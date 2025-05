"Mornant c’est l’Allemagne" : des inscriptions identitaires sur la fresque Joséphine Baker

La fresque, réalisée par l’artiste Élodie Iwanski Domaine, rendait hommage à l’actrice et résistante française d’origine américaine ainsi qu’à sa "tribu arc-en-ciel", ses douze enfants adoptés de différentes origines.

Les dégradations visent précisément deux enfants noirs, dont les visages ont été barrés d’une croix. Une croix celtique et l’inscription "Mornant c’est l’Allemagne" ont également été taguées à proximité.

L’œuvre se trouve sur le pôle Josephine Baker, qui héberge notamment des structures sociales comme la Sauvegarde de l’Enfance.

Sur le réseau X, la députée LFI du Rhône Anaïs Beloussa Cherifi a dénoncé ces "tags identitaires" et mis en cause la "banalisation de la haine" par le gouvernement, appelant à "faire bloc contre l’extrême droite, son idéologie mortifère et son projet de société."