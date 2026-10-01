Violences devant les lycées à Lyon : la police pourrait désormais surveiller les rassemblements par drone

La préfecture du Rhône annonce ce jeudi 1er octobre que la police nationale pourra être autorisée à utiliser une caméra embarquée sur un drone aux abords des établissements concernés par les mobilisations.
Cette possibilité intervient "en raison des rassemblements observés ces derniers jours devant les lycées et des faits de violences pouvant en découler", précisent les services de l'État.
Une caméra embarquée sur un drone
Le préfet pourra ainsi être amené à autoriser ce dispositif au cours de la journée, en application de l'article L242-5 du Code de la sécurité intérieure.
La préfecture apporte plusieurs précisions sur les capacités du dispositif : "Ni son, ni reconnaissance faciale, ni images de l'intérieur des domiciles", indique-t-elle.
L'arrêté permettant cette utilisation doit être publié au recueil des actes administratifs.
Cette mesure intervient alors que les rassemblements se poursuivent devant plusieurs établissements scolaires de Lyon et du Rhône. Ces derniers jours, certains ont été accompagnés de faits de violences, conduisant les autorités à renforcer le dispositif de sécurité aux abords des établissements concernés.
En raison des rassemblements observés ces derniers jours devant les lycées et des faits de violences pouvant en découler, le préfet pourra être amené à autoriser aujourd'hui la police nationale à utiliser une caméra installée sur un drone aux abords des établissements concernés… pic.twitter.com/RtZ19apvzj— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 1, 2026
Non des russes qui descendent au contact des racailles et qui ouvrent le feu.Signaler Répondre
je valide à 100% les drones doivent devenir la norme ,novelle filiere,nouveaux emploisSignaler Répondre
Et de plus avec l' IA montée sur drone on pourra comptabiliser le montant des dégâts en temps réel !!!!!Signaler Répondre
Quelle drone d'idée !!!!
Des drones ukrainiens?Signaler Répondre
bientôt il vont couper les réseaux sociaux Macron l’a déjà dit lors d’interview je ne serais pas surprisSignaler Répondre
LFI = Fauteurs de troubles et pousses aux crimes ! Ce sont eux qu'il faut surveiller il sont dangereux pour la démocratie, la paix et la concorde.Signaler Répondre
L'utilisation des drônes parait normale et évidente.Signaler Répondre
Seuls les voyous, les malfrats et autres malfaisants peuvent être contre!
Exactement !Signaler Répondre
tu greffes sur le drône une pince à sucre et tu peux larguer la grenade sur la tronche du meneur!...avec la precision d'un sucre déposé dans une tasse de thé!!Signaler Répondre
Veut faire la guerre à la terre entière et il n’est même pas capable d’arrêter des manifs de voyous incultes...Signaler Répondre
au lieu de payer des drones à l'Ukraine il vaudrait mieux equiper nos forces de l'ordre!Signaler Répondre
en filmant bien on devrait pouvoir identifier les casseurs et faire payer les parents.Signaler Répondre
On ne leur demande pas de surveiller , mais d'agir comme elle l'a fait pour " mâter" les Gilets-Jaunes" ! Mais elle ne recevra jamais un tel ordre ...Signaler Répondre
Attention qu'ils ne tirent pas avec leurs fusées sur les drones.Signaler Répondre
"La préfecture apporte plusieurs précisions sur les capacités du dispositif : "Ni son, ni reconnaissance faciale, ni images de l'intérieur des domiciles", indique-t-elle."Signaler Répondre
Donc presqu'aucun intérêt. Quelle bande d'incompétents!
Les violences policières ne sont qu'un sentiment.
Pour avoir essayer de déposer mon enfant au lycée Chaplin, les violences venait TOTALEMENT des casseurs, les CRS étaient en position de défense.
La Nation, c'est nous! Et l'Etat doit mettre TOUS les moyens à sa disposition pour protéger la Nation des politiciens qui appellent au chaos!
"pourrait"........ Pauvre FranceSignaler Répondre
"Le préfet pourra ainsi être amené à autoriser ce dispositif au cours de la journée"Signaler Répondre
Il faudra attendre quoi exactement pour donner aux forces de l'ordre les moyens juridiques, matériels et humains nécessaires au rétablissement de l'ordre public dans ce pays ?