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Deux magasins de téléphonie mobile braqués à Lyon

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Deux magasins de téléphonie mobile braqués à Lyon
Lyon Mag

Deux magasins de téléphonie mobile ont été braqués à Lyon mardi.

Un magasin SFR a été pris pour cible mardi dans le courant de la matinée dans le 6e arrondissement de Lyon. Quelques heures plus tard, c'est une boutique Bouygues qui a été visée dans l'après-midi dans le quartier de la Croix-Rousse.

A chaque fois, deux hommes armés ont menacé les employés pour se faire remettre des téléphones, avant de prendre la fuite à trottinette, selon le Progrès.

Deux enquêtes distinctes ont été ouvertes mais la piste d'une seule et même équipe de braqueurs n'est pas écartée.

Tags :

braquage

Lyon

9 commentaires
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Lyon croix rousse le 07/10/2026 à 19:13
Gabin69 a écrit le 07/10/2026 à 16h08

Faudrait déjà qu'il y ait un commissariat sur le 4e pour avoir une présence physique

Et des caméras.....

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Hino le 07/10/2026 à 18:46
Rob a écrit le 07/10/2026 à 15h23

Risquer de la prison pour des téléphones, vraiment rien dans la tête. Quand on veut de l'argent on va travailler.

Malheureusement ce n’est pas ce que dit la gauche , le fameux droit à la paresse. Ca n’achète pas des téléphones ce droit là mais ça crée une jalousie, pour ne pas dire une rancoeur contre ces privilégiés de travailleurs qui peuvent s’acheter le dernier iPhone.

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bof le 07/10/2026 à 17:19
Rob a écrit le 07/10/2026 à 15h23

Risquer de la prison pour des téléphones, vraiment rien dans la tête. Quand on veut de l'argent on va travailler.

que risquent-ils ? quelques semaines sous bracelet tout au plus et une oqtf de plus a leur palmarès sans doutes déja bien fourni

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Lyyyyyoooonnnnnnn le 07/10/2026 à 17:04
Gabin69 a écrit le 07/10/2026 à 16h08

Faudrait déjà qu'il y ait un commissariat sur le 4e pour avoir une présence physique

Celui du 4e regroupé avec le 1er pareil dans le 6e il a été regroupé avec le 3e. Et de toute façon ce jour là c’était grosse mobilisation pour les manifs donc ils étaient tous sur autre chose…

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Jérémy le 07/10/2026 à 16:46

Encore une revendication des lycéens, le portable en cours.
Certainement que ces ces 2 voleurs... heu lycéens en étaient dépourvus.

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John-698 le 07/10/2026 à 16:37
Rob a écrit le 07/10/2026 à 15h23

Risquer de la prison pour des téléphones, vraiment rien dans la tête. Quand on veut de l'argent on va travailler.

Vu le prix des derniers iphone Samsung Xiaomi honor a plus de 2000 e

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Gabin69 le 07/10/2026 à 16:08
Et elle est où la police dans Lyon a écrit le 07/10/2026 à 15h14

Pourquoi n'y-t-il pas de présence policière physique dans les rues, suffisamment pour pouvoir être réactive et ne pas laisser s'enfuir ces voleurs du plein centre de Lyon ?

Il faut revoir ce paradigme sécuritaire.

Faudrait déjà qu'il y ait un commissariat sur le 4e pour avoir une présence physique

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Rob le 07/10/2026 à 15:23

Risquer de la prison pour des téléphones, vraiment rien dans la tête. Quand on veut de l'argent on va travailler.

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Et elle est où la police dans Lyon le 07/10/2026 à 15:14

Pourquoi n'y-t-il pas de présence policière physique dans les rues, suffisamment pour pouvoir être réactive et ne pas laisser s'enfuir ces voleurs du plein centre de Lyon ?

Il faut revoir ce paradigme sécuritaire.

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