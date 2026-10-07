Deux magasins de téléphonie mobile braqués à Lyon

Un magasin SFR a été pris pour cible mardi dans le courant de la matinée dans le 6e arrondissement de Lyon. Quelques heures plus tard, c'est une boutique Bouygues qui a été visée dans l'après-midi dans le quartier de la Croix-Rousse.
A chaque fois, deux hommes armés ont menacé les employés pour se faire remettre des téléphones, avant de prendre la fuite à trottinette, selon le Progrès.
Deux enquêtes distinctes ont été ouvertes mais la piste d'une seule et même équipe de braqueurs n'est pas écartée.
Et des caméras.....Signaler Répondre
Malheureusement ce n’est pas ce que dit la gauche , le fameux droit à la paresse. Ca n’achète pas des téléphones ce droit là mais ça crée une jalousie, pour ne pas dire une rancoeur contre ces privilégiés de travailleurs qui peuvent s’acheter le dernier iPhone.Signaler Répondre
que risquent-ils ? quelques semaines sous bracelet tout au plus et une oqtf de plus a leur palmarès sans doutes déja bien fourniSignaler Répondre
Celui du 4e regroupé avec le 1er pareil dans le 6e il a été regroupé avec le 3e. Et de toute façon ce jour là c’était grosse mobilisation pour les manifs donc ils étaient tous sur autre chose…Signaler Répondre
Encore une revendication des lycéens, le portable en cours.Signaler Répondre
Certainement que ces ces 2 voleurs... heu lycéens en étaient dépourvus.
Vu le prix des derniers iphone Samsung Xiaomi honor a plus de 2000 eSignaler Répondre
Faudrait déjà qu'il y ait un commissariat sur le 4e pour avoir une présence physiqueSignaler Répondre
Risquer de la prison pour des téléphones, vraiment rien dans la tête. Quand on veut de l'argent on va travailler.Signaler Répondre
Pourquoi n'y-t-il pas de présence policière physique dans les rues, suffisamment pour pouvoir être réactive et ne pas laisser s'enfuir ces voleurs du plein centre de Lyon ?Signaler Répondre
Il faut revoir ce paradigme sécuritaire.