Rillieux-la-Pape, 32 000 habitants, quelques quartiers régulièrement secoués par des violences urbaines et des rivalités entre réseaux de stupéfiants. Édouard Philippe n'a pas choisi ce décor au hasard. L'ancien Premier ministre y a planté la quatrième étape de son "Grand tour de France", jeudi 19 novembre, devant une salle de quelque 500 personnes réunies dans un grand silence.

"L'ordre et le progrès"

Le candidat Horizons à la présidentielle a résumé son projet en deux mots dès l'ouverture : "l'ordre et le progrès". Une formule lapidaire, vivement applaudie, qui structure son discours depuis plusieurs semaines. Mais Philippe a pris soin de baliser la notion pour désamorcer toute lecture autoritaire : "Je n'ai aucune envie de remettre de l'ordre pour l'ordre. Je ne crois pas du tout que le projet d'une société puisse être l'autoritarisme", a-t-il précisé. Pour autant, le ton ne laisse guère place à l'ambiguïté : "on doit remettre de l'ordre dans nos rues et dans nos comptes" publics, a-t-il enchaîné. Le maire du Havre a ensuite décliné cette exigence sur plusieurs fronts, du narcobanditisme aux violences conjugales, en passant par les cortèges de manifestants qui débordent.

Édouard Philippe a cité un chiffre pour asseoir sa démonstration : plus d'une centaine de meurtres par an sont imputables au narcotrafic en France. "Face aux narcotrafiquants, car plus d'une centaine de meurtres par an sont dus au narcotrafic dans notre pays, c'est un fléau. On doit aussi lutter contre la délinquance des plus jeunes", a-t-il martelé. Au-delà du trafic de drogues, il a brossé un tableau sombre de la société française : "On est en train de basculer dans un pays très violent, dans la rue comme au sein des familles, il y a des violences contre les femmes, les enfants". Une formulation volontairement large, qui lui permet d'embrasser à la fois l'insécurité de rue et les violences intrafamiliales.

Manifester oui, bloquer non

Le candidat s'est également attardé sur la question du droit de manifestation, sujet sensible dans un pays qui a connu des épisodes de blocages de lycées et d'établissements publics ces dernières années. Sa ligne est claire : "on doit garantir la liberté de manifester", mais "il faut que ceux qui utilisent ce droit respectent les règles républicaines". Et de préciser : "le droit de manifester, ce n'est pas le droit de bloquer" un lycée ou tout autre service public. Une distinction qui vise directement les formes de contestation radicale, sans toutefois que Philippe ne nomme de mouvement ou d'événement précis.

La séquence lyonnaise a aussi permis à l'ancien Premier ministre d'afficher ses convictions sur la défense nationale, dans un contexte de tensions persistantes avec la Russie. Il a plaidé pour la modernisation de l'arsenal nucléaire français : "On a une dissuasion nucléaire indépendante, une capacité à dire à toute personne qui viendrait menacer nos intérêts qu'on serait capable de lui infliger des dommages inacceptables (…), alors on doit en être fiers, on doit la moderniser".