Lyon Politiques : G7, Département du Rhône et Doucet/Aulas portés disparus - 13/11/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, l'enseignant à l'université Joris Hadj et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- G7 annulé à Lyon : un camouflet pour notre ville ?

- Patrice Verchère élu président du Département du Rhône : quelle envergure encore pour cette collectivité dépouillée par la Métropole ?

- Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas inexistants : la fin du super-maire de Lyon et de ses opposants ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.