Ce lundi 23 novembre, de nouveaux tirs de mortiers d'artifice ont semé la panique au sein de cet établissement situé rue Antoine-Lumière, dans le 8e arrondissement de Lyon.
Les premiers incidents ont éclaté avant même le début des cours, avec deux tirs de mortiers devant l'établissement, malgré la présence des forces de l'ordre.
Mais la situation s'est aggravée peu avant 10h, lorsqu'un mortier allumé a été jeté au milieu du hall du lycée, alors que de nombreux élèves profitaient de la récréation.
Une quarantaine d'élèves à l'infirmerie, deux interpellations
Dans un courriel adressé aux familles, le proviseur évoque un "grand nombre" d'élèves touchés par cet incident.
Au total, une quarantaine de lycéens ont consulté l'infirmerie, certains présentant des "blessures légères ou en état de choc."
Selon les informations du Progrès, deux élèves ont été interpellés avant la mi-journée. Dans son message aux parents, le chef d'établissement évoque "deux élèves identifiés comme auteurs des tirs."
Ces nouveaux incidents interviennent seulement quatre jours après une précédente attaque aux mortiers d'artifice dans l'enceinte du lycée, jeudi dernier. Le proviseur et une conseillère principale d'éducation (CPE) avaient alors été blessés.
Face à cette nouvelle escalade de violences, les enseignants des classes de seconde, première et terminale ont décidé d'exercer leur droit de retrait ce lundi après-midi.
Cette demi-journée doit notamment permettre aux équipes pédagogiques de réfléchir aux modalités de poursuite des enseignements. Dans son courriel, le proviseur fait part de la sidération de la communauté éducative, évoquant des personnels "choqués que des élèves puissent être visés par d'autres élèves."
L'armée invisible de Tebboune a encore frappé.Signaler Répondre
Un acte terroriste de plus sur les miliers commis chaque année (nommés "faits divers" par les dhimmis journalistes).
Et pendant ce temps, un journaliste français qui fait un reportage sur le foot est condamné pour un imaginaire terrorisme.
Notre état français est tellement lâche (et les candidats à venir le sont encore plus)
Ce qui me catastrophe c’est que la Martinière - historiquement fondée par le major Martin - était un établissement d’excellenceSignaler Répondre
Le premier site est celui des Terreaux ; puis vinrent la Duchère et Monplaisir
Perso, j’étais à l’annexe rue Bossuet
Quand on en sortait (formations professionnelles) on était assuré d’avoir un emploi
Et aujourd’hui qui vient y foutre le bordel ???!
Merci au LFI d’avoir empoisonné nos jeunes, nos lycéens, nos profs, et pourri la vie au lycée, j’irais certainement pas voté pour ces énergumènes!Signaler Répondre
Et penser qu’il y en a encore qui parle de « lutte des lycéens » pour des meilleures conditions de travail !!!Signaler Répondre
Et des stages de citoyenneté orientés sur la fabrication de bombes artisanales....Signaler Répondre
Pendant ce temps, dans les lycées privés, les enfants travaillent et préparent leur avenir. Parents, choisissez bien !Signaler Répondre
Qu'en dit notre maire de Lyon, qui a encouragé ce mouvement lycéen à ses débuts, allant même jusqu'à louper son propre conseil municipal !!Signaler Répondre
Excellent !!!Signaler Répondre
À part le droit de retrait, pas beaucoup d’efficacité et de courage de la part du corps enseignantSignaler Répondre
j’espère 2 choses 1/ les délinquants sont virés de l’établissement et sans retour. 2/ les parents payent une amende significative.Signaler Répondre
Sur la liste vous oubliez les mortiers d’artifice, il faut bien que ces petits chéris des enseignants s’amusent…Signaler Répondre
le major martin n'en croirait rienSignaler Répondre
Les profs de gauche font les étonnés.Signaler Répondre
Nous connaissons tous l’origine de ces délinquants qui agressent, cassent, brûlent, pillent et parfois tuent dans l’indifference générale avec le soutien de la gauche et la clémence des juges....Signaler Répondre
Ah les enseignants exercent leur droit de retrait ….. la sphère gaucho ravie de la crèche qui nous explique depuis 45 ans que les élèves-y-sont-gentils et il faut juste bien leur parler et que la-sanction-c’est-pas-la-solution, et que surtout le danger c est lesstreme drooaate, alors maintenant savourez ce que vous avez bien contribué à créer !Signaler Répondre
La guerre larvée menée contre notre pays devient de plus en plus visible.Signaler Répondre
Un NUPES bien inspiré aura la présence d'esprit de proposer des stages pour bien maitriser le tir de mortiers...Signaler Répondre
Si Nuñez avait une paire il déclarerait ces attentats comme des actes de TERRORISME avec les peines afférentes. Vingt ans en taule.Signaler Répondre
quand l’extrême gauche perturbe l’accès à l’éducation, l’instruction et le savoir c’est aux grands principes des droits de l’homme qu’elle s’attaque… dans la lignée des pires régimes totalitaires fascisants… LFI dans la lignée des Trump, Poutine et Netanyahu…Signaler Répondre
La prochaine fois il faut m'avertir, que je teste pour mettre les feuilles en lambeaux au lieu de les ramasser, ça m'aurait évité un aprèm à me faire ch... ;-)Signaler Répondre
Total apaisement, comme d'habitude....Signaler Répondre
Plus rien ne surprend, c'est devenu la routine du matin entre le café et l'appel.Signaler Répondre
Recevoir un tir de mortier au milieu des élèves fait à peine lever un sourcil : droit de retrait aujourd'hui, cellule psychologique demain, communiqué indigné après-demain, et reprise des cours lundi comme si de rien n'était. Pendant que Doucet, tel un empereur romain contemplant son forum apaisé, continue d'inaugurer des bacs à compost dégenrés et des couloirs à trottinettes inclusifs.
À ce rythme-là, il faudra bientôt ajouter un casque antibruit et un gilet pare-balles sur la liste des fournitures scolaires, entre le compas et l'équerre.
Tout va bien.