L’État n’aura pas à verser les sommes réclamées dans ce dossier.
Une société exploitant une boutique SFR dans le 7e arrondissement de Lyon et son assureur demandaient au tribunal administratif de les indemniser après les vols et dégradations commis lors de la manifestation du 1er mai 2023. Par un jugement rendu public le 19 novembre, les juges ont rejeté leur requête.
L’assureur réclamait 79 584,79 euros, correspondant aux sommes déjà versées pour les dommages matériels et les pertes d’exploitation. La société propriétaire de la boutique demandait 13 488,06 euros supplémentaires, au titre des franchises et de l’abattement pour vétusté restés à sa charge.
Le caractère spontané des dégradations au cœur du litige
Les deux sociétés invoquaient le régime de responsabilité de l’État pour les dommages commis par des attroupements ou des rassemblements. Elles soutenaient que les vols et dégradations avaient été spontanés, et non préparés.
Le tribunal rappelle que ce régime peut couvrir des dommages commis dans le prolongement immédiat d’une manifestation, à condition que leurs auteurs n’aient pas eu pour seul objectif de commettre des délits sans lien direct avec celle-ci. C’est sur ce point que la demande a été écartée.
Un groupe structuré, distinct du cortège syndical
D’après les éléments retenus dans le jugement, le cortège institutionnel, qui réunissait environ 14 000 manifestants, était précédé par un groupe d’environ 3 000 personnes. Parmi elles, les forces de police avaient identifié un millier d’individus qualifiés de "black blocs aux comportements hostiles et très violents".
Le tribunal relève que des membres de ce groupe ont commis de nombreuses dégradations sur le parcours avant le passage du cortège institutionnel. Il retient, à l’inverse, le caractère "festif et pacifique" de ce dernier, décrit comme discipliné et encadré par un service d’ordre.
Pour les juges, le groupe à l’origine des dommages ne constituait pas une émanation spontanée du défilé. Les actes visant la boutique relevaient d’"une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre". Les conditions permettant d’engager la responsabilité de l’État sur le fondement invoqué ne sont donc pas réunies.
La demande d’indemnisation est rejetée, tout comme celle portant sur le remboursement des frais de procédure.
Faut-il rappeler qu'en mai 2023 le khmer invitait les lyonnais à la désobéissance citoyenne !Signaler Répondre
Faites payer LFI.Signaler Répondre
Ça augure mal pour les commerçants ou particuliers agresses et pillés depuis plus d’un moisSignaler Répondre
C'est vrai que ce n'est pas l'étatSignaler Répondre
Qui a initié, organiser le bordel, peut être invité des casseurs professionnels, et les pilleurs de banlieu, beaucoup de monde ont une idée
La logique de l'auto défense violnte se justifirai sans limite d'âge pour recevoir des plomb, ils iront se plaindre à l'état
Faites payer les organisateurs de manifs.Signaler Répondre
l'état est responsable de rien, et démerdez-vous.Signaler Répondre
...Faites moi confiance Monsieur Gentil , c est dans la poche.Signaler Répondre
Ils ont une assurance + les aides de l'État + les aides locales.Signaler Répondre
Par contre il n'ont aucune aide pour identifier les racailles pour pouvoir porter plainte contre eux, ce sont eux les fautifs...
Donc ils peuvent arrêter de payer l'URSSAF puisque l'État est censé assurer la protection et la sécurité de ses administrés. Et SFR peut envoyer la facture à Jean-Luc Mélenchon qui a lancé ses troupes dans les rues pour dévaster tout sur son passage.Signaler Répondre