Pour la section lyonnaise du PCF, les trois dérogations accordées par la préfecture du Rhône changent la donne pour les salariés en cette fin d’année. En s’ajoutant aux ouvertures déjà prévues à Lyon, elles permettraient aux commerces d’ouvrir sept dimanches de suite, jusqu’au 27 décembre.

Le parti estime aussi que l’annonce - qui doit permettre à certains commerçants de relever la tête après les pillages du 17 octobre et face à une Presqu'île déserte chaque samedi de manifestation - est intervenue trop tard pour permettre aux employeurs de respecter le délai de modification des plannings qu’il estime applicable.

Le PCF dénonce un "faux volontariat"

La section communiste voit dans cette décision un avantage pour les grandes enseignes, alors que, rappelle-t-elle, les petits commerçants et les indépendants peuvent déjà travailler le dimanche. Elle conteste aussi les conditions dans lesquelles les salariés acceptent de travailler ce jour-là. Le travail dominical, écrit-elle, "repose sur un faux volontariat basé sur les bas salaires, le chantage à l’emploi et la pression managériale à la 'disponibilité'".

"Si les salariés étaient payés dignement et les étudiants mieux soutenus, bien peu travailleraient les dimanches", poursuit le PCF. La section lyonnaise cite les salariés du commerce, de la distribution et de la sécurité parmi les premiers concernés. Elle insiste sur les conséquences pour les personnes en emploi précaire et les femmes, qui, selon elle, paient le plus lourd tribut à ces ouvertures.

Un jour de repos commun à défendre

Au-delà de la question des plannings, le PCF défend le dimanche comme un jour de repos partagé. Quand les horaires se décalent, souligne-t-il, il devient plus difficile de retrouver ses proches ou de participer à la vie associative et sportive.

"Le dimanche chômé n'est pas une variable d'ajustement de l'économie", écrit la section lyonnaise, qui entend continuer de s’opposer au travail dominical en dehors des services essentiels.