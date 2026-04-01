Politique

En retrait depuis la mort de Quentin Deranque, Raphaël Arnault "reviendra" à l'Assemblée nationale confirme Mathilde Panot (LFI)

En retrait depuis la mort de Quentin Deranque, Raphaël Arnault "reviendra" à l'Assemblée nationale confirme Mathilde Panot (LFI)

Ce mardi 31 mars, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale Mathilde Panot a donné des nouvelles de Raphaël Arnault. Le député lyonnais du Vaucluse n'est plus apparu en public depuis mi-février et la mort de Quentin Deranque.

Où est passé Raphaël Arnault ? Depuis mi-février et la mort à Lyon de Quentin Deranque, lynché par des membres de la Jeune Garde qu'il a créée, le député lyonnais du Vaucluse n'est plus apparu à l'Assemblée nationale, où les débats se poursuivent sans lui.

Ce mardi, Mathilde Panot s'est exprimée sur le sujet lors d'une conférence de presse du groupe insoumis. "Je vous confirme qu'il reviendra" à l’Assemblée nationale, a indiqué la cheffe de file des parlementaires LFI, ne donnant pas plus d'informations. "Vous aurez la date en temps voulu", a-t-elle conclu à ce sujet.

Un retour annoncé qui risque de faire grand bruit le jour où il remettra les pieds au Palais Bourbon, d'autant qu'il n'a jamais pris la parole depuis que son entourage a été impliqué par la justice dans cette affaire.

Pour rappel, trois actuels et ex-assistants parlementaires de Raphaël Arnault avaient été interpellés suite au décès du militant nationaliste Quentin Deranque. Si Robin Chalendard a été laissé libre après avoir hébergé Adrian B., ce dernier est mis en examen pour homicide volontaire. Fiché S, il venait de réaliser un stage à l'Assemblée avec Raphaël Arnault. Quant à Jacques-Elie Favrot, fidèle lieutenant du député insoumis, il est également mis en examen pour complicité de meurtre et écroué.

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Raphaël Arnault

Lynchage de Quentin

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Argyll le 03/04/2026 à 15:25

"Vous aurez la date en temps voulu" : quel mépris pour la presse.

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The Voice ................ le 03/04/2026 à 14:48

Va voir ALLIAGAS et candidate pour ""The Voice""

Tu auras plus de chance que chez L F I

L F I c'est fini et toi aussi............

Ne croise surtout pas les copains de Quentin D tu pourrais mal finir !!!!

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j adore la photo le 03/04/2026 à 13:05

c est le divertissement "mask singer"!!

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Argyll le 03/04/2026 à 07:11

À la limite, s'il restait loin de l'Assemblée Nationale, cela ferait du bien à la République, à la Démocratie, aux Droits Humains, Droits Humains qu'il méprise, et foule aux pieds.

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Kassos le 02/04/2026 à 07:12

La honte soit sur ce parti de traîtres à la nation et sur ceux qui ont voté pour lui.

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c est comme le 02/04/2026 à 06:37
citoyennormal a écrit le 01/04/2026 à 21h47

c'est honteux de mettre des personnes comme ça à l'assemblé.

celà que le nazisme est arrivé en allemagne...la republique de weimar s est faite tout doucement bouffer par des mecs de son accabit...

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citoyennormal le 01/04/2026 à 21:47

c'est honteux de mettre des personnes comme ça à l'assemblé.

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Mais le 01/04/2026 à 17:11
Jacques20 a écrit le 01/04/2026 à 15h23

Il me semble que tu soies mal placé pour dire ça.

1/ je profite d'une retraite mérité et cotisé.
2/ je ne juge aucune personne sur la valeur travail.
3/ je me garde bien de jugement et de pré dentu sur les personnes.
4/ je constate que certain-es racontent n'importe quoi et ne s'en rendent même pas compte.
5/ ... et plein d'autres choses

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J'ai cotisé le 01/04/2026 à 15:55
Mais a écrit le 01/04/2026 à 10h59

A cette heure tu commentes sur LM, donc tu n'a pas l'air de trop bosser.
Conne d'habitude c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins.

pendant 44 ans, et j'ai beaucoup bossé, je peux donc me permettre de vivre de mes rentes aujourd'hui, et non pas du chômage ou du RSA ! En feras-tu autant ?

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Euh le 01/04/2026 à 15:44
Que nenni jeune LFI..... a écrit le 01/04/2026 à 15h06

Pas dans le bus, jeune manant, dans mon SUV flambant neuf.....tu pedaleras fort derrière..😂😂🚴🚴

Je veux pas foutre la merde mais les SUV sont coincé dans les embouteillages ici et ils payent cher pour ca.

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Jacques20 le 01/04/2026 à 15:23
Mais a écrit le 01/04/2026 à 10h59

A cette heure tu commentes sur LM, donc tu n'a pas l'air de trop bosser.
Conne d'habitude c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins.

Il me semble que tu soies mal placé pour dire ça.

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Oli69 le 01/04/2026 à 15:19

Ce mec a été élu député… franchement on marche sur la tête… pauvre France…
Son parti porte bien son nom: LFI (la France des Imbeciles)

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Que nenni jeune LFI..... le 01/04/2026 à 15:06
Tes jérémiades prouvent l'efficacité de l'antifascisme de rue a écrit le 01/04/2026 à 12h44

Tu pleures beaucoup, ça a l'air de beaucoup t'affecter que les nazis violents aient reculé et qu'ils commettent moins d'attaques dans les rues Lyonnaises depuis qu'ils ont trouvé du répondant en fac e d'eux..
Que Meloni "monte un dossier" contre les antifascistes Lyonnais pour voler au secours des néonazis Lyonnais, ça ne va pas changer grand chose sur le terrain..
Arrête de pleurnicher,
et a plus dans le bus..

Pas dans le bus, jeune manant, dans mon SUV flambant neuf.....tu pedaleras fort derrière..😂😂🚴🚴

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Argyll le 01/04/2026 à 14:54
Complément d'information a écrit le 01/04/2026 à 14h16

Chacun ses conviction, on se doute bien qu'en tant que pro-fasciste vous n'appréciez pas les anti-fascistes.
Qu'on l'apprécie ou pas, Arnault n'est ni un néonazi ni un paroissien pétainiste de Saint George, on peut au moins lui accorder ça.
On peut pas en dire autant des "ennemis" de la Jeune Garde.
Bises.
https://www.streetpress.com/sujet/1774948693-aux-cotes-quentin-deranque-fevrier-lyon-militants-neofascistes-identitaires-hooligans

Les Khmers rouges aussi étaient anti-fascistes, mais aussi totalitaristes et génocidaires que les fascistes. Il a cette culture ancrée en lui.

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tous avec toi le 01/04/2026 à 14:34

J'aime bien ce type, il réveille tout la fumisterie du secteur en surface

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Hildegonde le 01/04/2026 à 14:32

Peur surtout de voir suspendue la juteuse manne versée par nos impôts aux députés ...
On peut-être LFI et avoir le portefeuille à droite !

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et honte a toi le 01/04/2026 à 14:32
Complément d'information a écrit le 01/04/2026 à 14h16

Chacun ses conviction, on se doute bien qu'en tant que pro-fasciste vous n'appréciez pas les anti-fascistes.
Qu'on l'apprécie ou pas, Arnault n'est ni un néonazi ni un paroissien pétainiste de Saint George, on peut au moins lui accorder ça.
On peut pas en dire autant des "ennemis" de la Jeune Garde.
Bises.
https://www.streetpress.com/sujet/1774948693-aux-cotes-quentin-deranque-fevrier-lyon-militants-neofascistes-identitaires-hooligans

Je savais pas que j'étais pro-fasciste 🤣 Et tu es fier de voter pour un parti qui est responsable de l'assassinat de Quentin?????

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Complément d'information le 01/04/2026 à 14:16
ah les nullos a écrit le 01/04/2026 à 13h58

Un grand bravo aux électeurs qui l'on élu député! Honte a vous 🤔

Chacun ses conviction, on se doute bien qu'en tant que pro-fasciste vous n'appréciez pas les anti-fascistes.
Qu'on l'apprécie ou pas, Arnault n'est ni un néonazi ni un paroissien pétainiste de Saint George, on peut au moins lui accorder ça.
On peut pas en dire autant des "ennemis" de la Jeune Garde.
Bises.
https://www.streetpress.com/sujet/1774948693-aux-cotes-quentin-deranque-fevrier-lyon-militants-neofascistes-identitaires-hooligans

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vu de loin le 01/04/2026 à 14:11

il lui faudra alors une bonne garde pretorienne

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ah la loose le 01/04/2026 à 14:08
et pourtant a écrit le 01/04/2026 à 10h33

il a bien été élu par nous ; non ?

J'habite dans le Rhône, alors c'est pas moi! tu en tiens une couche toi!!!!!!!

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Jacques20 le 01/04/2026 à 14:02
et pourtant a écrit le 01/04/2026 à 10h33

il a bien été élu par nous ; non ?

Peut-être par vous, pas par nous tous.

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ah les nullos le 01/04/2026 à 13:58
LFI c est pourri c est nazi aussi . a écrit le 01/04/2026 à 12h15

Élu a AVignon, où il a été parachute par LFI.
Ils ont du l exfiltrer de Lyon après sa condamnation pour violence en reunion en 2022 contre un jeune a la croix rousse, comme d habitude a 5 contre 1. .
Pour les municipales de 2026 en avignon, ils ne l ont pas beaucoup vu.......comme tout son mandat d ailleurs
Il semble donc qu'il soit plus travailleur aux gants coques en France, Angleterre, Italie qui est en train de monter un dossier contre lui, que travailleur de textes a l assemblée ..

Un grand bravo aux électeurs qui l'on élu député! Honte a vous 🤔

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Watt le 01/04/2026 à 13:50
Tes jérémiades prouvent l'efficacité de l'antifascisme de rue a écrit le 01/04/2026 à 12h44

Tu pleures beaucoup, ça a l'air de beaucoup t'affecter que les nazis violents aient reculé et qu'ils commettent moins d'attaques dans les rues Lyonnaises depuis qu'ils ont trouvé du répondant en fac e d'eux..
Que Meloni "monte un dossier" contre les antifascistes Lyonnais pour voler au secours des néonazis Lyonnais, ça ne va pas changer grand chose sur le terrain..
Arrête de pleurnicher,
et a plus dans le bus..

Ces attaques de nazis violents n'existaient que dans votre tête.

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les 7 nains le 01/04/2026 à 13:46
Il a l'air de se sentir coupable a écrit le 01/04/2026 à 12h29

Avec cette disparition volontaire.

Un aveu flagrant en somme.

effectivement ,s il etait comme blanche neige ,il n aurait rien à cacher

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Prix Nobel le 01/04/2026 à 13:27
Tes jérémiades prouvent l'efficacité de l'antifascisme de rue a écrit le 01/04/2026 à 12h44

Tu pleures beaucoup, ça a l'air de beaucoup t'affecter que les nazis violents aient reculé et qu'ils commettent moins d'attaques dans les rues Lyonnaises depuis qu'ils ont trouvé du répondant en fac e d'eux..
Que Meloni "monte un dossier" contre les antifascistes Lyonnais pour voler au secours des néonazis Lyonnais, ça ne va pas changer grand chose sur le terrain..
Arrête de pleurnicher,
et a plus dans le bus..

Bravo, félicitations, vous remportez le prix Nobel du jour.

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LFI et NEONAZI kif-kif... le 01/04/2026 à 13:09
Tes jérémiades prouvent l'efficacité de l'antifascisme de rue a écrit le 01/04/2026 à 12h44

Tu pleures beaucoup, ça a l'air de beaucoup t'affecter que les nazis violents aient reculé et qu'ils commettent moins d'attaques dans les rues Lyonnaises depuis qu'ils ont trouvé du répondant en fac e d'eux..
Que Meloni "monte un dossier" contre les antifascistes Lyonnais pour voler au secours des néonazis Lyonnais, ça ne va pas changer grand chose sur le terrain..
Arrête de pleurnicher,
et a plus dans le bus..

Les lyonnais veulent de la sécurité pour tous.
Si vraiment vous voulez être utiles et que l envie de rendre service à la collectivité vous tenaille, engagez vous dans la police, elle recrute.
Vous démontreriez ainsi votre respect de la république, alors que votre milice actuelle ressemble à celle qu elle affronte.
Des bandes de SA qui se défoulent entre eux....

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Ex Précisions le 01/04/2026 à 13:00
LFI 69 a écrit le 01/04/2026 à 12h00

L'homme invisible depuis plusieurs mois

Tout comme les juges après la garde à vue du Doudou l'an dernier pour détournement de fonds publics...

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Tes jérémiades prouvent l'efficacité de l'antifascisme de rue le 01/04/2026 à 12:44
LFI c est pourri c est nazi aussi . a écrit le 01/04/2026 à 12h15

Élu a AVignon, où il a été parachute par LFI.
Ils ont du l exfiltrer de Lyon après sa condamnation pour violence en reunion en 2022 contre un jeune a la croix rousse, comme d habitude a 5 contre 1. .
Pour les municipales de 2026 en avignon, ils ne l ont pas beaucoup vu.......comme tout son mandat d ailleurs
Il semble donc qu'il soit plus travailleur aux gants coques en France, Angleterre, Italie qui est en train de monter un dossier contre lui, que travailleur de textes a l assemblée ..

Tu pleures beaucoup, ça a l'air de beaucoup t'affecter que les nazis violents aient reculé et qu'ils commettent moins d'attaques dans les rues Lyonnaises depuis qu'ils ont trouvé du répondant en fac e d'eux..
Que Meloni "monte un dossier" contre les antifascistes Lyonnais pour voler au secours des néonazis Lyonnais, ça ne va pas changer grand chose sur le terrain..
Arrête de pleurnicher,
et a plus dans le bus..

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Il a l'air de se sentir coupable le 01/04/2026 à 12:29

Avec cette disparition volontaire.

Un aveu flagrant en somme.

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LFI c est pourri c est nazi aussi . le 01/04/2026 à 12:15
et pourtant a écrit le 01/04/2026 à 10h33

il a bien été élu par nous ; non ?

Élu a AVignon, où il a été parachute par LFI.
Ils ont du l exfiltrer de Lyon après sa condamnation pour violence en reunion en 2022 contre un jeune a la croix rousse, comme d habitude a 5 contre 1. .
Pour les municipales de 2026 en avignon, ils ne l ont pas beaucoup vu.......comme tout son mandat d ailleurs
Il semble donc qu'il soit plus travailleur aux gants coques en France, Angleterre, Italie qui est en train de monter un dossier contre lui, que travailleur de textes a l assemblée ..

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LFI 69 le 01/04/2026 à 12:00
et autrement? a écrit le 01/04/2026 à 11h16

...Quelqu'un a des nouvelles de M. Bagnon ?

L'homme invisible depuis plusieurs mois

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saco697 le 01/04/2026 à 11:42

sans les miliciens LFI et les VERTS comme Doucet qui militent contre la dissolution de LA JEUNE GARDE sont perdus … ce sont ce genre de milice violentes et antisemites qui ont conduit le Nazisme au pouvoir… à l époque ces milices s appelaient Sa et SS ont connaît la triste suite … c est le risque avec les partis extrémistes qui s appuient sur ces violents … on dit où sont les fascistes…

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boB le 01/04/2026 à 11:41
et pourtant a écrit le 01/04/2026 à 10h33

il a bien été élu par nous ; non ?

Elu par vous certainement, en tout cas pas par moi !

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velobobo le 01/04/2026 à 11:36

Malheureusement ce type a été élu. Le pire c’est que tout le monde savait qu’il était violent, antisemite et fiché S. Comme les lyonnais qui ont voté pour l’alliance Doucet LFI ont cautionné l’assassinat du jeune Quentin pour ses idées politiques...

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Pas mieux le 01/04/2026 à 11:18
Cartésien a écrit le 01/04/2026 à 09h22

Brillante preuve qui prouve que depuis des décennies on se moque des gens et que tout l'espace médiatique ment ouvertement.

Donc on se souvient des dénonciations justifiées à l'époque de Jean Marie quand il a sorti plusieurs saloperies. On l'a dénoncé et cela était totalement justifié.

Et on voit donc aujourd'hui que des gens de gauche et d'ultra-gauche qui font 1000x voir 10000x pires sont au contraire encensés par tout cet espace médiatique. Voir qu'on les présente comme des victimes... ils peuvent donc continuer librement à tabasser des gens dans la rue, à s'en prendre à des adolescents juifs dans les métros etc etc tous ses actes sont validés et justifiés par ses médias.

Brillante démonstration quand fait on vit dans un monde de vérité relative. Faudrait un jour analyser ce concept de vérité relative car on peut l'appliquer à de nombreux sujets actuels, ainsi on découvre régulièrement qu'on a un Etat et des Institutions qui sont devenus au fils du temps des Maitres du Mensonge.

On a une masse impressionnante d'organismes (partis politiques, médias, associations, culture etc etc) qui s'allient pour déformer la vérité et la remodeler en fonction de leurs intérêts... intérêts souvent très terre à terre car la plupart ne sont là que pour protéger leurs situations c'est à dire bêtement leurs comptes bancaires (en réalité ses gens n'ont pas vraiment d'idéologie forte ils n'ont que des intérêts).

Très bon commentaire, cela va continuer en appauvrissant l’école pour faire des individus malléables à merci hélas !

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et autrement? le 01/04/2026 à 11:16

...Quelqu'un a des nouvelles de M. Bagnon ?

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Le retour du chef le 01/04/2026 à 11:05

Pourquoi ce chef de l'organisation criminelle la jeune garde n'est pas incarcéré ? La question se pose au sujet de la justice.

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Lyyyyyoooonnnnnnn le 01/04/2026 à 11:04
phil 6 a écrit le 01/04/2026 à 10h25

LFI n a pas de honte a vouloir faire revenir ce monsieur a l assemblée nationale et ne pas l avoir fait démissionner. c est quand même lui qui a embauché ces personnes de la jeune garde dans son équipe parlementaire.

c’est surtout lui qui a créé la jeune garde mouvement soit disant dissous dont les membres sont à l’origine du meurtre d’un jeune, qu’il soit nationaliste ou non ce n’est pas le débat, ces voyous n’ont rien à faire dans nos institutions

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C'est moi le 01/04/2026 à 11:01
D.K a écrit le 01/04/2026 à 10h10

Pourquoi personne n’a demandé le déchéance de son statut député et immunité parlementaire ??? Un délinquant payé par nos impôts doit être viré et condamné !

Bonjour vous avez totalement raison!
Mais si ils se lance dans ce genre de choses, il ne restera pas beaucoup de députés, car beaucoup ont des casseroles..

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Mais le 01/04/2026 à 10:59
Et payé... a écrit le 01/04/2026 à 10h13

par le bon peuple. Finalement, il reproduit exactement l'image d'un lfiste parasite : vivre sans rien faire aux dépens des gens de droite qui travaillent.

A cette heure tu commentes sur LM, donc tu n'a pas l'air de trop bosser.
Conne d'habitude c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins.

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raslebol69 le 01/04/2026 à 10:57

Tout à fait dans la logique de LFI: ils avait bien réintégré Adrien Quatennens après ses 4 mois de suspension suite à sa condamnation pour violence conjugale.

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et pourtant le 01/04/2026 à 10:33
Edgar a écrit le 01/04/2026 à 09h10

Ce type est une honte.

Un individu totalement indigne de siéger à l'Assemblée Nationale.

Il devrait rejoindre ses complices en prison.

il a bien été élu par nous ; non ?

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Monpays le 01/04/2026 à 10:30

Tiens pourquoi s'est il mis en retrait ? y aurait il un petit soupçon implication de complicité ou alors un covid ou la maladie de mémé ? ce triste sire devrait être déchu de son mandat ,de sa citoyenneté, voir même de sa nationalité Française ( est -il bi ?)

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phil 6 le 01/04/2026 à 10:25

LFI n a pas de honte a vouloir faire revenir ce monsieur a l assemblée nationale et ne pas l avoir fait démissionner. c est quand même lui qui a embauché ces personnes de la jeune garde dans son équipe parlementaire.

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Catalan le 01/04/2026 à 10:21

A mon avis, ceux qui sont actuellement incarcérés et qui risquent de très nombreuses années de prison,vont finir par balancer Archenault qui continue comme si de rien n était.A un moment donné tu veux plus être le seul a assumer alors que ton pote continue sa vie en t oubliant .

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Chris6969699 le 01/04/2026 à 10:14

Et quand il réapparaîtra, il sera l'apôtre d'un sujet tabou : la jeune garde...

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Et payé... le 01/04/2026 à 10:13
à l image LFI a écrit le 01/04/2026 à 09h32

ce type est l image même de la mentalité LFI , agressive, antisémite, fasciste rouge et francophobe.

par le bon peuple. Finalement, il reproduit exactement l'image d'un lfiste parasite : vivre sans rien faire aux dépens des gens de droite qui travaillent.

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il reviendra le 01/04/2026 à 10:13

mais comment resortira -t il?

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D.K le 01/04/2026 à 10:10

Pourquoi personne n’a demandé le déchéance de son statut député et immunité parlementaire ??? Un délinquant payé par nos impôts doit être viré et condamné !

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Les parasites inutiles le 01/04/2026 à 10:06

Ils ont de sacrées périodes de vacances ces branleurs !!!

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