Près de Lyon : face aux incivilités, ce centre aquatique met en place des exclusions temporaires

Le Centre aquatique Les Bassins de l’Aqueduc est excédé par le manque de civisme des baigneurs.

En période estivale, mais surtout pendant la canicule, les bassins de l’Aqueduc, situés dans la commune de Mornant (Rhône), sont bondés de monde. Problème, plus il y a de baigneurs, plus les incivilités augmentent. Au sein d’un communiqué paru ce mercredi 2 juillet, la Communauté de Communes du Pays Mornantais a tenu à dénoncer le manque de civisme de certains.

"Face à une affluence exceptionnelle liée à la période estivale et aux fortes chaleurs, le Centre Aquatique Les Bassins de l’Aqueduc connaît une recrudescence d’incivilités, de comportements irrespectueux et de manquements répétés au règlement intérieur. Ces agissements nuisent gravement à la sécurité, au confort et au bien-être des familles, des enfants et des usagers respectueux", peut-on lire.

Pour prévenir des incivilités et sécuriser les bassins de l’Aqueduc, un dispositif d’exclusion temporaire a été mis en place. Celui-ci consiste à observer, dans un premier temps, des comportements perturbateurs grâce aux agents de sécurité et au personnel du Centre Aquatique.

Puis, les fauteurs de troubles doivent décliner leur identité, avant d’être exclus immédiatement. Et enfin, un signalement interne est effectué pour exclure les individus pendant 2 mois.

Le dispositif a déjà payé, puisque plus de 30 personnes ont été exclues dans la journée du mardi 1er juillet.