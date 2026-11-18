Deux jours avant la Journée internationale des droits de l’enfant, Jamais Sans Toit donne rendez-vous ce mercredi 18 novembre à partir de 16h30 devant la préfecture du Rhône. Le collectif lyonnais veut y défendre le droit à la mise à l’abri et alerter sur l’écart qui se creuse entre le nombre d’enfants sans solution officielle d’hébergement et celui des enfants qui accèdent à une place. Il annonce qu’une délégation, composée de ses représentants et de députés de Lyon et de Villeurbanne, sera reçue en préfecture.

Le nombre d’enfants sans solution officielle a plus que triplé

Début juillet 2026, le collectif recensait 386 enfants sans solution officielle d’hébergement dans la métropole de Lyon, contre 113 quatre ans plus tôt. Dans le même temps, parmi les familles accompagnées à Lyon, 97 enfants ont obtenu un hébergement institutionnel en 2025-2026, contre 293 quatre ans auparavant, selon Jamais Sans Toit.

À l’échelle nationale, le baromètre de rentrée de la Fédération des acteurs de la solidarité et de l’Unicef faisait état de 2 043 enfants sans abri, dont 467 âgés de moins de trois ans. Ce décompte porte sur les enfants dont la demande d’hébergement au 115 est restée sans réponse positive. Il laisse donc de côté les familles qui n’ont pas sollicité le dispositif.

À Lyon, 146 enfants ont été mis à l’abri dans des écoles en 2025-2026, d’après le collectif, qui en comptabilise plus de 700 depuis le début du quinquennat. Les occupations s’allongent : selon son bilan, elles duraient en moyenne trois semaines au début du quinquennat, contre plus de huit mois aujourd’hui.

"Pendant des mois, des familles vivent sur des tapis de gym, sans cuisine ni salle de bains", raconte Jamais Sans Toit. Parents et enfants doivent quitter les lieux pendant la journée. Le collectif affirme que le 115, des travailleurs sociaux et des associations lui adressent eux-mêmes des familles faute de places. En quatre ans, les sommes qu’il dit avoir engagées sont passées de 33 000 à 103 000 euros, sans subvention et notamment grâce aux cagnottes solidaires.

Le collectif réclame un plan sur plusieurs années

Jamais Sans Toit alerte aussi sur les conditions de maintien dans l’hébergement d’urgence. Dans le Rhône, le collectif dénonce des contrats de trois mois qui, selon lui, imposent aux familles une réévaluation régulière de leur vulnérabilité, au risque de leur faire perdre leur place.

"Aucun enfant ne devrait dépendre d’une cagnotte ou de l’occupation d’une école pour avoir un toit", écrit le collectif. Il demande que la lutte contre le sans-abrisme des enfants devienne la grande cause nationale du prochain quinquennat, avec des moyens pour l’hébergement programmés sur plusieurs années et le respect du droit à la mise à l’abri.