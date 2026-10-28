Violences urbaines à Rillieux-la-Pape : trois mineurs arrêtés, Alexandre Vincendet interpelle les parents

De nouvelles violences urbaines ont éclaté dans la nuit de mardi à mercredi à Rillieux-la-Pape.

Selon le maire Alexandre Vincendet, également vice-président de la Métropole de Lyon, un groupe d’individus cagoulés a provoqué des incidents dans le secteur Leclerc, mettant selon lui en danger les habitants, les forces de l’ordre et les sapeurs-pompiers.

Trois mineurs ont été interpellés à la suite de ces violences.

Le maire remercie les policiers nationaux et municipaux ayant participé aux interventions et insiste sur le fait que ces faits ne doivent pas conduire à stigmatiser l’ensemble de la jeunesse.

"Ces comportements portent en premier lieu atteinte à l’image de la majorité de notre jeunesse qui étudie, apprend un métier, travaille et construit son avenir", écrit-il.

Alexandre Vincendet réclame des mesures nationales

Pour l’élu, la réponse ne peut plus se limiter aux constats et aux analyses concernant la délinquance des mineurs.

Il appelle à la mise en œuvre de "mesures nationales fortes et efficaces" pour soutenir les maires et cite notamment le projet de loi dit "casseurs-payeurs", qui aurait selon lui franchi une première étape au Sénat.

Alexandre Vincendet estime que ce texte pourrait apporter "des résultats tangibles".

"Les parents doivent également assumer leur responsabilité"

Le maire de Rillieux-la-Pape cible également la responsabilité des familles.

"Quel niveau d’inconscience pour laisser son enfant de 14 ans monter des barricades, brûler et tirer des mortiers !", lance-t-il.

Il considère que les dégradations engendrent un coût pour les collectivités, les contribuables et les habitants et estime que "les parents doivent assumer la réparation des actes de leurs enfants".

Alexandre Vincendet rappelle toutefois que des dispositifs d’accompagnement existent pour les familles confrontées aux difficultés de leurs enfants.

Il se dit lui-même disponible pour rencontrer les parents "qui se battent avec sincérité pour ramener leurs enfants sur le droit chemin" et mobiliser les solutions adaptées.

Le maire Horizons résume ainsi sa ligne : être ferme face aux violences, demander réparation aux familles des mineurs mis en cause, mais également soutenir celles qui cherchent à sortir leurs enfants de la délinquance.