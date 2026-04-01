"Une volonté de retourner au travail" : Raphaël Arnault brise le silence dans sa première interview après sa disparition de l'Assemblée nationale

Un retour savamment orchestré. Ce mercredi 1er avril, Raphaël Arnault est sorti de son silence, consécutif au lynchage de Quentin Deranque à Lyon, surtout après les premières révélations sur le rôle présumé de son assistant parlementaire Jacques-Elie Favrot.

Au média Blast, le député lyonnais du Vaucluse accorde une interview de plus d'une heure pour évoquer la "violence médiatique qui s'est déchaînée". "J'avais peur que ça se propage dans la rue, avec des gens qui n'attendaient que ça", poursuit Raphaël Arnault.

Pourquoi revenir maintenant ? "Une volonté de retourner au travail", estime-t-il, après avoir déserté les bancs de l'Assemblée depuis mi-février.

S'il regrette évidemment le décès de Quentin Deranque à Lyon, Raphaël Arnault estime que le militant nationaliste "traînait dans les pires milieux néo-nazis".

La violence de la Jeune Garde qu'il avait co-créée à Lyon a été pointée du doigt ces derniers mois. Selon le parlementaire insoumis, "certains se mettent le doigt dans l'oeil d'imaginer que parce qu'il n'y a plus la Jeune Garde, ce serait la mort de l'antifascisme. Tant qu'il y a de la vie, il y aura de l'antifascisme".

Blast ne profite pas de l'occasion pour l'interroger sur ce qu'il a su ou non des faits à travers ses assistants parlementaires. "J'ai pu avoir des nouvelles à travers un avocat", reconnaît-il simplement.

Quid de Jacques-Elie Favrot, son assistant qui a été mis en examen et écroué ? "J'étais à l'Assemblée. Lui était à mi-temps, il venait d'avoir un appartement à Lyon parce que sa famille n'habite pas loin. Je ne sais pas dans quelles circonstances il s'est retrouvé dans cet affrontement. Je le connais très bien, j'imagine dans quel état il doit être. S'il pouvait tout faire pour que ça n'arrive pas à nouveau, il le ferait".