En retrait depuis la mort de Quentin Deranque, Raphaël Arnault "reviendra" à l'Assemblée nationale confirme Mathilde Panot (LFI)

Où est passé Raphaël Arnault ? Depuis mi-février et la mort à Lyon de Quentin Deranque, lynché par des membres de la Jeune Garde qu'il a créée, le député lyonnais du Vaucluse n'est plus apparu à l'Assemblée nationale, où les débats se poursuivent sans lui.
Ce mardi, Mathilde Panot s'est exprimée sur le sujet lors d'une conférence de presse du groupe insoumis. "Je vous confirme qu'il reviendra" à l’Assemblée nationale, a indiqué la cheffe de file des parlementaires LFI, ne donnant pas plus d'informations. "Vous aurez la date en temps voulu", a-t-elle conclu à ce sujet.
Un retour annoncé qui risque de faire grand bruit le jour où il remettra les pieds au Palais Bourbon, d'autant qu'il n'a jamais pris la parole depuis que son entourage a été impliqué par la justice dans cette affaire.
Pour rappel, trois actuels et ex-assistants parlementaires de Raphaël Arnault avaient été interpellés suite au décès du militant nationaliste Quentin Deranque. Si Robin Chalendard a été laissé libre après avoir hébergé Adrian B., ce dernier est mis en examen pour homicide volontaire. Fiché S, il venait de réaliser un stage à l'Assemblée avec Raphaël Arnault. Quant à Jacques-Elie Favrot, fidèle lieutenant du député insoumis, il est également mis en examen pour complicité de meurtre et écroué.
"Vous aurez la date en temps voulu" : quel mépris pour la presse.Signaler Répondre
Va voir ALLIAGAS et candidate pour ""The Voice""Signaler Répondre
Tu auras plus de chance que chez L F I
L F I c'est fini et toi aussi............
Ne croise surtout pas les copains de Quentin D tu pourrais mal finir !!!!
c est le divertissement "mask singer"!!Signaler Répondre
À la limite, s'il restait loin de l'Assemblée Nationale, cela ferait du bien à la République, à la Démocratie, aux Droits Humains, Droits Humains qu'il méprise, et foule aux pieds.Signaler Répondre
La honte soit sur ce parti de traîtres à la nation et sur ceux qui ont voté pour lui.Signaler Répondre
celà que le nazisme est arrivé en allemagne...la republique de weimar s est faite tout doucement bouffer par des mecs de son accabit...Signaler Répondre
c'est honteux de mettre des personnes comme ça à l'assemblé.Signaler Répondre
1/ je profite d'une retraite mérité et cotisé.Signaler Répondre
2/ je ne juge aucune personne sur la valeur travail.
3/ je me garde bien de jugement et de pré dentu sur les personnes.
4/ je constate que certain-es racontent n'importe quoi et ne s'en rendent même pas compte.
5/ ... et plein d'autres choses
pendant 44 ans, et j'ai beaucoup bossé, je peux donc me permettre de vivre de mes rentes aujourd'hui, et non pas du chômage ou du RSA ! En feras-tu autant ?Signaler Répondre
Je veux pas foutre la merde mais les SUV sont coincé dans les embouteillages ici et ils payent cher pour ca.Signaler Répondre
Il me semble que tu soies mal placé pour dire ça.Signaler Répondre
Ce mec a été élu député… franchement on marche sur la tête… pauvre France…Signaler Répondre
Son parti porte bien son nom: LFI (la France des Imbeciles)
Pas dans le bus, jeune manant, dans mon SUV flambant neuf.....tu pedaleras fort derrière..😂😂🚴🚴Signaler Répondre
Les Khmers rouges aussi étaient anti-fascistes, mais aussi totalitaristes et génocidaires que les fascistes. Il a cette culture ancrée en lui.Signaler Répondre
J'aime bien ce type, il réveille tout la fumisterie du secteur en surfaceSignaler Répondre
Peur surtout de voir suspendue la juteuse manne versée par nos impôts aux députés ...Signaler Répondre
On peut-être LFI et avoir le portefeuille à droite !
Je savais pas que j'étais pro-fasciste 🤣 Et tu es fier de voter pour un parti qui est responsable de l'assassinat de Quentin?????Signaler Répondre
Chacun ses conviction, on se doute bien qu'en tant que pro-fasciste vous n'appréciez pas les anti-fascistes.Signaler Répondre
Qu'on l'apprécie ou pas, Arnault n'est ni un néonazi ni un paroissien pétainiste de Saint George, on peut au moins lui accorder ça.
On peut pas en dire autant des "ennemis" de la Jeune Garde.
Bises.
https://www.streetpress.com/sujet/1774948693-aux-cotes-quentin-deranque-fevrier-lyon-militants-neofascistes-identitaires-hooligans
il lui faudra alors une bonne garde pretorienneSignaler Répondre
J'habite dans le Rhône, alors c'est pas moi! tu en tiens une couche toi!!!!!!!Signaler Répondre
Peut-être par vous, pas par nous tous.Signaler Répondre
Un grand bravo aux électeurs qui l'on élu député! Honte a vous 🤔Signaler Répondre
Ces attaques de nazis violents n'existaient que dans votre tête.Signaler Répondre
effectivement ,s il etait comme blanche neige ,il n aurait rien à cacherSignaler Répondre
Bravo, félicitations, vous remportez le prix Nobel du jour.Signaler Répondre
Les lyonnais veulent de la sécurité pour tous.Signaler Répondre
Si vraiment vous voulez être utiles et que l envie de rendre service à la collectivité vous tenaille, engagez vous dans la police, elle recrute.
Vous démontreriez ainsi votre respect de la république, alors que votre milice actuelle ressemble à celle qu elle affronte.
Des bandes de SA qui se défoulent entre eux....
Tout comme les juges après la garde à vue du Doudou l'an dernier pour détournement de fonds publics...Signaler Répondre
Tu pleures beaucoup, ça a l'air de beaucoup t'affecter que les nazis violents aient reculé et qu'ils commettent moins d'attaques dans les rues Lyonnaises depuis qu'ils ont trouvé du répondant en fac e d'eux..Signaler Répondre
Que Meloni "monte un dossier" contre les antifascistes Lyonnais pour voler au secours des néonazis Lyonnais, ça ne va pas changer grand chose sur le terrain..
Arrête de pleurnicher,
et a plus dans le bus..
Avec cette disparition volontaire.Signaler Répondre
Un aveu flagrant en somme.
Élu a AVignon, où il a été parachute par LFI.Signaler Répondre
Ils ont du l exfiltrer de Lyon après sa condamnation pour violence en reunion en 2022 contre un jeune a la croix rousse, comme d habitude a 5 contre 1. .
Pour les municipales de 2026 en avignon, ils ne l ont pas beaucoup vu.......comme tout son mandat d ailleurs
Il semble donc qu'il soit plus travailleur aux gants coques en France, Angleterre, Italie qui est en train de monter un dossier contre lui, que travailleur de textes a l assemblée ..
L'homme invisible depuis plusieurs moisSignaler Répondre
sans les miliciens LFI et les VERTS comme Doucet qui militent contre la dissolution de LA JEUNE GARDE sont perdus … ce sont ce genre de milice violentes et antisemites qui ont conduit le Nazisme au pouvoir… à l époque ces milices s appelaient Sa et SS ont connaît la triste suite … c est le risque avec les partis extrémistes qui s appuient sur ces violents … on dit où sont les fascistes…Signaler Répondre
Elu par vous certainement, en tout cas pas par moi !Signaler Répondre
Malheureusement ce type a été élu. Le pire c’est que tout le monde savait qu’il était violent, antisemite et fiché S. Comme les lyonnais qui ont voté pour l’alliance Doucet LFI ont cautionné l’assassinat du jeune Quentin pour ses idées politiques...Signaler Répondre
Très bon commentaire, cela va continuer en appauvrissant l’école pour faire des individus malléables à merci hélas !Signaler Répondre
...Quelqu'un a des nouvelles de M. Bagnon ?Signaler Répondre
Pourquoi ce chef de l'organisation criminelle la jeune garde n'est pas incarcéré ? La question se pose au sujet de la justice.Signaler Répondre
c’est surtout lui qui a créé la jeune garde mouvement soit disant dissous dont les membres sont à l’origine du meurtre d’un jeune, qu’il soit nationaliste ou non ce n’est pas le débat, ces voyous n’ont rien à faire dans nos institutionsSignaler Répondre
Bonjour vous avez totalement raison!Signaler Répondre
Mais si ils se lance dans ce genre de choses, il ne restera pas beaucoup de députés, car beaucoup ont des casseroles..
A cette heure tu commentes sur LM, donc tu n'a pas l'air de trop bosser.Signaler Répondre
Conne d'habitude c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins.
Tout à fait dans la logique de LFI: ils avait bien réintégré Adrien Quatennens après ses 4 mois de suspension suite à sa condamnation pour violence conjugale.Signaler Répondre
il a bien été élu par nous ; non ?Signaler Répondre
Tiens pourquoi s'est il mis en retrait ? y aurait il un petit soupçon implication de complicité ou alors un covid ou la maladie de mémé ? ce triste sire devrait être déchu de son mandat ,de sa citoyenneté, voir même de sa nationalité Française ( est -il bi ?)Signaler Répondre
LFI n a pas de honte a vouloir faire revenir ce monsieur a l assemblée nationale et ne pas l avoir fait démissionner. c est quand même lui qui a embauché ces personnes de la jeune garde dans son équipe parlementaire.Signaler Répondre
A mon avis, ceux qui sont actuellement incarcérés et qui risquent de très nombreuses années de prison,vont finir par balancer Archenault qui continue comme si de rien n était.A un moment donné tu veux plus être le seul a assumer alors que ton pote continue sa vie en t oubliant .Signaler Répondre
Et quand il réapparaîtra, il sera l'apôtre d'un sujet tabou : la jeune garde...Signaler Répondre
par le bon peuple. Finalement, il reproduit exactement l'image d'un lfiste parasite : vivre sans rien faire aux dépens des gens de droite qui travaillent.Signaler Répondre
mais comment resortira -t il?Signaler Répondre
Pourquoi personne n’a demandé le déchéance de son statut député et immunité parlementaire ??? Un délinquant payé par nos impôts doit être viré et condamné !Signaler Répondre
Ils ont de sacrées périodes de vacances ces branleurs !!!Signaler Répondre