondateur du groupe, initialement prévue dans le 8e arrondissement au début du mois de novembre. L’élu rappelle avoir demandé son interdiction avant le retrait de la salle lyonnaise, puis sa reprogrammation à Villeurbanne. Il mentionne l’interdiction préfectorale de cette seconde réunion, suspendue le 6 novembre par le tribunal administratif de Lyon.

🔴 Après Raphaël Arnault, Rima Hassan. Nouvelle provocation de LFI à Lyon ! Quentin Deranque a été battu à mort en marge de sa précédente conférence, pour laquelle la Jeune Garde s’était mobilisée en « service d’ordre ». Je saisis le maire et le préfet pour l’interdire ⤵️ https://t.co/1XA4XpNjxd — Alexandre Dupalais (@a_dupalais) November 18, 2026

"Les mêmes causes produisent aujourd’hui les mêmes risques", estime Alexandre Dupalais, qui invoque aussi la mobilisation des forces de l’ordre à Lyon depuis le 17 octobre.

Une demande d’interdiction adressée au préfet

Dans son courrier à Étienne Guyot, l’élu demande que le préfet intervienne auprès du maire écologiste et envisage de se substituer à lui si la salle n’est pas retirée. Il lui réclame aussi d’"interdire cette rencontre si les éléments dont vous disposez le justifient".

Quelle que soit la décision prise sur la tenue de l’événement, Alexandre Dupalais sollicite des mesures pour prévenir les troubles aux abords de la Bourse du travail ce vendredi.