Ce lundi 23 novembre, de nouveaux tirs de mortiers d'artifice ont semé la panique au sein de cet établissement situé rue Antoine-Lumière, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Les premiers incidents ont éclaté avant même le début des cours, avec deux tirs de mortiers devant l'établissement, malgré la présence des forces de l'ordre.

Mais la situation s'est aggravée peu avant 10h, lorsqu'un mortier allumé a été jeté au milieu du hall du lycée, alors que de nombreux élèves profitaient de la récréation.

Une quarantaine d'élèves à l'infirmerie, deux interpellations

Dans un courriel adressé aux familles, le proviseur évoque un "grand nombre" d'élèves touchés par cet incident.

Au total, une quarantaine de lycéens ont consulté l'infirmerie, certains présentant des "blessures légères ou en état de choc."

Selon les informations du Progrès, deux élèves ont été interpellés avant la mi-journée. Dans son message aux parents, le chef d'établissement évoque "deux élèves identifiés comme auteurs des tirs."

Ces nouveaux incidents interviennent seulement quatre jours après une précédente attaque aux mortiers d'artifice dans l'enceinte du lycée, jeudi dernier. Le proviseur et une conseillère principale d'éducation (CPE) avaient alors été blessés.

Face à cette nouvelle escalade de violences, les enseignants des classes de seconde, première et terminale ont décidé d'exercer leur droit de retrait ce lundi après-midi.

Cette demi-journée doit notamment permettre aux équipes pédagogiques de réfléchir aux modalités de poursuite des enseignements. Dans son courriel, le proviseur fait part de la sidération de la communauté éducative, évoquant des personnels "choqués que des élèves puissent être visés par d'autres élèves."