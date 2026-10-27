Plus de huit mois après l'agression mortelle du jeune militant nationaliste à Lyon, ses proches demandent que la justice s'intéresse directement au député La France insoumise Raphaël Arnault.

Selon les informations du Figaro, l'avocat de la famille, me Fabien Rajon, a déposé une demande d'acte en ce sens, mercredi 21 octobre, au palais de justice de Lyon. L'objectif est d'obtenir l'audition du parlementaire pour "association de malfaiteurs".

Plusieurs proches du député déjà mis en examen

Pour rappel, Quentin Deranque avait été violemment passé à tabac le 12 février dernier, en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon.

Le jeune homme de 23 ans participait alors à la sécurité de militantes du collectif identitaire Némésis lorsqu'un affrontement avait éclaté avec des individus présentés comme membres ou sympathisants de la Jeune Garde.

Frappé à plusieurs reprises, notamment à la tête alors qu'il se trouvait au sol, Quentin Deranque avait succombé à ses blessures après avoir subi un grave traumatisme crânien.

Depuis, plusieurs personnes proches de Raphaël Arnault ont été mises en examen dans cette affaire. Le député LFI est par ailleurs connu pour avoir cofondé la Jeune Garde, organisation antifasciste aujourd'hui dissoute.

Le parquet de Lyon avait démenti toute tentative d'interpellation

Cette nouvelle démarche judiciaire intervient quelques jours après une polémique concernant une supposée tentative d'interpellation de Raphaël Arnault à Paris.

Le 21 octobre, le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, avait formellement démenti les accusations formulées par La France insoumise, qui affirmait que son député avait été visé par une opération policière à la gare de Lyon.

"Ni le parquet de Lyon ni les juges d’instruction du tribunal judiciaire de Lyon n’ont donné pour instruction aux forces de sécurité intérieure de procéder à l’interpellation de ce député", avait précisé le magistrat.

De son côté, l'avocate de Raphaël Arnault, me Chirinne Ardakani, avait assuré que son client "n'a rien à se reprocher" et qu'il se tenait "à la disposition de la justice" pour contribuer à la manifestation de la vérité.