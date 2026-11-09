Après le spectaculaire braquage d'une entreprise spécialisée dans les métaux précieux à Besançon (Doubs), le mardi 3 novembre, les investigations ont rapidement permis de retrouver un butin estimé à plus de six millions d'euros.

Une opération menée notamment avec le concours des enquêteurs de Lyon, qui s'est soldée par huit mises en examen et sept placements en détention provisoire, comme l'a annoncé dimanche 8 novembre le Parquet national anticriminalité organisée (Pnaco).

Ce matin-là, plusieurs individus cagoulés et lourdement armés font irruption dans les locaux de l'entreprise Usigep, spécialisée dans l'usinage de haute précision pour l'horlogerie et la joaillerie, à Besançon.

Les malfaiteurs menacent et séquestrent plusieurs salariés, certains subissant également des violences, avant de s'emparer de plusieurs dizaines de kilos d'or et de bijoux.

Le commando parvient ensuite à prendre la fuite avec un butin considérable : près de 54 kilos d'or, pour une valeur estimée à plus de six millions d'euros. Mais les enquêteurs parviennent rapidement à remonter la piste des suspects.

La police judiciaire de Lyon mobilisée

Dans un communiqué diffusé dimanche, la procureure nationale anticriminalité organisée, Vanessa Perrée, souligne le travail des enquêteurs de la Direction nationale de la police judiciaire (DNPJ), et notamment des services de police judiciaire de Lyon et de Besançon, ainsi que de l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO).

Leurs investigations ayant permis de localiser rapidement le commando soupçonné d'avoir participé aux faits. Les enquêteurs établissent également des rapprochements avec un précédent braquage survenu le 19 décembre 2025, toujours à Besançon, dans les locaux de l'entreprise Losange.

À l'époque, des malfaiteurs équipés notamment de fusils de type Kalachnikov avaient dérobé plusieurs kilos d'or avant d'ouvrir le feu en direction des policiers pendant leur fuite. Les deux attaques sont désormais examinées dans le cadre d'une même information judiciaire, suivie par des magistrats spécialisés dans la criminalité organisée à Paris.

Deux frères déjà condamnés

Le coup de filet est intervenu très rapidement. Entre les 3 et 4 novembre, seize personnes sont placées en garde à vue. Dès le mardi soir, l'intégralité du butin est retrouvée dans une cache à Besançon. Deux frères originaires de la ville, Sliman et Lahouari F., sont notamment interpellés.

Ces deux hommes, déjà connus pour des affaires de braquages, étaient recherchés après avoir été condamnés par contumace, en avril 2024, à dix-huit ans de réclusion criminelle chacun, notamment pour des vols avec arme.

L'opération dépasse également les frontières françaises. Des interpellations ont été réalisées en Suisse et en Espagne, dans le cadre d'une coopération judiciaire internationale.

Les perquisitions ont par ailleurs révélé un impressionnant arsenal, comprenant des armes lourdes, un lance-roquettes et des explosifs. Au terme des gardes à vue, huit personnes, sept hommes et une femme âgés de 26 à 57 ans, sont mises en examen.

Parmi les qualifications judiciaires retenues, on retrouve : vols avec arme en bande organisée, tentative de meurtre en bande organisée, refus d'obtempérer aggravé, séquestration, détention d'armes de guerre et association de malfaiteurs.

Sept des huit mis en examen ont été placés en détention provisoire. La dernière personne a été placée sous contrôle judiciaire.

Les investigations se poursuivent désormais, notamment avec les autorités suisses et espagnoles, pour déterminer les responsabilités de chacun et identifier l'ensemble des personnes impliquées dans ces deux attaques particulièrement violentes.