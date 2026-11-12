Vénissieux : des mortiers d’artifice tirés à l’intérieur d’un lycée, les cours suspendus

Les incidents se multiplient au lycée Jacques-Brel de Vénissieux.
Ce jeudi 12 novembre, des tirs de mortiers d’artifice ont cette fois retenti à l’intérieur même de l’établissement, situé dans le centre-ville.
Les faits se sont produits aux alentours de 10h, au moment de la récréation. Plusieurs engins pyrotechniques ont été tirés dans les couloirs du lycée, comme en témoigne une vidéo transmise à notre rédaction.
Des élèves présents sur place nous ont également confirmé le déroulement de ces nouveaux incidents. À notre connaissance, aucun blessé n'est à déplorer.
Les élèves renvoyés chez eux
Face à la situation, la décision a été prise d'interrompre les cours pour le reste de la matinée. Les lycéens ont été invités à quitter l'établissement, tandis que les enseignements de l'après-midi ont été organisés à distance.
Pour l'heure, aucune décision n'a été annoncée concernant la reprise des cours en présentiel ce vendredi 13 novembre.
Ces nouveaux incidents interviennent dans un contexte déjà tendu au lycée Jacques-Brel. Ces dernières semaines, plusieurs tirs de mortiers et dégradations avaient été signalés aux abords de l'établissement.
on est parti pour le championnat de France des lycées, écoles et autres établissements publics incendies avec pour arbitre l ultra gauche au sifflet et LFI comme sponsor pour la 1ère division, pour la seconde division , alertes a la bombe, grèves tournantes , menaces sur les réseaux sociaux vis a vis de ceux qui ne voudraient pas suivre les règles du jeu du sponsor .etc, etc,, ,,,,,,Signaler Répondre
Des petits c*ns qui ont vu ça dans les médias, "pourquoi pas nous ?"...Signaler Répondre
Il faut rétablir la fessé à l'école et le coup de règle sur les doigts, enfin aujourd'hui le coup tablette numérique derrière la tête.
Ca devient "une mode" chez les gogoles décérébrés ! Il ne manque plus qu'un mort...Signaler Répondre
Pour enfin arrêter cette extrème gauche qui brûle et pille et les faire payer...Ces laches ont même commencer à incendier les ehpads...Signaler Répondre
Les vrais fouteurs de merde ce sont eux ; ils veulent faire mal à l'état. Plus le choix, contrôles et punition pour les cocainomanes et fumeurs de shit. C'est le seul moyen de faire tomber les racailles. Mais bon encore faut il que nos politiques montrent l'exemple. "Faites ce que je dis et pas ce que je fais".Signaler Répondre
Vénissieux ? Quelle surprise !Signaler Répondre
Elle est belle la nouvelle FRANCE !Signaler Répondre
grand les portes en psycho,y se planteront la 1 ere annee,et ..y finiront chômeurs de gaucheSignaler Répondre
Et ça viendra pleurer pour qu’on leur donne le bacSignaler Répondre