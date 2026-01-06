Grand froid à Lyon : des familles avec enfants remises à la rue malgré l’activation du plan hivernal

Alors que les températures sont descendues jusqu’à –4°C la nuit ces derniers jours, plusieurs familles avec enfants, jusque-là mises à l’abri à Lyon, ont été contraintes de quitter leur hébergement, faute de solution prolongée.

Le collectif Jamais Sans Toit dénonce un plan grand froid jugé insuffisant, voire "grand comme un mouchoir de poche".

Avant les vacances scolaires, 70 enfants et leurs familles étaient hébergés dans des écoles lyonnaises, à l’initiative du collectif, en l’absence de prise en charge par l’État. "La majorité y sont réfugiées depuis plus d’un an", précise le communiqué, rappelant que "les écoles ne sont pas des centres d’hébergement".

Pendant les vacances de Noël, la mairie écologiste de Lyon avait financé leur mise à l’abri à l’hôtel. Une mesure estimée à 42 000 euros, permettant de loger 33 adultes et 55 enfants. Mais cette solution temporaire n’a pas été prolongée à la rentrée.

Malgré une demande exceptionnelle liée aux conditions météorologiques, la réponse a été négative selon Jamais sans Toit, les services invoquant l’activation du plan grand froid. Résultat : "Ce (lundi) matin, dans la nuit, alors qu’il faisait –4°C, les familles ont été contraintes de quitter l’hôtel".

Toutes ont alors contacté le 115, le numéro d’urgence sociale. Selon le collectif, la ligne était "totalement saturée, proche de la rupture". Seules trois familles ont obtenu une solution, pour une nuit seulement, dans un gymnase. "Toutes les autres ont essuyé un refus : c’était déjà complet", affirme Jamais Sans Toit.

Le collectif estime que le dispositif hivernal mis en place dans le Rhône "oublie les enfants" et interroge : "Que vaut un “plan grand froid” qui laisse des élèves et des bébés dormir dehors par températures négatives ?". Il accuse l’État de "se défausser une fois encore de ses responsabilités".

Jamais Sans Toit réclame la mise à l’abri immédiate de toutes les familles concernées, des solutions pérennes et adaptées à une vie familiale digne, et un plan grand froid qui "cesse d’être un alibi administratif". Le collectif indique avoir demandé à être reçu en urgence en préfecture, dans l’attente d’une réaction des services de l’État.