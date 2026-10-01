Violences devant les lycées à Lyon : la police pourrait désormais surveiller les rassemblements par drone

La préfecture du Rhône annonce ce jeudi 1er octobre que la police nationale pourra être autorisée à utiliser une caméra embarquée sur un drone aux abords des établissements concernés par les mobilisations.

Cette possibilité intervient "en raison des rassemblements observés ces derniers jours devant les lycées et des faits de violences pouvant en découler", précisent les services de l'État.

Une caméra embarquée sur un drone

Le préfet pourra ainsi être amené à autoriser ce dispositif au cours de la journée, en application de l'article L242-5 du Code de la sécurité intérieure.

La préfecture apporte plusieurs précisions sur les capacités du dispositif : "Ni son, ni reconnaissance faciale, ni images de l'intérieur des domiciles", indique-t-elle.

L'arrêté permettant cette utilisation doit être publié au recueil des actes administratifs.

Cette mesure intervient alors que les rassemblements se poursuivent devant plusieurs établissements scolaires de Lyon et du Rhône. Ces derniers jours, certains ont été accompagnés de faits de violences, conduisant les autorités à renforcer le dispositif de sécurité aux abords des établissements concernés.