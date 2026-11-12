Vénissieux : des mortiers d’artifice tirés à l’intérieur d’un lycée, les cours suspendus

Les incidents se multiplient au lycée Jacques-Brel de Vénissieux.

Ce jeudi 12 novembre, des tirs de mortiers d’artifice ont cette fois retenti à l’intérieur même de l’établissement, situé dans le centre-ville.

Les faits se sont produits aux alentours de 10h, au moment de la récréation. Plusieurs engins pyrotechniques ont été tirés dans les couloirs du lycée, comme en témoigne une vidéo transmise à notre rédaction.

Des élèves présents sur place nous ont également confirmé le déroulement de ces nouveaux incidents. À notre connaissance, aucun blessé n'est à déplorer.

Les élèves renvoyés chez eux

Face à la situation, la décision a été prise d'interrompre les cours pour le reste de la matinée. Les lycéens ont été invités à quitter l'établissement, tandis que les enseignements de l'après-midi ont été organisés à distance.

Pour l'heure, aucune décision n'a été annoncée concernant la reprise des cours en présentiel ce vendredi 13 novembre.

Ces nouveaux incidents interviennent dans un contexte déjà tendu au lycée Jacques-Brel. Ces dernières semaines, plusieurs tirs de mortiers et dégradations avaient été signalés aux abords de l'établissement.