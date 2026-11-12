Une nouvelle page s'ouvre au Département du Rhône. Après onze années de présidence de Christophe Guilloteau, c'est Patrice Verchère qui prend les commandes de la collectivité.

L'élu Les Républicains de 52 ans a été désigné ce jeudi matin à l'issue d'un scrutin sans surprise. Seul candidat en lice après le retrait du maire de Genas Daniel Valero, il a recueilli les 26 suffrages exprimés par les conseillers départementaux, faisant ainsi l'unanimité.

Maire de Cours et président de la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien, Patrice Verchère occupait jusqu'alors la fonction de vice-président du Département chargé des routes.

Une présidence placée sous le signe de la continuité

Dans son premier discours, le nouveau président a rendu hommage à Christophe Guilloteau, dont l'élection au Sénat avait entraîné le départ de la présidence départementale.

Patrice Verchère ne prévoit pas de bouleversement immédiat dans la gestion de la collectivité.

"Je ne prends pas cette présidence avec la volonté de tout remettre en cause. Je veux m'appuyer sur ce qui a été construit, sur ce qui fonctionne, et apporter progressivement mes méthodes", a-t-il déclaré.

Avant de résumer sa ligne de conduite par une formule : "La continuité n'interdit pas le mouvement."

Le nouveau président devra désormais prendre la tête d'une collectivité notamment compétente en matière d'action sociale, de collèges et de routes départementales.