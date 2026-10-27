Près de Lyon : 1600 signatures contre l'arrivée d'un McDonald's, le maire défend le projet

Un nouveau McDonald's qui ne fait pas l'unanimité. À Mornant, commune située au sud-ouest de Lyon, la construction d'un restaurant de l'enseigne américaine suscite une opposition grandissante.

Le futur établissement doit ouvrir ses portes d'ici la fin de l'année dans la zone d'activités des Platières. Le terrain privé a été racheté par McDonald's et le permis de construire a été validé à la fin du mois d'août.

Mais plusieurs associations et habitants du plateau mornantais contestent cette arrivée.

Deux pétitions ont déjà totalisé quelque 1600 signatures pour réclamer l'abandon du projet.

Une centaine d'habitants mobilisés contre le restaurant

"Un McDo de plus, c'est un de trop !", dénonce l'Association d'éducation populaire du Sud-Ouest lyonnais, à l'origine de l'une des pétitions.

Les opposants estiment que l'installation d'une telle enseigne va à l'encontre de l'identité du territoire et de son économie locale.

Ils rappellent notamment que l'extension de la zone d'activités devait initialement comprendre un projet bénéficiant au monde agricole.

L'arrivée d'une chaîne internationale de restauration rapide est ainsi vécue comme une trahison par certains habitants.

Parmi leurs principales inquiétudes figurent l'augmentation du trafic automobile, les conséquences environnementales, les effets sur les commerces et restaurants locaux ainsi que les enjeux de santé publique.

Au début du mois d'octobre, une centaine de personnes s'étaient déjà rassemblées sur le site pour manifester leur opposition.

Le maire de Mornant rappelle qu'il ne peut pas interdire le fast-food

Face à cette mobilisation, le maire de Mornant, Renaud Pfeffer, également président de la Communauté de communes du Pays mornantais, défend la légalité du projet.

Interrogé par Le Progrès, l'élu LR rappelle que le permis de construire a été délivré conformément à la réglementation.

"Un maire n'a pas un droit de vie ou de mort sur un projet privé : il doit appliquer le droit de la même manière pour tous", explique-t-il.

Renaud Pfeffer souligne également que tous les habitants ne partagent pas les critiques exprimées par les opposants.

Il affirme avoir rencontré des familles, des jeunes, des entreprises et des salariés de la zone favorables à cette implantation.

Malgré les pétitions et les manifestations, le chantier se poursuit. McDonald's a déjà engagé son recrutement et prévoit toujours d'accueillir ses premiers clients avant la fin de l'année 2026.