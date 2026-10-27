Près de Lyon : 1600 signatures contre l'arrivée d'un McDonald's, le maire défend le projet

Un nouveau McDonald's qui ne fait pas l'unanimité. À Mornant, commune située au sud-ouest de Lyon, la construction d'un restaurant de l'enseigne américaine suscite une opposition grandissante.
Le futur établissement doit ouvrir ses portes d'ici la fin de l'année dans la zone d'activités des Platières. Le terrain privé a été racheté par McDonald's et le permis de construire a été validé à la fin du mois d'août.
Mais plusieurs associations et habitants du plateau mornantais contestent cette arrivée.
Deux pétitions ont déjà totalisé quelque 1600 signatures pour réclamer l'abandon du projet.
Une centaine d'habitants mobilisés contre le restaurant
"Un McDo de plus, c'est un de trop !", dénonce l'Association d'éducation populaire du Sud-Ouest lyonnais, à l'origine de l'une des pétitions.
Les opposants estiment que l'installation d'une telle enseigne va à l'encontre de l'identité du territoire et de son économie locale.
Ils rappellent notamment que l'extension de la zone d'activités devait initialement comprendre un projet bénéficiant au monde agricole.
L'arrivée d'une chaîne internationale de restauration rapide est ainsi vécue comme une trahison par certains habitants.
Parmi leurs principales inquiétudes figurent l'augmentation du trafic automobile, les conséquences environnementales, les effets sur les commerces et restaurants locaux ainsi que les enjeux de santé publique.
Au début du mois d'octobre, une centaine de personnes s'étaient déjà rassemblées sur le site pour manifester leur opposition.
Le maire de Mornant rappelle qu'il ne peut pas interdire le fast-food
Face à cette mobilisation, le maire de Mornant, Renaud Pfeffer, également président de la Communauté de communes du Pays mornantais, défend la légalité du projet.
Interrogé par Le Progrès, l'élu LR rappelle que le permis de construire a été délivré conformément à la réglementation.
"Un maire n'a pas un droit de vie ou de mort sur un projet privé : il doit appliquer le droit de la même manière pour tous", explique-t-il.
Renaud Pfeffer souligne également que tous les habitants ne partagent pas les critiques exprimées par les opposants.
Il affirme avoir rencontré des familles, des jeunes, des entreprises et des salariés de la zone favorables à cette implantation.
Malgré les pétitions et les manifestations, le chantier se poursuit. McDonald's a déjà engagé son recrutement et prévoit toujours d'accueillir ses premiers clients avant la fin de l'année 2026.
Une fois de plus en sortant d'un spectacle, j'ai voulu faire plaisir aux petits enfants avant qu'il partent en manif mais décidément MacDo n'est plus que qu'il était.Signaler Répondre
On commence par l'écran de commande ou pour trouver son bonheur il faut trente six mille clics et a la fin, on fini par zapper des choses faute de patience.
Le service a table pas vraiment un plus.
Et surtout, les burgers qui manquent de de goût , de sauce, de look. Je sais bien que ceux de la tv sont le projet et nous on nous sert la réalité, des burgers réalisés par un personnel peu motivé a qui on demande de faire vite et pas forcément bien.
Les frites sont limites mangeable ( tiède) alors qu'on vient de les apporter.
En conclusion, si je peux éviter la corvée Macdo ou Quick et autres , je le tente car franchement ça rempli le ventre mais sans aucun plaisir.
J'ai connu les débuts Macdo et je me souviens bien qu'on avait la sauce sur les doigts, les frites étaient croustillantes , mais ça s'était avant
Pour les Happy Meals des enfants, ça va. Et encore, je dis ça parce que les miens ont un petit appétit, sinon je doute que les portions leur suffisent. Mais bon, au moins c'est pas trop cher.
Les menus classiques par contre... Radins, chers, et pour les végé, seulement deux options (nuggets ou wraps avec lesdites nuggets) alors que le McVeggie qu'ils faisaient à un moment était franchement bon (petit, mais bon.)
Bref, allez chez BK, c'est 10 fois meilleur pour une plus grande quantité et un prix équivalent.
Tout le monde le pense fortementSignaler Répondre
regarder les menus, les prix, la taille qui se réduit d'année en année.
McDo est devenu une vaste arnaque tout le monde s'est déjà fait la réflexion.
J'y vais que rarement mais je vois en effet les tailles minuscules et le niveau de pub mensongère quand je compare avec ce qu'on me vend.
Juste une belle arnaque publicitaire
Un gauchiste qui n'aime pas le McDo veut interdire le McDo.Signaler Répondre
Un droitard qui n'aime pas le McDo n'y va pas.
Voilà la différence entre gauche et droite.
Contre ce restaurant Mc Donald qui créera un emploi pour une dizaine ou une vingtaine de jeunes du secteur.Signaler Répondre
Contre l'A45 qui aurait permis de se débarrasser de bien des bouchons.
Contre l'élargissement même de l' A46 Sud, un simple élargissement...
A un moment, ceux qui les soutiennent ne se rendent plus compte de leur action foncièrement délétère, quand ils se présentent au contraire pour apporter du mieux aux gens...
Un maire ne peut pas fermer un fast food..Signaler Répondre
Par contre, factuellement, des manifestants peuvent le fermer. (pour longtemps en tous cas)
Une célèbre enseigne de malbouffe a fermé le 17 Octobre sur la place Gabriel Péri.
Moralité: les citoyens lambdas ont davantage de pouvoir sur ce sujet que les maires. (qu'on approuve ou condamne, ça reste un fait indéniable)
Et la liberté d’entreprendre ?Signaler Répondre
La clientèle parlera à l'ouverture, aucun doute que ce McDo sera un succès commercial, auprès des locaux aussi. Une centaine d'habitants qui se réunissent, ça doit être ce que va voir arriver ce fast food en 1h le jour de l'ouverture.Signaler Répondre
Si les gens voulaient manger bon et local, ça se saurait. Partout ailleurs c'est pareil, Burger, Pizza, Buffet à volonté ou Tasty Crousty. Le reste, c'est à la maison, ou pas du tout... D'autant plus dans la situation économique actuelle, où seul le surgelé de McDo permet de proposer un menu à 5€.
Pfeffer, fossoyeur de la ruralité au profit d'un leadership de la France moche et cancéreuse.Signaler Répondre
Et pour ce qui est des autres, ça se dit patriotes, attachés aux valeurs et aux traditions de la France mais ça bouge pas le petit doigt quand une franchise américaine vient participer à la mise à mort des agriculteurs locaux et de son savoir-faire (venez pas avec vos arguments type "gna gna MacDo se fournit en France" parce-qu'il y a une différence fondamentale entre agriculteur et agro-industriel et si elle vous échappe, il serait temps de vous cultiver)
Ça commence avec un McDo, viendra ensuite burgerking Quick, O'tacos etc ...Signaler Répondre
les macdo n’amènent jamais du beau monde.Signaler Répondre
C'est mieux que des kebabs, sushis, tandooris, pizzerias halal et autres joyeusetés à l'hygiène douteuse...Signaler Répondre
Un restaurant avec des spécialités de la région aurait été mieux mais ça n'intéresse pas les dealers pour blanchir leur argent.
Un kebab, un tacos ou un buffet à volonté à la place ?Signaler Répondre
Personne n'oblige ces grincheux à aller manger au McDonald, d'autant plus qu'aucun de ces grincheux n'est de la région de Mornant .Signaler Répondre
M. Le Maire ne peut rien contre cette implantation, et c'est tant pis pour ces râleurs et râleuses
Toujours la même chanson, 1600 aigris mais combien sont satisfaits ?Signaler Répondre
Sous couvert d'emplois, de rentrer d'argent, on pullule de la malbouffe.Signaler Répondre
A bas l'impérialisme américain ! Vecteur de l'obésité et d'autres pathologies !Signaler Répondre