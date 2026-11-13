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Lyon Politiques : G7, Département du Rhône et Doucet/Aulas portés disparus - 13/11/26

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Lyon Politiques : G7, Département du Rhône et Doucet/Aulas portés disparus - 13/11/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, l'enseignant à l'université Joris Hadj et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- G7 annulé à Lyon : un camouflet pour notre ville ?
- Patrice Verchère élu président du Département du Rhône : quelle envergure encore pour cette collectivité dépouillée par la Métropole ?
- Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas inexistants : la fin du super-maire de Lyon et de ses opposants ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.

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