Après plus d'une semaine de présence mouvementée à la Bourse du Travail, la Ville de Lyon avait obtenu le départ des collectifs et syndicats qui occupaient les murs pour piloter l'organisation des différentes manifestations qui se sont multipliées cet automne entre Rhône et Saône.

Un bras de fer qui avait permis à la salle de pouvoir accueillir de nouveau ses spectacles, mais qui s'est mal terminé puisqu'en récupérant les clés de la Bourse du Travail, la mairie écologiste avait pu constater de nombreuses dégradations et des tags laissés à l'intérieur.

Furieuse, la Ville de Lyon avait annoncé un dépôt de plainte à venir et surtout le retrait de la proposition du prêt d'une nouvelle salle pour accueillir syndicalistes et militants.

Selon nos informations, puisque la main tendue de la Ville a été retirée, les concernés ont décidé de se servir par eux-mêmes.

Ce mardi après-midi, ils se sont donc repliés sur le Palais de la Mutualité à la Guillotière. Une centaine de personnes se sont rendues sur place pour envahir les lieux, tandis que la police municipale et nationale a été dépêchée pour encadrer la situation.