Parc Blandan : la Ville de Lyon autorise la mise à l’abri de 27 familles jusqu’à la fin de la trêve hivernale

La situation s'est régularisée au parc Blandan, dans le 7ᵉ arrondissement de Lyon.

Après l’occupation, vendredi soir, de modulaires municipaux par le collectif Jamais Sans Toit, la Ville de Lyon annonce avoir autorisé la mise à l’abri des 27 familles, représentant 80 enfants, jusqu’à la fin de la trêve hivernale.

La municipalité écologiste indique ce dimanche que cette décision intervient "en l’absence persistante de solutions d’hébergement d’urgence proposées par l’État".

Les familles s'étaient installées vendredi soir dans des modulaires appartenant à la Ville, situés dans le parc Blandan, sur un site partiellement occupé par le service archéologique municipal. La Ville précise avoir choisi d’en autoriser l’occupation temporaire, tout en veillant au "strict respect des règles de sécurité" et à une cohabitation sereine avec les 40 agents municipaux présents sur une partie du site.

Ces familles, rappelle la collectivité, étaient sans solution pérenne depuis plusieurs mois. Certaines avaient trouvé refuge dans des écoles maternelles et élémentaires lyonnaises, parfois depuis près d’un an. Pendant les vacances scolaires, la Ville avait assuré leur mise à l’abri à l’hôtel, avant qu’elles ne se retrouvent de nouveau sans hébergement à l’issue de cette période.

L'exécutif de Grégory Doucet souligne que cette situation perdure malgré l’activation du plan grand froid par la préfecture du Rhône et la mise à disposition par la Ville de deux gymnases, permettant d’accueillir jusqu’à 250 personnes chaque soir. "Plusieurs familles avec de jeunes enfants demeurent sans solution d’hébergement d’urgence à Lyon", constate-t-elle.

avatar
johnny le 11/01/2026 à 15:11

Il autorise en même temps il a pas eu le choix vu que les pseudos associations avait envahie le lieux travail des municipaux . Lol j'ai hâte d'être lundi et voir la cohabitation avec tous les pseudos enfants et les vrai travailleur

avatar
Une chance pour la France le 11/01/2026 à 15:03

Le meilleur endroit pour héberger ces pauvres gens, c'est dans leurs pays d'origine.

avatar
Les écolos ne comprennent rien au logement le 11/01/2026 à 14:32

L’encadrement des loyers ne libère aucun terrain, ne raccourcit aucun délai, n’augmente ni la production neuve ni la rénovation du parc existant.

Il administre la pénurie au lieu de la résorber. Et pendant ce temps des familles dorment dehors.

avatar
@j6 le 11/01/2026 à 14:02
J6 a écrit le 11/01/2026 à 13h27

Il y a 580 millions de personnes éligibles à venir en France et 2 milliards de personnes pauvres...mais oui nous allons les sauver avec 30 millions de personnes bossant dans le privé...cqfd

Votre interlocuteur manque à la fois d'esprit critique et de hauteur de vue. Il n'est pas intellectuellement armé pour comprendre vos arguments.

Il s'imagine même que le 17ème siècle était un siècle d'immigration... N'importe quoi !

Nous payons le résultat de décennies de domination culturelle de la gauche dans les médias, à l'école, dans le domaine culturel, etc.

avatar
Joubs le 11/01/2026 à 13:42

Ce parc est devenu une véritable ZAD
Dégueulasse et insécurisé
Quelle déchéance depuis Collomb.

avatar
J6 le 11/01/2026 à 13:27
Belle réflexion a écrit le 11/01/2026 à 12h28

Je me demande si vous vous êtes mis à plusieurs pour pondre une telle ânerie !
Vous devriez vous rapprocher du RN ,ils en prennent des comme toi.
Des gens meurent mais il faut que cela reste dans notre poste de TV...
Les voir crever sur nos trottoirs est insupportable : il ne manquerait plus que on se sente concerné...
Le siècle des lumières est bien revolu.

Il y a 580 millions de personnes éligibles à venir en France et 2 milliards de personnes pauvres...mais oui nous allons les sauver avec 30 millions de personnes bossant dans le privé...cqfd

avatar
Parponnes le 11/01/2026 à 13:26

Appel d'air et donc politique irresponsable!!

avatar
Ex Précisions le 11/01/2026 à 12:37

3 enfants par famille quand même

avatar
Belle réflexion le 11/01/2026 à 12:28
Et allez, appel d'air pour de futurs migrations illégales a écrit le 11/01/2026 à 12h05

Grégory Doucet et la politique française en général font tout à l'envers.

On imagine améliorer des situations humaines, et ce faisant on appelle encore plus de gens à venir amplifiant donc toujours plus la quantité de situations de gens qui vivent dehors.

Quand à l'étranger ils voient et se disent : "Quoi qu'il arrive, même en arrivant totalement illégalement dans leur pays, j'aurai au moins un toit fourni par ces politiques qui ne sont plus que des impotents", eh bien ils se lancent et débarquent...

Il nous faut des hommes politiques qui renversent le paradigme (comme Aulas l'a exprimé d'ailleurs) : plus aucun droits, fermeté, et plus personne ne voudra venir vivre pour de vrai sans aucun secours d'aucune sorte.

Je me demande si vous vous êtes mis à plusieurs pour pondre une telle ânerie !
Vous devriez vous rapprocher du RN ,ils en prennent des comme toi.
Des gens meurent mais il faut que cela reste dans notre poste de TV...
Les voir crever sur nos trottoirs est insupportable : il ne manquerait plus que on se sente concerné...
Le siècle des lumières est bien revolu.

avatar
Et allez, appel d'air pour de futurs migrations illégales le 11/01/2026 à 12:05

Grégory Doucet et la politique française en général font tout à l'envers.

On imagine améliorer des situations humaines, et ce faisant on appelle encore plus de gens à venir amplifiant donc toujours plus la quantité de situations de gens qui vivent dehors.

Quand à l'étranger ils voient et se disent : "Quoi qu'il arrive, même en arrivant totalement illégalement dans leur pays, j'aurai au moins un toit fourni par ces politiques qui ne sont plus que des impotents", eh bien ils se lancent et débarquent...

Il nous faut des hommes politiques qui renversent le paradigme (comme Aulas l'a exprimé d'ailleurs) : plus aucun droits, fermeté, et plus personne ne voudra venir vivre pour de vrai sans aucun secours d'aucune sorte.

avatar
Même remarque le 11/01/2026 à 11:53
Archéologie municipale ? a écrit le 11/01/2026 à 11h30

C'est une blague !!??

On a vraiment les moyens d'avoir un service d'archéologie à Lyon, composé de 50 fonctionnaires, alors qu'il s'agit d'une prérogative régalienne ?

Aulas, vite !

J'aimerais savoir combien ça coûte et à quoi ça sert exactement ?

Mais j'ai ma petite idée : freiner l'initiative privée, complexifier les procédures, ponctionner des taxes

Mais surtout faire plaisir au maire, qui doit se sentir investi d'une mission divine de préservation du patrimoine archéologique municipal et qui pourra postuler à l'UNESCO sitôt sa défaite digérée.

Faites moi rire, il y a la même chose à la métropole ?

avatar
Bizarre le 11/01/2026 à 11:42

Il faudra se poser la question de savoir qui renseigne ces collectifs pour occuper des bâtiments municipaux.... depuis 5 ans les écolos ont ouvert la porte aux occupations. C'est un puits sans fond....mais pas sans fonds puisque ça coûte . Sans compter qu'utiliser des locaux inappropriés présente un risque en matière de sécurité.
Et que dire en l'espèce du peu de considération de la mairie pour les conditions de travail des archéologues municipaux...
Encore une tartufferie écolo gauchistes.
Vivement qu' Aulas remette de l'ordre....

avatar
J6 le 11/01/2026 à 11:33
AntiLFI a écrit le 11/01/2026 à 11h18

Le gauchisme que le lyonnais et les français en général ne comprennent plus.
Toujours plus de moyens pour les gens qui sont ici illégalement et toujours plus d'impôts pour les français.
Le grand gagnant, est le RN.

Exactement

avatar
Archéologie municipale ? le 11/01/2026 à 11:30

C'est une blague !!??

On a vraiment les moyens d'avoir un service d'archéologie à Lyon, composé de 50 fonctionnaires, alors qu'il s'agit d'une prérogative régalienne ?

Aulas, vite !

avatar
AntiLFI le 11/01/2026 à 11:18

Le gauchisme que le lyonnais et les français en général ne comprennent plus.
Toujours plus de moyens pour les gens qui sont ici illégalement et toujours plus d'impôts pour les français.
Le grand gagnant, est le RN.

avatar
L'Etat propose le 11/01/2026 à 11:16

L'Etat propose d'appliquer le droit, et d'expulser ces étrangers en situation irrégulière.

Mais Doucet et ses amis LFI souhaite favoriser toujours et encore l'immigration illégale, alors même que la population est totalement contre ces pratiques anti-republicaines.

