Plus d'un million de signatures contre CNews : un député du Rhône chargé de décider de la suite

Le sort de l'une des pétitions les plus populaires de l'histoire de l'Assemblée nationale passe désormais entre les mains d'un élu du Beaujolais.
Alexandre Portier, député Les Républicains de la 9e circonscription du Rhône, a été désigné rapporteur de la pétition intitulée "Supprimer CNews de l'audiovisuel français".
Également président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, il devra présenter ses conclusions mardi 10 novembre à 13h, devant les députés membres de cette commission.
La mobilisation contre la chaîne d'information du groupe de Vincent Bolloré s'est considérablement accélérée ces derniers jours, notamment dans le contexte de l'attentat raciste de Trappes.
CNews peut-elle vraiment être supprimée ?
Malgré son nombre impressionnant de signatures, la pétition ne peut pas entraîner directement la fermeture de CNews.
L'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir de retirer à une chaîne de télévision son autorisation d'émettre. Cette compétence relève de l'Arcom, l'autorité de régulation de l'audiovisuel.
L'enjeu du rendez-vous de mardi sera donc avant tout parlementaire.
Les membres de la commission devront choisir entre classer la pétition au million de signatures ou poursuivre son examen.
Dans ce second cas, la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale pourrait décider d'organiser un débat dans l'hémicycle.
Vers un débat plus large sur la liberté d'expression ?
Une autre possibilité est envisagée : dépasser le seul cas de CNews pour ouvrir une discussion sur le pluralisme des médias et la liberté d'expression.
Les questions de régulation de l'information et de responsabilité des plateformes numériques pourraient également être abordées.
Cette orientation permettrait aux députés de débattre du fonctionnement du paysage médiatique français sans se prononcer directement sur l'avenir de la chaîne.
Mardi, Alexandre Portier devra donc contribuer à définir les suites politiques d'une mobilisation citoyenne qui approche désormais le million de signatures.
Soutien total a la qualité des intervenants de la chaîne CNEWS qui font du bien à la liberté d'expression contrairement aux chaînes de France Propagande.Signaler Répondre
Personnellement je suis pour la liberté de la presse et de l'information y compris pour les torchons de l'extrême gauche à l'extrême droite.
Les censeurs de la pensée contradictoire sont les fascistes
De quelle façon ? Une infos traitée sous quelle angle ? Pouvez nous en dire plus ?Signaler Répondre
Si cette pétition aboutit effectivement à la fermeture de cnews, on peut imaginer l'équivalent contre libé, france inter...etc avec au moins autant de signataires.Signaler Répondre
Cette initiative est tout simplement un déni de démocratie, le début d'un fascisme rampant et la mise en place d'une police de la pensée, voulue par lfi & co, s'ils arrivaient au pouvoir.
D’où vient l’intérêt immense des téléspectateurs et des citoyens pour Cnews ?Signaler Répondre
Pour la minorité socialo-trotskiste
D'un alibi fédérateur remplaçant les idées , la morale, les projets, elle y trouve un sens qu"elle a perdu, une quête identitaire et une planche de salut politique, à l’instar de Gaza
Pour la majorité nationale démocrate ;
D'un cailloux bien pointu et tenace dans les brodequins gauchistes , une antidote à la moraline victimaire et libertaire, le miroir du laxisme et de l'impunité, la monstration d'une réalité même partielle mais cachée par les autres médias .
Voilà ce qui vous attend avec Mélanchon, plus de liberté ni de penser ni de s'informer.Signaler Répondre
qui se réclament des humanistes et du siècle des lumières :Signaler Répondre
"Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire."
Voltaire
une pétition qui ne sert qu'à potentiellement amener un débat qui ne tranchera pas le sujet par un vote. Si ça ne s'appelle pas de la perte de temps, je n'y comprends rien.Signaler Répondre
Un million de clics pour fermer une chaîne de télé... La belle affaire pour la clique des commissaires du peuple en charentaises !Signaler Répondre
Pendant que Doucet contemple ses pistes cyclables, tel un mollusque amnésique bavant de contentement devant la signalétique d'un sens interdit, et que Mélenchon pontifie depuis son appartement bourgeois, tel un gourou en col roulé comptant les moutons numériques de sa secte, ses sbires locaux s'excitent sur un formulaire en ligne : telle Anaïs Belouassa-Cherifi jouant les censurières de patronage devant son écran, et tel Balthazar Arnault jouant les Che Guevara de bac à sable en distribuant des bons points d'analphabétisme.
Incapables de gérer un budget, d'assurer la sécurité d'un sommet ou de faire tenir une dictée à leurs troupes, leur seul projet de société consiste à couper le signal des télécommandes qui les dérangent.
Remballez vos pétitions de garderie : le bouton zapper existe déjà, et c'est exactement ce que Lyon fera avec vous aux prochaines élections !
Non, perso je déteste LFI ET Cnews, sur cette chaine ils sont dangereux pour le peuple abruti qui regarde...Signaler Répondre
Dans la vie ce n'est pas tout ou rien, elle est faite de compromis.
Il y a la pétition inverse pour info :)Signaler Répondre
https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-7662
Un millions de gauchistes sur 60 millions de français ? La dictature melenchoniste a réussie à imposer à ses adeptes l’obligation de signer cette pétition...comme dans les régimes totalitaires, on commence à interdire des médias qui ne plaisent pas car ils disent la vérité puis on passe à l’étape suivante qui consiste à éliminer physiquement les opposants...Signaler Répondre
France tv en a parlé.Signaler Répondre
Ce sont des fachos : ils veulent interdire et censurer.Signaler Répondre
Vous avez raison, c est donc peu. ..voyons le verre a moitie plein ...Signaler Répondre
Plus de 10 millions votent a droite.
En 2027 , nous passons et supprimons toutes subventions et defiscalisations aux partis, syndicats, associations bidons, agences des copains .... Et déjà on récupère 10 milliards .
On est bon, y a d la joie.....👍👍👍
Il n'y a pas 67 millions d'électeurs en France, tout comme les signataires de cette pétition ne le sont.Signaler Répondre
Et puis, combien ont voté plusieurs fois, combien de fausses identités etc ....
Le site de l'Assemblée Nationale sera bientôt piraté, et tous les noms et coordonnées des signataires seront dans la nature .....Signaler Répondre
Lol
c’est la liberté d’expression vue par LFI/les VERTS… comme ils interdisent l’entrée des lycées et des facs à ceux qui veulent apprendre … ceux qui hurle toute la journée « qu’il est interdit d’interdire » sont les premiers censeurs … Les rois de la pensée unique, c’est à dire la leur … juste les rois du « faites ce que je dis pas ce que je fais » … ils sont la caricature exacerbée du vrai fascisme pur et dur .. des comportements dans la lignée de tous ceux qu’ils critiquent… mais totalement dans la lignée des Poutines Netanyahu ou Trump … totalement en opposition avec les droits de l’homme et du citoyen français qui mettent liberté d’expression, droi au savoir à la culture et à l’apprentissage et liberté de pensée comme des principes de base … la montée du totalitarisme et du fascisme est bien dans tous les extrêmes de gauche comme de droiteSignaler Répondre
Vivement mai 2027 que Marine et Jordan remettent un peu d'ordre dans ce pays à l'agonie.Signaler Répondre
Curieuse conception de la démocratie.Signaler Répondre
Le totalitarisme est en marche. Ça rappelle les heures sombres du communisme.
Si Binet était intelligente ça se saurait 🤣🤣🤣 Au fait, il coute combien son chapeau? Elle me fait penser a la gauche caviar!!!!Signaler Répondre
S'ils ne veulent pas de la chaîne....personne ne les oblige à cliquer sur 14 !Signaler Répondre
A informer sur certains sujets, que d'autres ne parlent pas !Signaler Répondre
Je regarde toutes les chaînes d'informations et je ne souhaite pas la disparition de celle ci.
L'avez vous vraiment regardée, écoutée ????
C'est marrant cette chaîne n'est jamais dans l'agressivité, LFI et sa clique elle totalement !!!!
Me Mélenchon représente la Haine, la jalousie, la dictature, vous souhaitez vraiment celà ????
Moi je souhaite un pays qui accepte toutes les personnes de n'importe quelle couleur ou religion si celles ci se comportent correctement !
Ce qui actuellement est loin d'être le cas.
Mr Mélenchon se sert de celà pour monter les gens entre eux ! Certains disent il a un niveau intellectuel de haut niveau, peut être, mais cela n'empêche qu'il prend le profit de certains hommes qui ont mené leur pays dans une guerre que par folie !
Je vais lancer une pétition pour interdire la gauchosphere, toutes ces faignasses fascistes nous coûtent un pognon de dingueSignaler Répondre
Il faudrait une petition inverse où l'on demande si il ne faut pas fermé Cnews ... Ce serait marrant de voir la différence des chiffres ....Signaler Répondre
Mais, aussi une pétition pour et contre la privatisation ou non des chaînes du service public qui ne propose aucun pluralisme des idées et ce financé avec nos impôts ...
C'est donc ça la liberté de la presse? Difficile à comprendre lorsque nombreuses personnes critiques la soit disant atteinte à la démocratie... Perso je ne regard pas CNews ni les autres chaines d'infos qui font toutes du sensationnelle et contribuent au désordre actuel. Donc libre à chacun de regarder la chaine qu'il veut. La prochaine étape c'est le contrôle d'internet pour être certains que ce que vous regardez soit en accord avec l'extrême gauche!!!Signaler Répondre
Comment en est on arrivé là. Depuis 40 ans là gauche ,la droite, le centre ont toujours dit oui a tout le monde et non a personne. Résultat tous ont sur endetté le pays, Macron le show man médiatique l a carrément mis en liquidation judiciaire financièrement, économiquement, socialement, secritairement ,,,,Gerard Collomb son soutien de l a première heure l a Quitté en disant " aujourd'hui nous vivons cote a cote demain ça risque d être face a face " Macron a terminé le travail d achèvement et de la ruine du pays. Conséquences les gens ne veulent plus de ce système donc montée des extrêmes a cause du ras le bol et de la faiblesse de l etat totalement absent dans pratiquement tous les domaines. Ça explique le nombre délirant de 38 candidats., les actions ou chacun peut se reconnaître, car le mécontentement est général ,,,,, bref le bateau est complètement a la dérive et tout est donc autorisé .Le désespoir est le premier symptôme de choses beaucoup plus grave .Signaler Répondre
Perso je me suis désabonner de Canal quand ils ont arrêter de diffuser la L1, trop cher pour moi, les films et les series je les trouves médiocres, la F1 ne m'intéresse pas du tout et le nouveaux format des coupes d'Europe de foot est totalement inintéressant, ca commence à l'être en avril, c'est une perte de temp..Signaler Répondre
Il reste la Première League mais bon je n'aime que l'OL..
Et puis les Guignols, le zapping ont disparu et Groland va suivre, donc aucun regret Bollore ou pas d'ailleurs .
Par contre CNews pour se marrer c'est une pépite, un sketch à tout heure de la journée 24/24, ils ont explosé BFM dans la connerie et c'est gratuit!
Il faut absolument garder CNews, je suis prêt à signer la pétition!!!
Sauf qu’on doit s’identifier avec son compte France Connect… Dommage pour la paranoïa, mais pas de bourrage d’urnes possible. On n’est pas dans une République bananière.Signaler Répondre
je ne supporte pas "quotidien"......... je ne regarde pas !!Signaler Répondre
A la même chose que France Inter... A ceci près que eux ne le font pas avec de l'argent public.Signaler Répondre
A faire un travail d'information qui n’est plus assuré par les autres. A proposer un contenu privé que vous n'êtes pas obligé de regarder.Signaler Répondre
Interdiction de CNEWS : un pas de plus vers la dictature ???Signaler Répondre
les journaux télévisés de droite font de meilleures audiences.Signaler Répondre
si la chaîne est fermée, une autre chaîne voudra aspirer ces téléspéctateurs.
Non aux ramassis d'extrême gauche, non aux ramassis écolos écervelés, non aux voyous casseurs lfi.Signaler Répondre
OUI A LA LIBERTÉ DE LA PRESSE, NON À LA DICTATURE ÉCOLO VER-DÂTRE.
VIVE CNEWS (QUI A TOUT MON SOUTIEN)
Supprimer une chaîne tv est contraire à la liberté de la presse. Nous ne sommes pas en Chine ni en Corée du Nord.Signaler Répondre
La France est un pays de libertés, et non pas un pays dictatorial . Cnews n'a donc aucune raison de disparaître. C'est comme si macron supprimait le journal l'humanité
Cnews première chaine d'information mondiale !Signaler Répondre
Cela donne une idée de la démocratie et du paysage audiovisuel en cas de victoire du grand leaderSignaler Répondre
Le seul but de cette pétition fasciste digne de dictateurs africains, islamistes ou communistes est de rassembler les troupes , histoire de se retrouver ensemble dans un même élan autocratique, idéologique et grégaire .Signaler Répondre
La gauche ? Un exemple de la liberté d'expression ! Ne tolère pas l'opposition , refuse la discussion et le débat avec " CNEW"... La seule question à se poser est celle-ci : A qui profiterait la fermeture de cette chaîne de télévision ?Signaler Répondre
Une chaîne qui a pour vocation d’informer sur des sujets d’actualité et faits de société que des chaînes du service public évitent d’aborder, par posture idéologique ou par déni. Ces chaînes publiques, pourtant financées par l’ensemble des contribuables, semblent s’adresser principalement à un public de gauche sectaire, dont la posture rend intolérable le simple fait que certains sujets puissent être abordés et traités : c'est le refus du réel pour rester enfermer dans des postures idéologiques (sectaires).Signaler Répondre
Le grand remplacement déploie ses tentacules , heureusement que Teddy Riner qui arrive comme un cheveux sur la soupe, va enlever des centaines de milliers de voix à LFI ! L'idéal serait que M'bappé et Djamel Debbouze se présentent également à la présidentielle.Signaler Répondre
67 millions d'électeurs en France ...??Signaler Répondre
Les maternités jouent à guichets fermés ... 😂
Tu vois que tu regardes puisque tu en parles !!!Signaler Répondre
Les gauchistes qui parlent avec un QI de poulpe..
T'as refusé de prendre de l'intelligence le jour de la distribution ..
A quoi sert ce commentaire ?Signaler Répondre
Ca me donne encore plus envie de regarder Cnews.Signaler Répondre
Pour départager le débat, il faut demander son avis au petit Marcel !Signaler Répondre
La CGT n'est plus réellement un syndicat il est entré dans la galaxie des "milices"Signaler Répondre
Quand on voit l'intelligence de Binet qui " ne parle pas à Cnews " , il me vient l'idée d'une pétition pour que nos impôts cessent de financer les syndicats et que comme dans d'autres pays , ils ne soient financés que par leurs adhérents . On saurait alors vraiment quel est leur poids .Signaler Répondre
À l'instant, on a 682 millions de signatures.Signaler Répondre
à quoi sert cette chaîne ?Signaler Répondre