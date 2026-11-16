Pour la section lyonnaise du PCF, les trois dérogations accordées par la préfecture du Rhône changent la donne pour les salariés en cette fin d’année. En s’ajoutant aux ouvertures déjà prévues à Lyon, elles permettraient aux commerces d’ouvrir sept dimanches de suite, jusqu’au 27 décembre.
Le parti estime aussi que l’annonce - qui doit permettre à certains commerçants de relever la tête après les pillages du 17 octobre et face à une Presqu'île déserte chaque samedi de manifestation - est intervenue trop tard pour permettre aux employeurs de respecter le délai de modification des plannings qu’il estime applicable.
Le PCF dénonce un "faux volontariat"
La section communiste voit dans cette décision un avantage pour les grandes enseignes, alors que, rappelle-t-elle, les petits commerçants et les indépendants peuvent déjà travailler le dimanche. Elle conteste aussi les conditions dans lesquelles les salariés acceptent de travailler ce jour-là. Le travail dominical, écrit-elle, "repose sur un faux volontariat basé sur les bas salaires, le chantage à l’emploi et la pression managériale à la 'disponibilité'".
"Si les salariés étaient payés dignement et les étudiants mieux soutenus, bien peu travailleraient les dimanches", poursuit le PCF. La section lyonnaise cite les salariés du commerce, de la distribution et de la sécurité parmi les premiers concernés. Elle insiste sur les conséquences pour les personnes en emploi précaire et les femmes, qui, selon elle, paient le plus lourd tribut à ces ouvertures.
Un jour de repos commun à défendre
Au-delà de la question des plannings, le PCF défend le dimanche comme un jour de repos partagé. Quand les horaires se décalent, souligne-t-il, il devient plus difficile de retrouver ses proches ou de participer à la vie associative et sportive.
"Le dimanche chômé n'est pas une variable d'ajustement de l'économie", écrit la section lyonnaise, qui entend continuer de s’opposer au travail dominical en dehors des services essentiels.
Le PCF veille sur le droit des travailleurs catholiques à pouvoir assister à la messe et avoir accès à l'eucharistie sainte le jour du Seigneur....dont les voies sont mystérieuses.Signaler Répondre
Les "camarades" devraient pourtant savoir qu'il faut des gens qui travaillent plus, histoire de donner diverses prestations sociales aux "camarades ksoss" qui regardent les autres partir bosser, enfin plutôt rentrer du travail, car le matin c'est trop tôt et trop dur.....Signaler Répondre
aussi...plus une place pour s'asseoir aux nouvelles terrasses du chalet.allées saturées de promeneurs..Signaler Répondre
les cocos anti travailSignaler Répondre
c'était blindé hier a la Part DieuSignaler Répondre
vous pouvez ouvrir tout les jours les français non plus d’argent merci à Macron et ses amis de droite qui on détruit le paysSignaler Répondre
Trotski tue le ski !Signaler Répondre
par contre le pcf ne dénonce pas la casse, la violence, les pillages de ses faux manifestants manipulés par les partis d extrême gauche LFI EELV et PCFSignaler Répondre
La Cgt ne défend plus les salariés depuis longtemps...Ce syndicat gavé d’argent public n’est plus que le bras armé de LFI qui bloque, casse et brûle....Signaler Répondre
Trop de syndicalisme finit par nuire à ceux qu’il prétend défendre. Il faut arrêter les blocages et laisser les gens travailler, bon sang ! À force, vos idées détruisent des emplois au lieu de les protéger.Signaler Répondre
Ils bossaient pas le dimanche en URSS ?Signaler Répondre
Le plus déconcertant est qu'en 2026 des gens se prétendent encore d'être communiste.Signaler Répondre
PCF,à la sauce stalinienne !Signaler Répondre
Le PCF, Parti des Collabos Français ?Signaler Répondre
Les cocos on ne les entend que tout les 5 ans, pendant 6 mois mais 1x par mois ;-)Signaler Répondre
Ils ont raison les antennes du PCF sont ouvertes trop souvent. Cela ne devrait pas être une variable d'ajustement de la politique.Signaler Répondre