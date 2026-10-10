Lyon et Villeurbanne : la Marche des Fiertés revient ce samedi après son report pour canicule

Après son report en raison de la canicule, la Marche des Fiertés de Lyon et Villeurbanne a désormais rendez-vous avec le public le samedi 10 octobre 2026. Les participants sont attendus dès 13h à l’arrêt Gratte-Ciel du métro A, à Villeurbanne, pour les premières prises de parole, avant le départ du cortège à 14h.

Le slogan retenu cette année par les organisateurs est sans ambiguïté : "Canicule et fascismes nous butent ! Pour les putes, pour les trans rentrons en résistance !" Il associe notamment revendications LGBTQ+, défense des personnes trans et des travailleurs et travailleuses du sexe, ainsi qu’un discours politique contre ce que le collectif qualifie de "fascismes".

De Gratte-Ciel au parc de la Tête d’Or

Le cortège partira de Gratte-Ciel, avant d’emprunter le cours Émile-Zola, puis le cours Vitton et le cours Franklin-Roosevelt jusqu’au secteur Foch.

Les participants longeront ensuite le Rhône pour rejoindre le parc de la Tête d’Or, avec une arrivée prévue à la Porte des Enfants du Rhône, où un village associatif doit être installé. Le trajet annoncé représente environ 3,8 kilomètres.

Les organisateurs préviennent toutefois que certains secteurs seront plus étroits, notamment après Masséna, et signalent également peu d’ombre sur une partie du parcours ainsi qu’un nombre limité de sanitaires publics.

Certains cortèges seront en non-mixité

Autre particularité polémique de cette édition : certains groupes pourront défiler en non-mixité, c’est-à-dire dans des espaces réservés ponctuellement aux personnes directement concernées par certaines discriminations.

Le Collectif Fiertés en Lutte présente cette organisation comme un moyen de rendre davantage visibles certaines revendications et de permettre aux personnes concernées de disposer d’espaces où elles peuvent se sentir plus à l’aise pour manifester ou s’organiser.

Les organisateurs demandent donc aux participants de respecter la composition de ces cortèges qui excluront parfois les blancs ou les hétérosexuels. Des bénévoles doivent être présents pour indiquer les espaces concernés et répondre aux questions.

Une Pride reportée après la canicule

Cette Marche des Fiertés devait initialement se dérouler au début de l’été. Elle avait finalement été reportée en raison de l’épisode de fortes chaleurs qui touchait alors l’agglomération lyonnaise. Le Collectif Fiertés en Lutte avait renoncé au rendez-vous du 27 juin avant d’annoncer cette nouvelle date du 10 octobre.