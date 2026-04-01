"Une volonté de retourner au travail" : Raphaël Arnault brise le silence dans sa première interview après sa disparition de l'Assemblée nationale

Un retour savamment orchestré. Ce mercredi 1er avril, Raphaël Arnault est sorti de son silence, consécutif au lynchage de Quentin Deranque à Lyon, surtout après les premières révélations sur le rôle présumé de son assistant parlementaire Jacques-Elie Favrot.
Au média Blast, le député lyonnais du Vaucluse accorde une interview de plus d'une heure pour évoquer la "violence médiatique qui s'est déchaînée". "J'avais peur que ça se propage dans la rue, avec des gens qui n'attendaient que ça", poursuit Raphaël Arnault.
Pourquoi revenir maintenant ? "Une volonté de retourner au travail", estime-t-il, après avoir déserté les bancs de l'Assemblée depuis mi-février.
S'il regrette évidemment le décès de Quentin Deranque à Lyon, Raphaël Arnault estime que le militant nationaliste "traînait dans les pires milieux néo-nazis".
La violence de la Jeune Garde qu'il avait co-créée à Lyon a été pointée du doigt ces derniers mois. Selon le parlementaire insoumis, "certains se mettent le doigt dans l'oeil d'imaginer que parce qu'il n'y a plus la Jeune Garde, ce serait la mort de l'antifascisme. Tant qu'il y a de la vie, il y aura de l'antifascisme".
Blast ne profite pas de l'occasion pour l'interroger sur ce qu'il a su ou non des faits à travers ses assistants parlementaires. "J'ai pu avoir des nouvelles à travers un avocat", reconnaît-il simplement.
Quid de Jacques-Elie Favrot, son assistant qui a été mis en examen et écroué ? "J'étais à l'Assemblée. Lui était à mi-temps, il venait d'avoir un appartement à Lyon parce que sa famille n'habite pas loin. Je ne sais pas dans quelles circonstances il s'est retrouvé dans cet affrontement. Je le connais très bien, j'imagine dans quel état il doit être. S'il pouvait tout faire pour que ça n'arrive pas à nouveau, il le ferait".
Il parait que selon mes sources bien informées que je ne vous dévoilerai pas, il postulerait pour un emploi de vigile en grandeSignaler Répondre
surface, alors attention si vous oubliez de passer à la caisse !!!!!!
pauvre victime de la violence médiatique !Signaler Répondre
Il faudrait que les personnes qui emploient ce mot sachent exactement ce que cela veut dire ...................Signaler Répondre
Mais tout ça est orchestré dans le but de manipuler les simples d'esprit.........
R ARNAULT : pour ta santé, abandonne la politique, tu n'as plus d'avenir et dans 6 ans ce sera le RN, je te prédis des jours sombres ..............
"Échoué en 45", tant mieux. Sinon, malheureusement, citez-nous un communisme qui n'aurait pas échoué depuis, en matière de droits humains, par exemple, ou d'a-totalitarisme : Corée du Nord, Cambodge, Vietnam, Laos, Cuba, Russie, Belarus, URSS etc ?Signaler Répondre
Ce député ultra-violent fait peur.
Nous, nous avons les ex de la Jeune Garde, aussi totalitaristes et génocidaires, que les Khmers Rouges, les Gardes Rouges, les Vopos, le NKVD, les SS et les SA.Signaler Répondre
elections il a rentré la tete dans le col roulé,selon les instructions du chef de la meute:pas de vagues!Signaler Répondre
Le chef des racailles s'était fait tout petit et maintenant, il la ramène avec sa grande bouche...Signaler Répondre
Qui est raciste, fasciste, complotiste, propagandiste, islamiste ?Signaler Répondre
Réponse : LFI
CHOISI TON CAMP CAMARADISTE !!!
1- Apologie du terrorismeSignaler Répondre
2- Détention de drogue, comme Kerbat, autre élu LFI...
3- Refus des prélèvements ADN, comme tous les gens qui n'ont rien à se reprocher.
Le hasard, bien sûr.
La garde à vue de Rima Hassan apportera-t-elle son lot de révélations ?Signaler Répondre
Du coup c'est quant même passé...ne t'en déplaiseSignaler Répondre
Il doit commencer à acheter des oranges !Signaler Répondre
A t-il donné des nouvelles de Rima ?Signaler Répondre
Dans les faits et le réel, le meurtre a été perpétré par le clan de totalitaires d'extrême gauche, avec leur violence et leur haine en dehors du champ républicain.Signaler Répondre
toucher une hemorroide...il y a des pommades qui te soulagerontSignaler Répondre
outrancé et ridicule...vous avez vraiment conscience de l absurdite de vos propos?Signaler Répondre
Fachos et antifascistes sont les deux faces dune même pièce. La pièce de la violence des sans cerveau, des racistes et des bourricots.Signaler Répondre
Au travail ? Non en prison oû il devrait être depuis un moment !Signaler Répondre
No pasaránSignaler Répondre
c'est quand même dingue que nos amis soit outré que certains combattent le fascisme
Ce n'est pas toi qui décide de qui va a l'assemblée, triple buse..Signaler Répondre
Ce sont les électeurs qui décident, pas toi
La modération applique la loi, imbécile.Signaler Répondre
il est interdit d'appeler au meurtre sur internet.
ne t'en déplaise, le facho..
Fantasmes pas, Benito,Signaler Répondre
il n'est pas illégal d'être antifasciste, et ce ne sera pas le cas ni demain ni en 2027, ni en 2032..
Quand a ton idole Trump, il finira probablement dans un pénitencier quand il aura essayé d'annulé les prochaines élections de mi mandat et de faire son coup d'état..
Vous avez échoué en 45, et vous échouerez encore a chaque tentative.
Qui t’ a Encore volé ta pâte de fruit dans ton EPHAD ? Ça te rends vraiment méchant et con !Signaler Répondre
Retourner au travail? Soyons sérieux. Qu'a fait le député Raphaël Arnault depuis que certains irresponsables l'ont élu député ? Rien, sinon mettre un peu de pagaille dans l'hémicycle aux frais des contribuables.Signaler Répondre
au travail?...alors aller casser des cailloux au penitencier!Signaler Répondre
Cette affaire et cette interview sentent l'enterrement de 1re classe.Signaler Répondre
Le système ne risquera pas un séisme d'une telle ampleur en ces temps électriques.
Doucet et Arnault peuvent continuer à dormir tranquille.
Citoyens circulez y a rien à voir.
Vos impôts vont dans les poches de ce détritus.... votez bien à l'avenirSignaler Répondre
Les éléments factuels ne corroborent pas les déclarations de Raphaël Arnault.Signaler Répondre
Il semblerait dès lors que ce temps d'absence a été consacré à un grand nettoyage.
Doucet pense être soulagé.
La justice se contentera-t-elle des déclarations de Raphaël Arnault ou exploitera-t-elle les éléments factuels en sa possession ?
Le gars est tellement à gauche qu’il a réussi à faire un 360 et se retrouver à droite de l’extrême droite. Il a un bon boulot ! 2, 3 mois sans aller bosser ni même faire acte de présence , mais toujours payé ! Top ! dire qu’il est députè il anéanti toute crédibilité de la fonction, et de la comme d’autres lfi d’ailleursSignaler Répondre
Le bras droit et d'autres têtes connues du parti d'un député "élu" (faudrait voir dans quelles conditions) ont participé, sous vidéo, à l’assassinat d'un jeune homme. Ce parti et ce député n'ont eu aucun problème d'aucune sorte.Signaler Répondre
Ce député, fils de bourgeois, vient avec son accent forcé mais travaillé de racaille, vous faire croire qu'il a des principes et même justifier le meurtre.
Les médias dont Médiapart en première ligne ont, sur la base de rien du tout (allez voir comment ils ont fait pour soi-disant savoir qui était à l'origine des messages haineux qu'il aurait écrits, c'est à mourir de rire), sali à dessein la mémoire de Quentin afin de justifier son assassinat. Vous savez ? Ce grand journalisme qui a, de la même manière a justifié les actes des frères Kouachi dans ce billet ignoble de Plenel où il les excuse à cause d'une "enfance difficile".
Ce député et ses copains devraient être soit en taule soit au minimum inéligibles à vie. Qu'il retourne vendre du shit à ses potes bourges et qu'on ne voie plus jamais son engeance dans les haut-lieux de la République.
retourner au...TRAVAIL.??...houa!ha!ha!...j adore l humour des LFI:il est pratiquement jamais present!!hormis son obsession maladive et fantasmée de voir des fachos partout ,il ne s interesse à presque rien des debats!!Signaler Répondre
On a passé les municipales on rentre directement dans la campagne de la Présidentielle et cela se sent déjà assez fortement.Signaler Répondre
On commence massivement à nous vendre dans tous les médias du E.Philippe et du Glucksman (ce qui était prévu).
Mais pour cette campagne qui commence je suis devin je vais résumer en 2 mots les futurs débats de fond qu'on entendra: Fasciste / Raciste....
On le voit bien déjà en masse ses derniers jours car il ne faut surtout pas parler des problématiques des nouvelles villes LFI. Il y a concrètement 1 parti majoritaire en France qui risque d'empocher la mise donc forcément pendant 1 an on aura une alliance complaisante entre toutes les autres forces politiques pour nuire de toutes les manières à ce parti (ce qui se comprend assez facilement).
Pour ce député. Il peut revenir car le travail de sape de la sphère médiatique (qui le protège) a réussi à salir la victime initiale et à faire paraitre ce député comme un martyr... à travers les nombreux papiers de ses médias je pense même que certains se disent chez eux que heureusement il y a des gens qui ont agit pour faire disparaitre une menace fasciste (en gros ils ont justifié le meurtre).
Mais bon qui s'intéresse à la Politique aujourd'hui? un fonctionnaire doit avoir un cassier judiciaire vierge pour entrer dans la fonction publique... un député lui peut être condamné. Très bel exemple.
l’antifascisme de guignols, l’amour du fric, la violence et la mort.Signaler Répondre
Le modo est gaucho. Impossible de parler pruneaux pour ArnaultSignaler Répondre
Pas de face ce mecSignaler Répondre
C'est interessant de le voir porter un veston de couleur brune...Signaler Répondre
Raphaël Arnault ne doit pas faire son retour à l’Assemblée nationale.Signaler Répondre
et dire qu'il est payer avec l'argent public et qu'il ne respecte pas son poste à l'assemblé avec des propos qui ne sont pas acceptable pour un élu.Signaler Répondre
Plus de compassion pour son assistant mis en examen pour meurtre que pour la famille de la victime (aucun mot), la mentalité LFI dans toute sa "splendeur ".Signaler Répondre
Ah donc il reconnaît que même si la jeune garde est dissoute, les méthodes de leur mes mouvements soit disant antifascistes sont les mêmes et notamment le fait de tuer un gamin d’une vingtaine d’année pour ses idées ? à gerber ce bonhomme, qu’il finisse au trou avec toute sa cliqueSignaler Répondre
Il veut retourner au travail ? Qu'il cesse d'utiliser des mots dont il ignore la signification. S'il veut travailler qu'il aille voir dans une usine ou un atelier, il va voir ce que c'est le travail. Ce n'est pas vivre aux dépens des autres.Signaler Répondre
Vivement les prochaines législatives.Signaler Répondre
On comprend qu'il veuille poursuivre son mandat, avant que ses sbires de la Jeune Garde ne soient poursuivis par la justice !Signaler Répondre
inversons les rôles.Supposons que ce soit une personne du RN .Quel tollé a gauche,dans la presse,,,,,,la rien.Signaler Répondre
C'est quoi son travail exactement ? Tenir Lyon et Avignon sous surveillance de ses milices?Signaler Répondre
Tête à claques vient pleurnicher son texte appris depuis 2 mois, avec son faux accent racaille, lui le fils de bourges du 4e ! Favrot son petit kapo ne voulait pas la mort de Quentin selon lui, mais bien sûr! Ça mettait à 10 mecs des penaltys dans la tête d'un garçon à terre, jusqu'à lui marquer de son empreinte de chaussures le cerveau, mais ça voulait pas sa mort ! Pourquoi Favrot le petit kapo se trouvait là ? Parce qu'il avait pris un appart à Lyon pour être près des siens, selon Archenault, oui l'amour de ce bon gars de Favrot pour sa famille, ou plus certainement pour continuer de contrôler la rue lyonnaise par procuration, hein Archenault ?Signaler Répondre
La seule réponse à ce député, sera démocratique. Dans 1,5 ans, les français auront la possibilité de le virer de l’assemblée nationale.Signaler Répondre
lui et son parti on foutu la merde il s'attendait que les gens approuve ce qu'ils ont fait ce parti ne devrait plus exister honte au gouvernement qui ne font rienSignaler Répondre
Crapeau d avril !Signaler Répondre
Il faut absolument interdire à tous les politiques qui ont un proche mis en examen par la justice de se présenter à quelque élection que ce soit !Signaler Répondre