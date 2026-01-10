À Lyon, Jamais Sans Toit occupe une école désaffectée du parc Blandan pour mettre à l’abri 27 familles

Ce vendredi soir, des militants ont investi une école désaffectée située dans le parc Blandan, dans le 7ᵉ arrondissement, afin de mettre à l’abri 27 familles sans solution d’hébergement, en pleine période de froid hivernal.

Dans son communiqué, le collectif affirme que cette occupation "n’est pas un choix", mais "la seule option qui restait". L’action intervient alors que le plan grand froid est officiellement activé à Lyon, un dispositif censé renforcer les capacités d’accueil pour les personnes sans abri. Mais selon Jamais Sans Toit, la majorité des familles accompagnées n’aurait bénéficié d’aucune prise en charge, faute de places disponibles, notamment au gymnase Rosset, déjà saturé.

Au total, plus de 80 enfants se trouvent désormais hébergés dans ces constructions modulaires. Jusqu’à présent, ces familles étaient accueillies par le collectif dans les écoles fréquentées par leurs enfants, parfois depuis plus d’un an, en l’absence de solutions proposées par les pouvoirs publics. "Cette situation a assez duré", insiste Jamais Sans Toit, rappelant que "les écoles ne sont pas des centres d’hébergement".

Le collectif interpelle directement la Ville de Lyon, à qui il demande d’abandonner la vente du site occupé et de le mettre à disposition pour l’hébergement des familles. "Il est incompréhensible pour les Lyonnais que des bâtiments publics restent vides ou soient vendus pendant que des enfants dorment dehors sous des températures négatives", dénonce Jamais Sans Toit affirme qui s’engage à assurer une occupation responsable du site, dans l’attente de solutions durables.

Parallèlement, le collectif sollicite la préfecture du Rhône, afin qu’elle finance un accompagnement social, permettant le suivi des familles et la gestion du site "le temps que des solutions dignes, stables et pérennes soient trouvées".

"Face au froid, nous agissons ; aux pouvoirs publics de prendre enfin le relais", conclut Jamais Sans Toit, alors que les températures restent négatives et que la pression sur l’hébergement d’urgence demeure forte à Lyon.