Plus d'un million de signatures contre CNews : un député du Rhône chargé de décider de la suite

Le sort de l'une des pétitions les plus populaires de l'histoire de l'Assemblée nationale passe désormais entre les mains d'un élu du Beaujolais.

Alexandre Portier, député Les Républicains de la 9e circonscription du Rhône, a été désigné rapporteur de la pétition intitulée "Supprimer CNews de l'audiovisuel français".

Également président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, il devra présenter ses conclusions mardi 10 novembre à 13h, devant les députés membres de cette commission.

La mobilisation contre la chaîne d'information du groupe de Vincent Bolloré s'est considérablement accélérée ces derniers jours, notamment dans le contexte de l'attentat raciste de Trappes.

CNews peut-elle vraiment être supprimée ?

Malgré son nombre impressionnant de signatures, la pétition ne peut pas entraîner directement la fermeture de CNews.

L'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir de retirer à une chaîne de télévision son autorisation d'émettre. Cette compétence relève de l'Arcom, l'autorité de régulation de l'audiovisuel.

L'enjeu du rendez-vous de mardi sera donc avant tout parlementaire.

Les membres de la commission devront choisir entre classer la pétition au million de signatures ou poursuivre son examen.

Dans ce second cas, la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale pourrait décider d'organiser un débat dans l'hémicycle.

Vers un débat plus large sur la liberté d'expression ?

Une autre possibilité est envisagée : dépasser le seul cas de CNews pour ouvrir une discussion sur le pluralisme des médias et la liberté d'expression.

Les questions de régulation de l'information et de responsabilité des plateformes numériques pourraient également être abordées.

Cette orientation permettrait aux députés de débattre du fonctionnement du paysage médiatique français sans se prononcer directement sur l'avenir de la chaîne.

Mardi, Alexandre Portier devra donc contribuer à définir les suites politiques d'une mobilisation citoyenne qui approche désormais le million de signatures.