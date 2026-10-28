Près de Lyon : il achète un ticket à gratter pendant sa pause déjeuner et remporte 500 000 euros

Il était simplement venu tenter sa chance à l'EuroMillions. Il est finalement reparti avec un demi-million d'euros grâce à un ticket à gratter.

Le 22 septembre, un homme se rend au tabac-presse Le République, situé au 109 cours Émile-Zola à Villeurbanne.

Sur place, il valide une grille d'EuroMillions et achète également un ticket Cash.

Le numéro 31 lui rapporte 500 000 euros

C'est à ce moment que sa journée bascule.

Sous la surface du jeu apparaît le numéro 31, associé au gain maximal de 500 000 euros.

Une découverte difficile à croire pour cet homme qui ne s'attendait certainement pas à devenir aussi riche pendant sa pause déjeuner.

L'identité du gagnant n'a pas été dévoilée par le Progrès pour des raisons de sécurité.

Selon la FDJ, ce gain va surtout permettre au Villeurbannais de concrétiser un projet personnel qui lui tenait particulièrement à cœur : l'achat de son propre logement.

Le versement des 500 000 euros a été effectué le 28 septembre, seulement six jours après l'achat du ticket.

Ce n'est pas la première fois qu'un ticket Cash fait un heureux dans l'agglomération lyonnaise.

En septembre 2025, un habitant de Meyzieu avait lui aussi remporté 500 000 euros avec ce jeu à gratter. Ce préretraité avait alors expliqué vouloir placer l'argent gagné.