Parc Blandan : la Ville de Lyon autorise la mise à l’abri de 27 familles jusqu’à la fin de la trêve hivernale

Après l’occupation, vendredi soir, de modulaires municipaux par le collectif Jamais Sans Toit, la Ville de Lyon annonce avoir autorisé la mise à l’abri des 27 familles, représentant 80 enfants, jusqu’à la fin de la trêve hivernale.

La municipalité écologiste indique ce dimanche que cette décision intervient "en l’absence persistante de solutions d’hébergement d’urgence proposées par l’État".

Les familles s'étaient installées vendredi soir dans des modulaires appartenant à la Ville, situés dans le parc Blandan, sur un site partiellement occupé par le service archéologique municipal. La Ville précise avoir choisi d’en autoriser l’occupation temporaire, tout en veillant au "strict respect des règles de sécurité" et à une cohabitation sereine avec les 40 agents municipaux présents sur une partie du site.

Ces familles, rappelle la collectivité, étaient sans solution pérenne depuis plusieurs mois. Certaines avaient trouvé refuge dans des écoles maternelles et élémentaires lyonnaises, parfois depuis près d’un an. Pendant les vacances scolaires, la Ville avait assuré leur mise à l’abri à l’hôtel, avant qu’elles ne se retrouvent de nouveau sans hébergement à l’issue de cette période.

L'exécutif de Grégory Doucet souligne que cette situation perdure malgré l’activation du plan grand froid par la préfecture du Rhône et la mise à disposition par la Ville de deux gymnases, permettant d’accueillir jusqu’à 250 personnes chaque soir. "Plusieurs familles avec de jeunes enfants demeurent sans solution d’hébergement d’urgence à Lyon", constate-t-elle.