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Violences devant les lycées à Lyon : la police pourrait désormais surveiller les rassemblements par drone

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Violences devant les lycées à Lyon : la police pourrait désormais surveiller les rassemblements par drone

Un drone pourrait désormais prendre de la hauteur pour surveiller certains rassemblements devant les lycées.

La préfecture du Rhône annonce ce jeudi 1er octobre que la police nationale pourra être autorisée à utiliser une caméra embarquée sur un drone aux abords des établissements concernés par les mobilisations.

Cette possibilité intervient "en raison des rassemblements observés ces derniers jours devant les lycées et des faits de violences pouvant en découler", précisent les services de l'État.

Une caméra embarquée sur un drone

Le préfet pourra ainsi être amené à autoriser ce dispositif au cours de la journée, en application de l'article L242-5 du Code de la sécurité intérieure.

La préfecture apporte plusieurs précisions sur les capacités du dispositif : "Ni son, ni reconnaissance faciale, ni images de l'intérieur des domiciles", indique-t-elle.

L'arrêté permettant cette utilisation doit être publié au recueil des actes administratifs.

Cette mesure intervient alors que les rassemblements se poursuivent devant plusieurs établissements scolaires de Lyon et du Rhône. Ces derniers jours, certains ont été accompagnés de faits de violences, conduisant les autorités à renforcer le dispositif de sécurité aux abords des établissements concernés.

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17 commentaires
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Ex Précisions le 01/10/2026 à 17:13
Problème résolu a écrit le 01/10/2026 à 16h03

Des drones ukrainiens?

Non des russes qui descendent au contact des racailles et qui ouvrent le feu.

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pognon de dingue le 01/10/2026 à 16:30

je valide à 100% les drones doivent devenir la norme ,novelle filiere,nouveaux emplois

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et de plus avec l 'IA le 01/10/2026 à 16:27

Et de plus avec l' IA montée sur drone on pourra comptabiliser le montant des dégâts en temps réel !!!!!

Quelle drone d'idée !!!!

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Problème résolu le 01/10/2026 à 16:03

Des drones ukrainiens?

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bientot le 01/10/2026 à 15:28

bientôt il vont couper les réseaux sociaux Macron l’a déjà dit lors d’interview je ne serais pas surpris

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CQQFD69! le 01/10/2026 à 14:17

LFI = Fauteurs de troubles et pousses aux crimes ! Ce sont eux qu'il faut surveiller il sont dangereux pour la démocratie, la paix et la concorde.

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Utilisons la tecnologie actuelle le 01/10/2026 à 12:36

L'utilisation des drônes parait normale et évidente.
Seuls les voyous, les malfrats et autres malfaisants peuvent être contre!

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Ex Précisions le 01/10/2026 à 12:21
Notre président a écrit le 01/10/2026 à 11h43

Veut faire la guerre à la terre entière et il n’est même pas capable d’arrêter des manifs de voyous incultes...

Exactement !

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comme en ukraine? le 01/10/2026 à 12:20
bassta a écrit le 01/10/2026 à 11h06

en filmant bien on devrait pouvoir identifier les casseurs et faire payer les parents.

tu greffes sur le drône une pince à sucre et tu peux larguer la grenade sur la tronche du meneur!...avec la precision d'un sucre déposé dans une tasse de thé!!

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Notre président le 01/10/2026 à 11:43

Veut faire la guerre à la terre entière et il n’est même pas capable d’arrêter des manifs de voyous incultes...

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strogoff le 01/10/2026 à 11:07
Chris6969699 a écrit le 01/10/2026 à 10h32

"Le préfet pourra ainsi être amené à autoriser ce dispositif au cours de la journée"

Il faudra attendre quoi exactement pour donner aux forces de l'ordre les moyens juridiques, matériels et humains nécessaires au rétablissement de l'ordre public dans ce pays ?

au lieu de payer des drones à l'Ukraine il vaudrait mieux equiper nos forces de l'ordre!

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bassta le 01/10/2026 à 11:06

en filmant bien on devrait pouvoir identifier les casseurs et faire payer les parents.

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papyrebel le 01/10/2026 à 11:03

On ne leur demande pas de surveiller , mais d'agir comme elle l'a fait pour " mâter" les Gilets-Jaunes" ! Mais elle ne recevra jamais un tel ordre ...

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91Dolores83 le 01/10/2026 à 10:55

Attention qu'ils ne tirent pas avec leurs fusées sur les drones.

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lAutre le 01/10/2026 à 10:51

"La préfecture apporte plusieurs précisions sur les capacités du dispositif : "Ni son, ni reconnaissance faciale, ni images de l'intérieur des domiciles", indique-t-elle."

Donc presqu'aucun intérêt. Quelle bande d'incompétents!
Les violences policières ne sont qu'un sentiment.
Pour avoir essayer de déposer mon enfant au lycée Chaplin, les violences venait TOTALEMENT des casseurs, les CRS étaient en position de défense.

La Nation, c'est nous! Et l'Etat doit mettre TOUS les moyens à sa disposition pour protéger la Nation des politiciens qui appellent au chaos!

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Pays de cinglés le 01/10/2026 à 10:44

"pourrait"........ Pauvre France

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Chris6969699 le 01/10/2026 à 10:32

"Le préfet pourra ainsi être amené à autoriser ce dispositif au cours de la journée"

Il faudra attendre quoi exactement pour donner aux forces de l'ordre les moyens juridiques, matériels et humains nécessaires au rétablissement de l'ordre public dans ce pays ?

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