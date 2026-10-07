Deux magasins de téléphonie mobile braqués à Lyon

Un magasin SFR a été pris pour cible mardi dans le courant de la matinée dans le 6e arrondissement de Lyon. Quelques heures plus tard, c'est une boutique Bouygues qui a été visée dans l'après-midi dans le quartier de la Croix-Rousse.

A chaque fois, deux hommes armés ont menacé les employés pour se faire remettre des téléphones, avant de prendre la fuite à trottinette, selon le Progrès.

Deux enquêtes distinctes ont été ouvertes mais la piste d'une seule et même équipe de braqueurs n'est pas écartée.