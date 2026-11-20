Rillieux-la-Pape, 32 000 habitants, quelques quartiers régulièrement secoués par des violences urbaines et des rivalités entre réseaux de stupéfiants. Édouard Philippe n'a pas choisi ce décor au hasard. L'ancien Premier ministre y a planté la quatrième étape de son "Grand tour de France", jeudi 19 novembre, devant une salle de quelque 500 personnes réunies dans un grand silence.
"L'ordre et le progrès"
Le candidat Horizons à la présidentielle a résumé son projet en deux mots dès l'ouverture : "l'ordre et le progrès". Une formule lapidaire, vivement applaudie, qui structure son discours depuis plusieurs semaines. Mais Philippe a pris soin de baliser la notion pour désamorcer toute lecture autoritaire : "Je n'ai aucune envie de remettre de l'ordre pour l'ordre. Je ne crois pas du tout que le projet d'une société puisse être l'autoritarisme", a-t-il précisé. Pour autant, le ton ne laisse guère place à l'ambiguïté : "on doit remettre de l'ordre dans nos rues et dans nos comptes" publics, a-t-il enchaîné. Le maire du Havre a ensuite décliné cette exigence sur plusieurs fronts, du narcobanditisme aux violences conjugales, en passant par les cortèges de manifestants qui débordent.
Édouard Philippe a cité un chiffre pour asseoir sa démonstration : plus d'une centaine de meurtres par an sont imputables au narcotrafic en France. "Face aux narcotrafiquants, car plus d'une centaine de meurtres par an sont dus au narcotrafic dans notre pays, c'est un fléau. On doit aussi lutter contre la délinquance des plus jeunes", a-t-il martelé. Au-delà du trafic de drogues, il a brossé un tableau sombre de la société française : "On est en train de basculer dans un pays très violent, dans la rue comme au sein des familles, il y a des violences contre les femmes, les enfants". Une formulation volontairement large, qui lui permet d'embrasser à la fois l'insécurité de rue et les violences intrafamiliales.
Manifester oui, bloquer non
Le candidat s'est également attardé sur la question du droit de manifestation, sujet sensible dans un pays qui a connu des épisodes de blocages de lycées et d'établissements publics ces dernières années. Sa ligne est claire : "on doit garantir la liberté de manifester", mais "il faut que ceux qui utilisent ce droit respectent les règles républicaines". Et de préciser : "le droit de manifester, ce n'est pas le droit de bloquer" un lycée ou tout autre service public. Une distinction qui vise directement les formes de contestation radicale, sans toutefois que Philippe ne nomme de mouvement ou d'événement précis.
La séquence lyonnaise a aussi permis à l'ancien Premier ministre d'afficher ses convictions sur la défense nationale, dans un contexte de tensions persistantes avec la Russie. Il a plaidé pour la modernisation de l'arsenal nucléaire français : "On a une dissuasion nucléaire indépendante, une capacité à dire à toute personne qui viendrait menacer nos intérêts qu'on serait capable de lui infliger des dommages inacceptables (…), alors on doit en être fiers, on doit la moderniser".
La gauche jusqu'à Attal ou Philippe, on ne sait déjà plus s'il faut rire ou pleurer.Signaler Répondre
Fatalement, ça ne peut pas être complexe. Il devient même possible d'être libéral et conservateur à la fois, ou d'extrême droite et social, plus rien ne nous arrête.
Quelques lectures ne vous feraient pas de mal avant de jouer aux osselets avec des concepts politiques qui par nature sont complexes.
Édouard Philippe et son parti Horizon. il n a toujours pas compris que quoiqu'il face la ligne d Horizon est et sera toujours aussi loin .Signaler Répondre
ouiiiiiSignaler Répondre
Normal qu'il n'y ait pas beaucoup de monde : les gens lui en veulent d'avoir coulé la FranceSignaler Répondre
500 personnes, c'est très peu.Signaler Répondre
J'ai longtemps été amateur de Juppé ... puis j'ai remarqué qu'il avait menti une grosse partie de sa carrière, un parfait comédien.Signaler Répondre
On compare souvent E.Philippe à Juppé. Oui en effet de troublantes ressemblances.
Mais soyons sérieux dans ses candidatures un peu.
Pas de primaire à droite SVP on ne peut pas mettre un Attal (ancien PS et toujours à gauche) avec un Lisnard ? c'est quoi le sens ?
Non que Attal et Philippe se mettent ensemble pour représenter le "centre mou" plutôt orienté à gauche
que Retailleau / Lisnard / Zemmour se mettent ensemble pour représenter une "vraie" droite. Si Lisnard fait une primaire avec un Attal il se discrédite auprès de ses supporters.
On voit bien qu'on a vécu des décennies dans une "arnaque". On voit tous ses faux droite LR devenus macronistes et qui prêchent maintenant des logiques de gauche... encore le fumeux Copé faisait une sortie pour demander l'enseignement de l'arabe à l'école (déjà il s'était engueulé avec le maire de Chalon sur le port du voile en conseil municipal)... LW et Larcher qui tambouillent pour les élections de 2024 et s'alliés aux macronistes pour garfer des postes etc etc
Je ne trouve pas spécialement que le monde politique soit complexe il y a 5 tendances
- extrême gauche JLM avec LFI et ses branches PCF/EELV/ une partie du PS
- gauche sociale démocrate: les PS sont contre JLM et ne reprennent pas la loggorrhée de l'indigénisme
- le centre moux (plutôt gauchissant) Attal, Philippe (le Modem en état de mort cérébral)
- Droite libérale et conservatrice pro européenne : Retailleau / Lisnard / Zemmour
- Droite sociale conservatrice euro-septic RN
1 candidat de chaque tendance, je pense qu'il n'est pas compliqué de comprendre selon sa personnalité vers qui on veut aller non ?
Ne pas trop écouter les médias car il suffit de faire un panel aujourd'hui sur toute la gamme, ses médias sont TOUS politisés et sont TOUS entrés en campagne pour leur candidat. Je dis bien TOUS droite et gauche car dire aujourd'hui qu'il existe un média neutre est totalement faux, ils orientent TOUS l'information selon leurs propres choix et tendance, d'ou la question des "aides publiques".
Parfois certains sont plus compliqués a discerner, et j'avoue que par exemple pour Marianne j'ai un gros doute car ils sont en équilibre en tapant aussi bien sur la droite que la gauche.
Quand on a laissé faire et qu'ensuite on dit que c'est pas bien, c'est se moquer du monde.Signaler Répondre
Mais Edouard vous avez été premier ministre et les bonnes idées et les solutions viennent maintenant ? ? ? Soyons sérieux mdr !Signaler Répondre
C'est du foutage de gueule ! ! ! !
C'est qui?Signaler Répondre
Quel comique ce Édouard 🤣 nous faire croire que maintenant, il saura faire régner l'ordre et la discipline et ramener le pays dans des jours meilleurs, c'est vraiment du théâtre de guignol 🤣🤣Signaler Répondre
500 personnes pour voir M Philippe contre 10000 personnes avec D Lisnard le 13.12Signaler Répondre
Ne comptez pas sur ceux qui ont créé des problèmes pour les résoudreSignaler Répondre
40 ans de chienlit, et ça va continuer, malgré les beaux parleurs.Signaler Répondre
Encore une politique qui va coûter un pognon de dingue. Étant donné que l'instabilité du pays ne cesse d'augmenter le prix à payer pour empêcher la situation de dégénérer sera de plus en plus élevé. Et y'aura pas de retour en arrière.Signaler Répondre
Ça va etre de plus en plus difficile Édouard, puisque désormais il y a De Villepin comme Xieme candidat a droite ,donc mathématiquement il va encore faire moins dans les sondages le monsieur 80k/h ,le monsieur réforme des retraites abandonné,,,,,,il nous manque plus que Hollande de l autre côté pour achever ce cirque pitoyable, de politiciens totalement incompetents, qui ont participé au déclin catastrophique du pays. J attends la surprise du show man médiatique qui est capable de nous faire le coup du report des élections comptent de la situation gravissime du pays et des tensions internationales, et qui va nous vendre qu il faut voter dans une situation apaisée .On a pas encore touché le fond.Signaler Répondre
croire en nous avec David Lisnard OUI mais avec Philipe NON il suffit de remonter le temps sur plein de sujets pour voir que cet homme est une girouette molle qui tourne au grès du vent. Pas de colonne vertébrale pas de vision à long terme. Pas de connaissance économique pas de connaissance culturelle nada, rien . je l ai abandonné pour Lisnard largement au dessus du lot.Signaler Répondre
Ce qui dit tout de la considération qu'il porte "aux français" : des inaptes à fliquer...Signaler Répondre
Ce qui m'étonne le plus dans l'article, c'est le fait que 500 personnes se soient déplacées pour entendre son projet.Signaler Répondre
Des amnésiques sans doute !!!
Horizons le naufrage...ridicule..minable..nuisible..parler de sécurité a rillieux......Signaler Répondre
A mon avis il a dû faire un pèlerinage à Lourdes et être touché par la grâce.Signaler Répondre
Il promet des choses qu'il n'a même pas envisagé d'essayer pendant tout le temps où il était 1er Sinistre.
Le pire c'est que des gens croient encore des guignols pareils.
Gégé était 1 erreur de casting pour ce poste. Le PM en avait raz le bolSignaler Répondre
"la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière"Signaler Répondre
Vous faites référence à la lumière des incendies n'est-ce pas ?
le 80 km/h c'est qui ?Signaler Répondre
Le regroupement familial facilité une fois de plus c'est qui ?
Pour moi il est et restera à jamais celui qui s’est comporté comme un goujat - pour ne pas dire plus - vis-à-vis de Gérard Colomb le jour où celui-ci a quitté BeauveauSignaler Répondre
Je revois Gérard Colomb attendre très très longtemps sur le perron que sa majesté Philippe daigne arriver et le regarde à peine pour bâcler un adieu de Prince offensé
C’est ce jour-là que Gérard Colomb a prononcé cette fameuse phrase, hélas tellement prémonitoire et annonciatrice de ce qui nous attendait : «Aujourd’hui nous sommes côte à côte et je crains que demain nous soyions face à face »
Et c’est ce type-là qui ose se représenter ?
Bravo ! Magnifique commentaire, clair, limpide, argumenté, puissant, pas trollesque pour un soiu.Signaler Répondre
On en redemande, ça relève le niveau.
Le type qui a participé au désordre en tant que premier ministre de Macron veut remettre en ordre le désordre qu'il a créé.Signaler Répondre
Sacrée avancée sécuritaire.
Dans son cas après ses annonces, l'habit fait malheureusement bien le moine au niveau "financier"...Signaler Répondre
Au niveau sécurité, le sujet de l'article, je pense que tout le monde a déjà oublié sa gestion catastrophique des gilets jaunes, et là vous avez parfaitement raison.
L'habit ne fait pas le moine !Signaler Répondre
Monsieur catastrophes et carabistouilles.
Il ne défend que son intérêt personnel.
Le père Philippe est la avant le père noël !
Comme tous les hommes il n'est pas parfait, il a des tendances autoritaires, des idées très conservatrices, mais dans mon jugement le bien l'emporte assez largement sur le mal. Qu’on l’apprécie ou pas, c’est sans trop de doute le personnage le plus important de la France au XXIeme siècle.Signaler Répondre
J'ai adoré l’interview où en pleine grogne ou les français crèvent la dalle ( ils se plaignent toujours) le mec vient dire sur un plateau télé qu’il va nous remettre au travail,
on travaille pas assez, on a trop de vacances, de jours fériés, on abuse des arrêts maladie, des aides de la caf, on part trop jeune à la retraite, etc. etc. Il a raison et il n'y a que la vérité qui blesse, il sera élu car il est l'élu.
Traductions de ses propos:Signaler Répondre
"Voulez-vous encore du Macron après 10 ans de Macron?"
"Je serai une reserve de voix au 2e tour pour l'opposant à l'extrême"
" Paroles , paroles, paroles " - Messieurs les politiciens vous n'êtes que des Bonimenteurs, on ne vous croient plus , vous bernez les gens et séduisez les benêts ! Que dis-les , éternels cocus des élections ! Vos paroles ne vous engagent nullement avec les lois existantes et vous le savez bien ! Alors je dis vive l'abstention ! Vous serez peut-être élu mais vous aurez perdu votre légitimité .Signaler Répondre
1500 milliards de dette en plus par l'ex ministre de gauche de Hollande, record d'impots et de dépenses publiques au monde : L Etat a cramé la caisse et dépenser sans compter: c'est une politique de droite libérale? bien sur que non: c'est celle du tout Etat en route depuis 40 ans que tes idoles extremistes finiront pas le maximiser pour le total chaos la FranceSignaler Répondre
pour nous conduire vers la lumière, il faut déjà l'avoir à tous les étagesSignaler Répondre
10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumièreSignaler Répondre
C'est toujours mieux que les 1% de la tondelier 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Quand on voit ces macronistes qui ont mené la France à la ruine, ils n'ont pas honte de se présenter devant les Français !Signaler Répondre
"devant 500 personnes." autant que Laurent JACOBELLI à ECULLY alors qu'il n'est pas candidat à l'élection présidentielle...Signaler Répondre
Cela ne tient pas lieu de sondage et encore moins de scrutin, mais cela confirme la tendance univoque de ces 3 derniers mois...
Décidément, "Fantomas" ne doute de rien :-DSignaler Répondre
Qui était premier sinistre au temps des gilets jaunes, déjà ? Voyons, voyons... Et oui, c'était lui ! Joli palmarès pour un grand amateur "d'ordre" !
j'adore les gens qui vous expliquent qu'il faut faire absolument l'inverse de ce qu'ils ont fait pendant 3 ans. la grâce ouu les convictions ?Signaler Répondre
il est mignon 😜 il veut etre president, mais il ne fera que 4%Signaler Répondre