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Rhône : Patrice Verchère élu président du Département à l'unanimité, il succède à Christophe Guilloteau

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Rhône : Patrice Verchère élu président du Département à l'unanimité, il succède à Christophe Guilloteau

Le Département du Rhône a un nouveau président. Ce jeudi 12 novembre, Patrice Verchère (LR) a été élu à l'unanimité pour succéder à Christophe Guilloteau, désormais sénateur. Le maire de Cours entend poursuivre la politique menée depuis onze ans par son prédécesseur, tout en apportant progressivement ses propres méthodes.

Une nouvelle page s'ouvre au Département du Rhône. Après onze années de présidence de Christophe Guilloteau, c'est Patrice Verchère qui prend les commandes de la collectivité.

L'élu Les Républicains de 52 ans a été désigné ce jeudi matin à l'issue d'un scrutin sans surprise. Seul candidat en lice après le retrait du maire de Genas Daniel Valero, il a recueilli les 26 suffrages exprimés par les conseillers départementaux, faisant ainsi l'unanimité.

Maire de Cours et président de la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien, Patrice Verchère occupait jusqu'alors la fonction de vice-président du Département chargé des routes.

Une présidence placée sous le signe de la continuité

Dans son premier discours, le nouveau président a rendu hommage à Christophe Guilloteau, dont l'élection au Sénat avait entraîné le départ de la présidence départementale.

Patrice Verchère ne prévoit pas de bouleversement immédiat dans la gestion de la collectivité.

"Je ne prends pas cette présidence avec la volonté de tout remettre en cause. Je veux m'appuyer sur ce qui a été construit, sur ce qui fonctionne, et apporter progressivement mes méthodes", a-t-il déclaré.

Avant de résumer sa ligne de conduite par une formule : "La continuité n'interdit pas le mouvement."

Le nouveau président devra désormais prendre la tête d'une collectivité notamment compétente en matière d'action sociale, de collèges et de routes départementales.

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Christophe Guilloteau

11 commentaires
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Beaufolpif le 12/11/2026 à 13:16

Pas 1 mot sur la démission surprise de Martine Publiée ? Que s'est il passer ??

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Le truc c est de zapper...... le 12/11/2026 à 12:53
Siamo tutti antiLFI a écrit le 12/11/2026 à 08h52

Comme les médias se font insulter par les fachos de LFI, pourquoi continuer à leur donner la parole ?

Est-ce qu'on interview les criminels en prison au nom du pluralisme ?

Je me suis posé la même question....il suffit de les invisibiliser ...il y a tellement d'autres talents a ecouter pour nous donner l espérance ...

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stratégie pourrie, soyez créatifs .. le 12/11/2026 à 12:50
No pasaran a écrit le 12/11/2026 à 11h22

ce que je trouve intéressant à noter c'est la percée de Lisnard depuis qu'il a déclaré "je m'en fous" à propos des massacres de 1961.

Extraire une simple réaction hors contexte est d une bêtise crasse et dangereuse......
J ai une info pour vous : les replay sont dispos sur internet. .pour tous..y compris pour ceux qui veulent réentendre melenchon dire les blancs tous moches et sentant l alcool ....
Toujours faire confiance a l intelligence des vrais gens...qui ont une vraie vie en dehors du clavier 😘 ..

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Indicateur Idéologique le 12/11/2026 à 12:47
No pasaran a écrit le 12/11/2026 à 11h22

ce que je trouve intéressant à noter c'est la percée de Lisnard depuis qu'il a déclaré "je m'en fous" à propos des massacres de 1961.

Lisnard réagissait aux arguments d’une militante proche de LFI qui invoquait les événements de 1961 pour justifier les saccages et les pillages de 2026.
Lorsqu’il a déclaré n’en avoir « rien à cirer », il faisait référence à l’utilisation mémorielle d’un drame historique pour tenter de justifier ces actes, et non au drame lui-même.
Ce que je trouve intéressant dans votre réaction, c’est le manque de nuance, voire le raccourci que vous faites. Vous semblez passer à côté du contexte et de la distinction entre les deux sujets.
Finalement, votre raisonnement ne rejoint-il pas celui de cette personne qui instrumentalisait ce drame de 1961 pour justifier les saccages et les pillages de 2026 ? Même mentalité ?

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oui-oui le 12/11/2026 à 11:37
la france est magique a écrit le 12/11/2026 à 11h06

ce qui incroyable en France est la droite contrôle la totalité du pays avec l’extrême droite qui se cache bien dans des partis de droite et reproche à la gauche l’état de la France 60 pourcents des villes et villages sont controlés par la droite et 25 pourcent par la gauche les départements la droite est largement majoritaire et les régions idem dans le gouvernement tout les ministres sont de droite en 50 ans la droite a réuni la France vivement 2027 que la vraie prends le pouvoir

Les esprits sont contrôlés par la gauche essentiellement via l' éducation nationale et le service public de l' audiovisuel. D' où la réaction hystérique face à l' arrivée de Cnews qui pourrait porter atteinte à ce contrôle sur les esprits.

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No pasaran le 12/11/2026 à 11:22
Question ? a écrit le 12/11/2026 à 07h49

Le poste doit être alléchant? c'est combien la rénumération ?

Tiens future primaire à droite fin janvier? quel est l'intérêt de s'intéresser à Lisnard s'il valide une primaire dans laquelle on aurait un Attal ancien PS? quel est le point commun entre ses 2 hommes ? A quel moment on arrêtera de prendre les électeurs pour des imbéciles?
Sitôt que Lisnard se déclare favorable à ce type de primaire, j'arrête de l'écouter car il se reniera totalement.
Là j'ai rayé Retailleau de la liste car franchement c'est la même chose on peut pas avoir un Retailleau et un Attal dans une même liste c'est incompatible.
Mais bon Retailleau au final ce n'est pas spécialement un homme de convictions, il était à une époque plutôt conservateur souverainiste il est passé maintenant libéral pro-européen. Il a fait partie des "chapeaux à plumes" qui ont fait le forcing pour virer Ciotti et mettre les LR au service de Macron en 2024 (la bande à Larcher).

Ils vont pondre quoi? un programme fourre tout clientéliste qu'ils n'appliqueront pas comme d'habitude. Qu'on vienne pas dire que le fameux "parti unique" n'existait pas.

Puis le plus comique, réflexion de la semaine. Vous avez une masse média qui roule pour JLM: Libé, L'Huma, Le Monde, un peu le service public... donc le but de cette masse média est de ne pas voir arriver de candidat de droite qui pourrait priver JLM de 2ème tour. Forcément quand vous lisez des articles dans ses papiers il faut garder cela en tête car OUI le journalisme est bien un journalisme politiquement engagé. Voir ce que diront les médias Pigasse cela donnera une orientation car leur but est de faire perdre ce camps politique.

ce que je trouve intéressant à noter c'est la percée de Lisnard depuis qu'il a déclaré "je m'en fous" à propos des massacres de 1961.

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saco697 le 12/11/2026 à 11:20

au moins des élus qui construisent des choses pas comme ceux de l’alliance LFI/les Verts qui ne savent que critiquer manifester et encourager la casse … à grands cris de « fascistes » alors qu’ils sont les premiers à interdire l’accès aux lycée et facs donc c’est l’accès au savoir qu’ils bloquent et ce sont les mêmes qui appellent à bloquer la liberté d’expression en appelant à fermer une chaîne de télé … LFI/les VERTS en totale opposition aux droits de l’homme qui défend la liberté de pensé, le droit au savoir, la liberté de la presse…la liberté d’expression bien loin de la pensée unique, la violence et la censure prônée par LFI/les VERTS et leurs «partenaires privilégiés »les milices violentes qu’ils soutiennent comme l’a toujours fait Doucet

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la france est magique le 12/11/2026 à 11:06

ce qui incroyable en France est la droite contrôle la totalité du pays avec l’extrême droite qui se cache bien dans des partis de droite et reproche à la gauche l’état de la France 60 pourcents des villes et villages sont controlés par la droite et 25 pourcent par la gauche les départements la droite est largement majoritaire et les régions idem dans le gouvernement tout les ministres sont de droite en 50 ans la droite a réuni la France vivement 2027 que la vraie prends le pouvoir

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Bellota le 12/11/2026 à 10:35
Mobilité douce a écrit le 12/11/2026 à 07h19

Espérons que ce monsieur saura enfin intégrer des aménagements cyclables le long des routes départementales, un sujet malheureusement négligé par l'élu sortant.

C’est tout ce que vous avez à dire ?
Dans notre département les routes sont en bien meilleur état que dans la Métropole et que dire de l’état des chaussées à Lyon !
On a autre chose à faire que des pistes cyclables dans le Rhône
Restez à Lyon et foutez-nous la paix avec ça

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Siamo tutti antiLFI le 12/11/2026 à 08:52

Comme les médias se font insulter par les fachos de LFI, pourquoi continuer à leur donner la parole ?

Est-ce qu'on interview les criminels en prison au nom du pluralisme ?

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Ex Précisions le 12/11/2026 à 08:42

Petits arrangements entre amis, à combien de dizaines de k€/an ?

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Solidarité 69 le 12/11/2026 à 08:20

Quand on additionne tous nos élus, on a déjà compris une bonne partie du problème en France.

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Question ? le 12/11/2026 à 07:49

Le poste doit être alléchant? c'est combien la rénumération ?

Tiens future primaire à droite fin janvier? quel est l'intérêt de s'intéresser à Lisnard s'il valide une primaire dans laquelle on aurait un Attal ancien PS? quel est le point commun entre ses 2 hommes ? A quel moment on arrêtera de prendre les électeurs pour des imbéciles?
Sitôt que Lisnard se déclare favorable à ce type de primaire, j'arrête de l'écouter car il se reniera totalement.
Là j'ai rayé Retailleau de la liste car franchement c'est la même chose on peut pas avoir un Retailleau et un Attal dans une même liste c'est incompatible.
Mais bon Retailleau au final ce n'est pas spécialement un homme de convictions, il était à une époque plutôt conservateur souverainiste il est passé maintenant libéral pro-européen. Il a fait partie des "chapeaux à plumes" qui ont fait le forcing pour virer Ciotti et mettre les LR au service de Macron en 2024 (la bande à Larcher).

Ils vont pondre quoi? un programme fourre tout clientéliste qu'ils n'appliqueront pas comme d'habitude. Qu'on vienne pas dire que le fameux "parti unique" n'existait pas.

Puis le plus comique, réflexion de la semaine. Vous avez une masse média qui roule pour JLM: Libé, L'Huma, Le Monde, un peu le service public... donc le but de cette masse média est de ne pas voir arriver de candidat de droite qui pourrait priver JLM de 2ème tour. Forcément quand vous lisez des articles dans ses papiers il faut garder cela en tête car OUI le journalisme est bien un journalisme politiquement engagé. Voir ce que diront les médias Pigasse cela donnera une orientation car leur but est de faire perdre ce camps politique.

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Mobilité douce le 12/11/2026 à 07:19

Espérons que ce monsieur saura enfin intégrer des aménagements cyclables le long des routes départementales, un sujet malheureusement négligé par l'élu sortant.

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Titeuf le 12/11/2026 à 06:56

Les postes... la seule et unique préoccupation de ses gens.
L'intérêt général, la sécurité et sûreté publique, ils s'en foutent.

Juste faire le constat

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