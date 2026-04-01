En retrait depuis la mort de Quentin Deranque, Raphaël Arnault "reviendra" à l'Assemblée nationale confirme Mathilde Panot (LFI)

Où est passé Raphaël Arnault ? Depuis mi-février et la mort à Lyon de Quentin Deranque, lynché par des membres de la Jeune Garde qu'il a créée, le député lyonnais du Vaucluse n'est plus apparu à l'Assemblée nationale, où les débats se poursuivent sans lui.

Ce mardi, Mathilde Panot s'est exprimée sur le sujet lors d'une conférence de presse du groupe insoumis. "Je vous confirme qu'il reviendra" à l’Assemblée nationale, a indiqué la cheffe de file des parlementaires LFI, ne donnant pas plus d'informations. "Vous aurez la date en temps voulu", a-t-elle conclu à ce sujet.

Un retour annoncé qui risque de faire grand bruit le jour où il remettra les pieds au Palais Bourbon, d'autant qu'il n'a jamais pris la parole depuis que son entourage a été impliqué par la justice dans cette affaire.

Pour rappel, trois actuels et ex-assistants parlementaires de Raphaël Arnault avaient été interpellés suite au décès du militant nationaliste Quentin Deranque. Si Robin Chalendard a été laissé libre après avoir hébergé Adrian B., ce dernier est mis en examen pour homicide volontaire. Fiché S, il venait de réaliser un stage à l'Assemblée avec Raphaël Arnault. Quant à Jacques-Elie Favrot, fidèle lieutenant du député insoumis, il est également mis en examen pour complicité de meurtre et écroué.