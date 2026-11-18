Deux jours avant la Journée internationale des droits de l’enfant, Jamais Sans Toit donne rendez-vous ce mercredi 18 novembre à partir de 16h30 devant la préfecture du Rhône. Le collectif lyonnais veut y défendre le droit à la mise à l’abri et alerter sur l’écart qui se creuse entre le nombre d’enfants sans solution officielle d’hébergement et celui des enfants qui accèdent à une place. Il annonce qu’une délégation, composée de ses représentants et de députés de Lyon et de Villeurbanne, sera reçue en préfecture.
Le nombre d’enfants sans solution officielle a plus que triplé
Début juillet 2026, le collectif recensait 386 enfants sans solution officielle d’hébergement dans la métropole de Lyon, contre 113 quatre ans plus tôt. Dans le même temps, parmi les familles accompagnées à Lyon, 97 enfants ont obtenu un hébergement institutionnel en 2025-2026, contre 293 quatre ans auparavant, selon Jamais Sans Toit.
À l’échelle nationale, le baromètre de rentrée de la Fédération des acteurs de la solidarité et de l’Unicef faisait état de 2 043 enfants sans abri, dont 467 âgés de moins de trois ans. Ce décompte porte sur les enfants dont la demande d’hébergement au 115 est restée sans réponse positive. Il laisse donc de côté les familles qui n’ont pas sollicité le dispositif.
À Lyon, 146 enfants ont été mis à l’abri dans des écoles en 2025-2026, d’après le collectif, qui en comptabilise plus de 700 depuis le début du quinquennat. Les occupations s’allongent : selon son bilan, elles duraient en moyenne trois semaines au début du quinquennat, contre plus de huit mois aujourd’hui.
"Pendant des mois, des familles vivent sur des tapis de gym, sans cuisine ni salle de bains", raconte Jamais Sans Toit. Parents et enfants doivent quitter les lieux pendant la journée. Le collectif affirme que le 115, des travailleurs sociaux et des associations lui adressent eux-mêmes des familles faute de places. En quatre ans, les sommes qu’il dit avoir engagées sont passées de 33 000 à 103 000 euros, sans subvention et notamment grâce aux cagnottes solidaires.
Le collectif réclame un plan sur plusieurs années
Jamais Sans Toit alerte aussi sur les conditions de maintien dans l’hébergement d’urgence. Dans le Rhône, le collectif dénonce des contrats de trois mois qui, selon lui, imposent aux familles une réévaluation régulière de leur vulnérabilité, au risque de leur faire perdre leur place.
"Aucun enfant ne devrait dépendre d’une cagnotte ou de l’occupation d’une école pour avoir un toit", écrit le collectif. Il demande que la lutte contre le sans-abrisme des enfants devienne la grande cause nationale du prochain quinquennat, avec des moyens pour l’hébergement programmés sur plusieurs années et le respect du droit à la mise à l’abri.
Pé a écrit le 20/11/2026 à 23h26Signaler Répondre
Merci de rendre visible tous ces enfants dont les droits ne sont pas respectés : sécurité, logement, protection. Si seulement la Convention Internationale des Droits de l'Enfant pouvait être respectée dans notre pays !
SURTOUT SI TU ES EN PLEINE FORME, EN BONNE SANTE, N 'HESITE PAS A ALLER T 'EN OCCUPER !!!!!!!
et n'oublie pas de leur faire un chèque aussi, hein ? n'oublie pas !!!
Avant de parler des droits en France, va voir comment ça se passe ailleurs! Et essaie de rentrer illégalement dans dans certains pays!!!!!Signaler Répondre
Merci de rendre visible tous ces enfants dont les droits ne sont pas respectés : sécurité, logement, protection. Si seulement la Convention Internationale des Droits de l'Enfant pouvait être respectée dans notre pays !Signaler Répondre
et en plus il sait déjà faire les réseaux sociaux avec son portable !!!!!Signaler Répondre
.............. peut - être mieux que mes gosses !!!
C'est fou de se contenter de regarder une photo. Il suffit pourtant de lire l'article, les chiffres y sont assez clairs et détaillés, il me semble.Signaler Répondre
Quel acharnement sur leur âge. Ceux scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de Lyon et alentours et dont il est question ici avec Jamais Sans Toit sont bel et bien mineurs. Il y a hélas aussi des bébés. Peut-être voulez-vous encore dire qu'ils ne sont pas mineurs ? Mais à n'importe quel âge, avoir un toit est un droit et devrait être une priorité.Signaler Répondre
"La France n'est pas une poubelle" ??? Donc on peut traiter des êtres humains de déchets maintenant ?Signaler Répondre
Waouh, belle mentalité.
Ne vous inquiétez pas, les membres de ce collectif accueillent parfois ces êtres humains et ces enfants chez eux. C'est beau à voir encore un peu d'humanité sur cette planète !
Et les êtres humains, de manière générale non ?Signaler Répondre
Si seulement les messages des astronautes pouvaient avoir un peu plus d'effets... Une seule et même terre. Mais laissons nos co-terriens pourrir dans la misère, quel bel esprit.
OMG ! C'est possible un commentaire comme ça ? 🤮Signaler Répondre
D’après la photo ils ont de grandes jambes pour des enfants!Signaler Répondre
Vous occupez vos loisirs comme vous le souhaitez, on s'en cogne, mais alors à un point, comme vos leçons de morale.Signaler Répondre
Des enfants scolarisés avec leurs parents qui viennent profiter du social en France, alors que les Français qui bossent n'arivent meme plus a se soigner?Signaler Répondre
Non merci
Heureusement que des bénévoles s'activent pour mettre à l'abri des enfants scolarisés et leurs familles.Signaler Répondre
Un peu d'empathie ne ferait pas de mal à bon nombre de commentaires ci-dessous....
Et rien ne vous empêche de vous engager dans d'autres associations pour aider d'autres types de public mais c'est pas la priorité apparemment!
Et ben engagé dans des associations qui viennent en aide aux retraités précairesSignaler Répondre
il faut aller Place des TERREAUX, vous aurez beaucoup plus de place ..................Signaler Répondre
Jamais sans toit n'est pas une association et encore moins une "association employeuse", il s'agit uniquement d'un collectif de gens bénévoles qui refusent que des êtres humains et des enfants dorment dehors !Signaler Répondre
L'autre jour dans le débat sur bfm, une retraité qui a bosser toute sa vie gagne 1100€ mensuelSignaler Répondre
De l'autre côté une personne qui a rien branler de sa vie touche le minimum vieillesse ( 1043,59€ )
Normal?
Toutes ces associations nous coutent un pognon de dingue et les salaires de ceux qui en profitent tout autant.Signaler Répondre
En France, le budget cumulé du secteur associatif est estimé autour de 113 à 124 milliards d'euros (environ 3,3 % du PIB), tandis que la masse salariale des associations employeuses atteint environ 51,4 milliards d'euros en 2025 (soit près de la moitié du budget global du secteur)
Pourquoi tant d'associations, regardez bien les salaires des membres et vous comprendrez :
Montant de la masse salariale : 51,39 milliards d'euros en 2025 (+ 1,6 % par rapport à 2024,
Cessons de payer des associations et augmentons les salaires de ceux qui bossent vraiment.
Récompensons le travail pas la fainéantise et la main tendue en permanence.
Faire des gamins c'est leur façon de ne pas risquer l'expulsion et de rester en France, les enfants nés en France sont Francais, donc les parents restent en France, donc changeons la loi et revenons sur le droit du sol, le seul moyen d'en finir avec ce problème.Signaler Répondre
Tous chez M. Doucet qui veut bien les loger dans sa maison.Signaler Répondre
toutafait ! qu'ils soient scolarisés à l'école ou qu'ils soient parmi les soi-disant 'moins de 3 ans', on sait tous que ce sont des jeunes de 18 à 20 ans qui se font passer pour des enfants !Signaler Répondre
je vois le TGV M L P arriver très très vite ....Signaler Répondre
Quoi ? Le TGV Marseille Lyon Paris ???
NON, l'autre M L P, ............. idiot !!!
associations de m. même pas capable de s'occuper d'eux.Signaler Répondre
L'invasion se poursuit avec la complicité de la droite et les encouragements de la gauche...Signaler Répondre
Et si ce sont des enfants, alors où sont les parents ?Signaler Répondre
nous sommes en train d’accueillir toute la misère du monde chez nous pendant que certains retraités français sont tellement pauvres qu’ils ne mangent qu’un repas par jour….Signaler Répondre
Exactement, ils sont les premiers responsables de la montée des extrêmes dont une va être inévitablement présidente en 2027 . A moins , Qu’ils montent encore des magouilles contre les français en trafiquant les urnes 🗳️..Signaler Répondre
1,5 million d' assoces ; 1,8 millions de salariés avec des 'comptabilités ' plus que floues voire inexistantes ; des milliers d'emplois fictifs , d'appartements et de véhicules de fonction , et tout cela a nos frais ...Signaler Répondre
Il faudra rendre l'argent zelinski 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Zelensky nous prend encore 90 milliards,en plus des centaines qu’il a déjà pris,pour son pays de corrompus….israel,je ne vous en parle même pas..ils touchent la CAFAL française en vivant en « israel »…Macron a vendu toute l’industrie française aux étrangers …mais là ça ne vous interpelle pas !! Quand c’est des gosses qui dorment dans la rue ,immigrés ou pas,là ça vous scandalisent!! Pauvre inhumain que vous êtes!! Merci pour la censure !!Signaler Répondre
Les Français qui bossent n'arrivent plus a faire leur course, se soigner! et vous continuez d'entretenir la terre entière ? 2027 sera terrible pour vous!!!!!Signaler Répondre
le disent:les grands s'en foutent ,ils n'emploient que très peu de gens peu qualifiés au smicSignaler Répondre
Un sacré culot.Signaler Répondre
Enfants lol y sont tous majeursSignaler Répondre
Il faut arrêter l' immigration.Signaler Répondre
ils sont majeursSignaler Répondre
Binet gagne beaucoup d'argent,en restant dans son blocus de la CGT,elle pourrait faire des dons ,au lieu d'approuver le hezbollahSignaler Répondre
Faut dire ça aux associations politisées qui quêtent à gauche et à droiteSignaler Répondre
Un APPLE à 1800 euros pardi !!!Signaler Répondre
Ras le bol d'entendre ces associations politisées réclamer à cor et à cris des aides de toutes sortes .Retour au pays d'origine est la très bonne méthode .Signaler Répondre
Coluche :"demandez nous ce dont vous avez besoin et on vous expliquera comment vous en passer"Signaler Répondre
Mais enfin, d'où viennent ces enfants sans toit ? Si c'est de l'immigration, il n'est pas étonnant que l'on court après le temps car comment évaluer le nombre d'entrées ? Faut il prévoir des places vacantes dans l'attente des arrivées éventuelles ? Comment savoir où ces enfants vont aboutir ? A mon avis, on aura du mal, même avec beaucoup de bonne volonté et d'argent à répondre à un besoin qu'on ne peut pas anticiper.Signaler Répondre
Merci de répondre, et quel type de téléphone as-tu ?Signaler Répondre
ILS NE SONT PAS MINEURS!!!Signaler Répondre
Le rn veux arreter de subventionner ces associationsSignaler Répondre
Le rn veux une tva a 5,5 sur l'électricité
Le rn veux expulser les oqtf
Le rn veux renvoyer chez eux les délinquants bi nationaux
J'ai encore pleins d'exemples
Du racisme dans ces mesures?
Tiens au fait dégrader une statue n'est pas un acte anti chrétien
Traité quelqu'un de "sale blanc " n'est pas raciste
Continuez de garder vos oeillères
Beaucoup de Français verront trés clair pour déposer leur bulletin dans l'urne!
Dans leurs pays d'origine, ils n'auraient aucun problème de logement.Signaler Répondre
il faut surtout que c est associations continuent a toucher les subventions publiques pour rémunérer leurs membres , donc il faut continuer a faire venir la misère pour être payés .Sous un habillage humanitaire il y a surtout la survie et le job qu il faut a tout prix maintenir pour vivre .Gregory Doucet connaît bien le système puisqu il n a bossé que pour des associations et qu il a déclaré officiellement au titre de la transparence de patrimoine pour pouvoir être élu ,gagner 3000€ par mois de même que sa discrète épouse également rémunérée 3000€ pour la même association comme psychologue. il faut donc absolument maintenir le système, le reste n est que de l habillage.Signaler Répondre
Au lieu de voir des gosses traîner et dormir dans les rues, il faudrait que leurs mères prennent la pilule; ces femmes venues en France pour faire des gosses en pagaille, et pour toucher des aides, des allocs, ceci bien sur exempts d'impôts.Signaler Répondre
La France n'est pas une poubelle. Et si les membres de cette pseudo association accueillaient ces "gosses" chez eux? S'ils n'en veulent pas, c'est qu'ils (ces gosses) n'ont rien à faire sur le sol français.
On vient en France pour dormir dans la rue , ces gens la on un sacré problème .Signaler Répondre
Qui paye ?Signaler Répondre
Pourquoi récupéré les fonds des associations ? Pourquoi ne parle t'on pas des salaires de certaines personnes de ses associations ?
Combien d'argent public détourné ?
Est on dans un pays mafieux ?