Faits Divers

Vénissieux : des mortiers d’artifice tirés à l’intérieur d’un lycée, les cours suspendus

Suivez-nous sur Google
Vénissieux : des mortiers d’artifice tirés à l’intérieur d’un lycée, les cours suspendus

Les cours ont été suspendus dans la matinée.

Les incidents se multiplient au lycée Jacques-Brel de Vénissieux. 

Ce jeudi 12 novembre, des tirs de mortiers d’artifice ont cette fois retenti à l’intérieur même de l’établissement, situé dans le centre-ville.

Les faits se sont produits aux alentours de 10h, au moment de la récréation. Plusieurs engins pyrotechniques ont été tirés dans les couloirs du lycée, comme en témoigne une vidéo transmise à notre rédaction.

Des élèves présents sur place nous ont également confirmé le déroulement de ces nouveaux incidents. À notre connaissance, aucun blessé n'est à déplorer.

Les élèves renvoyés chez eux

Face à la situation, la décision a été prise d'interrompre les cours pour le reste de la matinée. Les lycéens ont été invités à quitter l'établissement, tandis que les enseignements de l'après-midi ont été organisés à distance.

Pour l'heure, aucune décision n'a été annoncée concernant la reprise des cours en présentiel ce vendredi 13 novembre.

Ces nouveaux incidents interviennent dans un contexte déjà tendu au lycée Jacques-Brel. Ces dernières semaines, plusieurs tirs de mortiers et dégradations avaient été signalés aux abords de l'établissement.

Tags :

mortier d'artifice

lycee

9 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Catalan le 12/11/2026 à 19:23

on est parti pour le championnat de France des lycées, écoles et autres établissements publics incendies avec pour arbitre l ultra gauche au sifflet et LFI comme sponsor pour la 1ère division, pour la seconde division , alertes a la bombe, grèves tournantes , menaces sur les réseaux sociaux vis a vis de ceux qui ne voudraient pas suivre les règles du jeu du sponsor .etc, etc,, ,,,,,,

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 12/11/2026 à 19:14

Des petits c*ns qui ont vu ça dans les médias, "pourquoi pas nous ?"...
Il faut rétablir la fessé à l'école et le coup de règle sur les doigts, enfin aujourd'hui le coup tablette numérique derrière la tête.

Signaler Répondre
avatar
Obsdu9 le 12/11/2026 à 18:59

Ca devient "une mode" chez les gogoles décérébrés ! Il ne manque plus qu'un mort...

Signaler Répondre
avatar
Que fait notre gouvernement? le 12/11/2026 à 18:50

Pour enfin arrêter cette extrème gauche qui brûle et pille et les faire payer...Ces laches ont même commencer à incendier les ehpads...

Signaler Répondre
avatar
Narcos le 12/11/2026 à 18:50

Les vrais fouteurs de merde ce sont eux ; ils veulent faire mal à l'état. Plus le choix, contrôles et punition pour les cocainomanes et fumeurs de shit. C'est le seul moyen de faire tomber les racailles. Mais bon encore faut il que nos politiques montrent l'exemple. "Faites ce que je dis et pas ce que je fais".

Signaler Répondre
avatar
Dans quelle ville ? le 12/11/2026 à 18:38

Vénissieux ? Quelle surprise !

Signaler Répondre
avatar
ah oui vraiment le 12/11/2026 à 18:35

Elle est belle la nouvelle FRANCE !

Signaler Répondre
avatar
on leur ouvrira le 12/11/2026 à 18:35
Libre esprit a écrit le 12/11/2026 à 18h28

Et ça viendra pleurer pour qu’on leur donne le bac

grand les portes en psycho,y se planteront la 1 ere annee,et ..y finiront chômeurs de gauche

Signaler Répondre
avatar
Libre esprit le 12/11/2026 à 18:28

Et ça viendra pleurer pour qu’on leur donne le bac

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.