Article initial :
Après plus d'une semaine de présence mouvementée à la Bourse du Travail, la Ville de Lyon avait obtenu le départ des collectifs et syndicats qui occupaient les murs pour piloter l'organisation des différentes manifestations qui se sont multipliées cet automne entre Rhône et Saône.
Un bras de fer qui avait permis à la salle de pouvoir accueillir de nouveau ses spectacles, mais qui s'est mal terminé puisqu'en récupérant les clés de la Bourse du Travail, la mairie écologiste avait pu constater de nombreuses dégradations et des tags laissés à l'intérieur.
Furieuse, la Ville de Lyon avait annoncé un dépôt de plainte à venir et surtout le retrait de la proposition du prêt d'une nouvelle salle pour accueillir syndicalistes et militants.
Selon nos informations, puisque la main tendue de la Ville a été retirée, les concernés ont décidé de se servir par eux-mêmes.
Ce mardi après-midi, ils se sont donc repliés sur le Palais de la Mutualité à la Guillotière. Une centaine de personnes se sont rendues sur place pour envahir les lieux, tandis que la police municipale et nationale a été dépêchée pour encadrer la situation.
Mise à jour le 18 novembre à 10h :
Quelques heures après son occupation par des collectifs et des syndicats, le Palais de la Mutualité a été évacué par les forces de l'ordre ce mercredi 18 novembre au matin. "À la demande du maire de Lyon, et avec l’accord du parquet dans le cadre d’une procédure de flagrance, la police nationale a procédé à l’évacuation du palais de la mutualité", indique la préfecture du Rhône dans un communiqué.
Débutée aux alentours de 6h30, l'opération s'est déroulée dans le calme et s'est achevée vers 8h. Sur les 50 personnes présentes, 20 ont été conduites au commissariat pour une vérification d'identité après avoir refusé de présenter leurs papiers. Une personne a également été interpellée pour sa participation présumée aux dégradations commises lors de la manifestation de la veille.
Selon la préfecture du Rhône, "l’occupation de la bourse du travail puis de ce palais était utilisée notamment pour mobiliser dans le cadre de manifestations sauvages".
y zétaient partis avec les WC en céramique ,les occupants les auraient donc...occupés?Signaler Répondre
Doucet n’a aucune humanité. Il utilise des méthodes de fasciste !Signaler Répondre
Pourquoi avez nettoyé et remis en état la Bourse du Travail puisque Rima Hassan va y aller haranguer ses adorateurs débiles? Tout sera à nouveau détruit. Au moins elle aurait été à l’aise dans sa fange habituelle.Signaler Répondre
Pourquoi investir le Palais de la Mutualité ? Ce bâtiment est la propriété de la Ville de Lyon, les locaux sont loués à des structures mutualistes et des associations, quel rapport avec les revendications de ces illuminés CGT-LFI ?Signaler Répondre
Mais les lyonnais ont voté Doucet et LFI : le résultat est la ! Ne pas se plaindre !!!Signaler Répondre
J espère au moins qu il a eu la décence, lui et ses équipes, de s excuser de ses propos anti forces de l ordre .......auxquelles ils font appellent sans hésiter ....Signaler Répondre
Alors Doudou et tous les copains, MERCI QUI, la police .......
affirmer qu 'y zont "l'eau courante"?Signaler Répondre
le style 'gens du voyages ' , a priori ce n'est pas le cas iciSignaler Répondre
Les nuisibles….,Signaler Répondre
6 mois pour Manu ; mais 6 ans pour Doudou ...Signaler Répondre
il est bo,le lavaboSignaler Répondre
il est laid le bidet
pour ton jeu de... "maux"..et tes allusions olfactivesSignaler Répondre
Vous ne voulez plus subventionner toute cette pourriture et tous ces parasites? Baissez votre taux de prélèvement à la source braves gens! Baissez le montant à payer de 10% sans aucune pénalité, vous aurez à vous rattraper l'année d'après mais tous ensemble cela fait une dizaine de milliards extra que cet Etat voyou devra aller financer! Coupez le robinet! Les cigales se sont transformée en langoustes, coupez leur le robinet!!!!!!Signaler Répondre
Comme Macron et ses sbires avec la FranceSignaler Répondre
On ne peut pas continuer encore longtemps comme ça
mais quand la Pastèque se décidera t'elle à grandir et sortir de son petit monde de bisounours écolo bobo vélo collabo ????Signaler Répondre
C'est pour cette fois l'arroseur arroseur arrosé, mais le problème c'est que Nicolas le lyonnais qui casque !!!!!!!
Toujours Les mêmesSignaler Répondre
Cheveux colorés
8.6 à la main.
Ça aime vivre dans la merde et les tags
Ça branle rien mais ça veut tout 😂
C'est un peu le camembert qui dit au roquefort qu'il sent mauvaisSignaler Répondre
y sont même partis avec les lavabosSignaler Répondre
Doucet complice, Doucet responsable, Doucet DÉMISSION !Signaler Répondre
Très curieux ce positionnement fluctuant du maire de Lyon, qui parfois ouvre charitablement ses bâtiments aux SDF et aux associations d'extrême-gauche (par "humanisme"), mais de temps à autre demande l'intervention musclée de la police pour les expulser.Signaler Répondre
Si c'est les mêmes tags qui a sur l'école place Guichard les mecs devrait retourner aux lycéeSignaler Répondre
Faites appliquer les lois. C’est basique. Les contrevenants doivent être sanctionnés. Encore basique. Nous payons des impôts pour cela. Sinon, changez les lois.Signaler Répondre
Hé ho ! Habitue toi à la nouvelle façon de vivre et faire des choses. Ça c'est un nouvel exemple du FUTUR. Si t'es pas content y a la rueSignaler Répondre
"Les concernés ont décidé de se servir par eux-mêmes.".Signaler Répondre
Comme d'habitude à l'extrême gauche...
Le bataillon des juges de l'armée de JLM les libéreront rapidement.Signaler Répondre
JLM l'a dit lui même car il dit les choses clairement il met en marche son "armée" (pour faire le parallèle avec l'armée de Lula au Brésil).
Dire clairement et décrire précisément les bataillons de cette "armée". Déjà un papier il y a quelques semaines donnait la parole à un bataillon celui des haut fonctionnaires qui agissent discrètement dans les couloirs du pouvoir.
On connait le bataillon des "faux syndicats"
Le bataillon des médias (souvent payés sur argent public).
une fois le descriptif, serait il possible de demander à JLM et LFI de rembourser l'argent public qu'ils touchent par moyen détourné ? ou valide t'on ses détournements d'argent public et ses financements illégaux de parti politique... faisons réellement le calcul (ce qui ne sera pas fait car on préfère s'occuper du RN et des "assistants" alors que tous les partis ont fait exactement la même chose pendant des décennies).
finalement on apprend donc que la mairie de Lyon proposait des salles aux pilleurs casseurs et autres incendiaires et participait donc à l’organisation de la mise à sac de la ville … c’est ca le sens des responsabilités du maire de Lyon .. on savait qu’il n’aimait pas les lyonnais lui le parisien venu pour se gaver à grand coup d’augmentation de frais de bouche, mais de la à faire financer par les lyonnais la destruction de leur ville ça pose un vrai problème ! la mise à disposition d’une salle communale aux organisateurs de la mise à sac c’est bien soutenir et co-financer la casse de la ville …pas certain que ça plaise à la très grande majorité des lyonnais il faudra sûrement un jour rendre des comptes Mr DoucetSignaler Répondre
même avec ses copains Doucet est dépassé ! qui pouvait pensé qu’une occupation par des vandales casseurs pilleurs et incendiaires ne laisser pas de trace … un seul Doucet ! il s’est rendu compte que ses copains de l’extrême gauche le prenaient vraiment pour un … et depuis longtemps… ses angoisses vont recommencer comme il nous l’avait dit ou fait croire le 18 au matin quand les « partenaires privilégiés de la mairie » avaient réduit en cendres le bâtiment classé monument historique de l’office du tourisme… en final toutes ses incompétences coutent à chaque fois aux lyonnais comme quand la ville perd encore en justice suite à ses decisions irréfléchies et ses incompétencesSignaler Répondre
comment peut-on laisser ces gens envahir des lieux qui ne leur appartiennent pas ? est-on encore dans un état de droit ? reconnait-on encore le droit à la propriété ? peut on appliquer la loi et punir sévèrement ce genre de comportement ?Signaler Répondre
"avait pu constater de nombreuses dégradations et des tags laissés à l'intérieur"Signaler Répondre
Il n'y a que les imbéciles pour croire que les pourritures d'ultra gauche peuvent respecter les locaux dans lesquels ils se trouvent.
Pourquoi laisse t'on faire les occupations et les blocus par ses minorités au détriment de la majorité?Signaler Répondre
Pourquoi n'envoi t'on pas les forces de l'ordre déloger ses minorités quitte à avoir des blessés parmi ses gens extrêmistes?
Pourquoi laisse t'on faire depuis plusieurs semaines ses émeutes ?
Quels sont les réels objectifs de nos dirigeants ?
Ils font ce qu'ils veulent sans aucunes conséquences judiciaires.Signaler Répondre
Ce pays est foutu.
Doucet débordé par ses électeurs.Signaler Répondre
Le maire ne maîtrise plus rien dans la ville.
Il est depassé.
La Mairie doit connaitre les noms et coordonnées des responsables, quand elle refuse une salle à une association de retraités CFDT ( des vieux de 80 ans) au prétexte que c'est une association syndicale, Ici elle se fait emtubée par des voyoux connus par leurs associés politique, la Mairie et les adjoints et personnel qui ont laissés faire sont responsables, pénalement et financièrementSignaler Répondre
Le citoyen payeu en a marre de ces lacunes, la justice administrative doit sévir
A la Guill ils sont dans leur élément ;-)Signaler Répondre
La mairie furieuse contre les irresponsables qui gèrent la ville.Signaler Répondre
encore quelques centaines de milliers d'euro de dégâts a nos frais ; c'est assez singulier que des collectivistes (ou pseudos tel ) semblent prendre plaisir a détruire les biens collectifs ; finalement ces inutiles ne sont que des imposteursSignaler Répondre