Plus de huit mois après l'agression mortelle du jeune militant nationaliste à Lyon, ses proches demandent que la justice s'intéresse directement au député La France insoumise Raphaël Arnault.
Selon les informations du Figaro, l'avocat de la famille, me Fabien Rajon, a déposé une demande d'acte en ce sens, mercredi 21 octobre, au palais de justice de Lyon. L'objectif est d'obtenir l'audition du parlementaire pour "association de malfaiteurs".
Plusieurs proches du député déjà mis en examen
Pour rappel, Quentin Deranque avait été violemment passé à tabac le 12 février dernier, en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon.
Le jeune homme de 23 ans participait alors à la sécurité de militantes du collectif identitaire Némésis lorsqu'un affrontement avait éclaté avec des individus présentés comme membres ou sympathisants de la Jeune Garde.
Frappé à plusieurs reprises, notamment à la tête alors qu'il se trouvait au sol, Quentin Deranque avait succombé à ses blessures après avoir subi un grave traumatisme crânien.
Depuis, plusieurs personnes proches de Raphaël Arnault ont été mises en examen dans cette affaire. Le député LFI est par ailleurs connu pour avoir cofondé la Jeune Garde, organisation antifasciste aujourd'hui dissoute.
Le parquet de Lyon avait démenti toute tentative d'interpellation
Cette nouvelle démarche judiciaire intervient quelques jours après une polémique concernant une supposée tentative d'interpellation de Raphaël Arnault à Paris.
Le 21 octobre, le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, avait formellement démenti les accusations formulées par La France insoumise, qui affirmait que son député avait été visé par une opération policière à la gare de Lyon.
"Ni le parquet de Lyon ni les juges d’instruction du tribunal judiciaire de Lyon n’ont donné pour instruction aux forces de sécurité intérieure de procéder à l’interpellation de ce député", avait précisé le magistrat.
De son côté, l'avocate de Raphaël Arnault, me Chirinne Ardakani, avait assuré que son client "n'a rien à se reprocher" et qu'il se tenait "à la disposition de la justice" pour contribuer à la manifestation de la vérité.
Et pourquoi pas complicité de meurtre ?Signaler Répondre
Et alors ? c’est interdit ?Le RN ne tue pas ,lui!Signaler Répondre
On se mobilise, il est d’extrême gauche !!Signaler Répondre
Mais qui donc Arnault ? ? ? ? ? ?Signaler Répondre
on parle bien de l insoumis de la jeune garde parti violent et adorateur des anarchistes et des communistes qui ont fait tant de morts ! non ?Signaler Répondre
Oui Quentin DERANQUE, et la suite de votre pensée pour être précis et courageux....Signaler Répondre
Les miliciens qui ont défilé samedi à Lyon pour attaquer des manifestant·es partagent les idées qui ont mené à l’attentat de Trappes. Sous prétexte d’ordre, leurs cibles, jeunes et racisées, cristallisaient les fantasmes du « grand remplacement ». Stoppons-les !Signaler Répondre
Et selon Le Monde il avait aussi des tracts du RN dans ses poches ;-)Signaler Répondre
le racisme décomplexé du gouvernement a tué a Trappes et que fait le gouvernement? mettre les victimes de Trappes sur le même plan que le n*zi Deranque… pendant que tous les plateaux leur lèche le Q en pointant LFI du doigt pour ne pas regarder leurs propres responsabilitésSignaler Répondre
non tu dois te tromper mais on va t'excuser pour cette fois car apparemment tu n'as pas la lumière dans toutes les piecesSignaler Répondre
Ça commence à faire beaucoup de mensonges d’extrême droite pour se dédouaner de leurs responsabilités accablantes…Signaler Répondre
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Alors là ça sent le roussi ! !Signaler Répondre
Il faut que d'une manière ou d'une autre ce factieux , renégat à la république ,à la démocratie, à la morale, à son écharpe , plonge sévèrement on compte sur la justice hors juges rouges ou des fouilles merde pour trouver un motif , j'en appelle à la compétence et l'absolue impartialité de Médiapart justement le fouisseur par excellence qui sait faire apparaitre ou disparaitre la vérité .....même inexistante !Signaler Répondre
il serait tempsSignaler Répondre
Il paraît même que Raphael ARNAULT, ce n est pas lui, c est un alien qui a pris son apparence pour lui nuire.....si, si l info a été reprise par le monde qui la tient de Mediapart.Signaler Répondre
Foi de Melenchon....
Moi qui croyait que c'était une bonne nouvelle son décès...Signaler Répondre
On s'en fout, il était d'extrême droite !!Signaler Répondre
Selon Mediapart, Raphaël Arnault ne connaissait pas ses assistants ni l'organisation de la Jeune Garde, il ne peut donc pas être mêlé ni de près ni de loin avec l'assassinat de Quentin.Signaler Répondre
Si c'est vrai c'est dans Mediapart.