Lyon : quatre élèves soupçonnés d'avoir incendié l'entrée du lycée Édouard-Herriot interpellés

L'enquête sur l'incendie du lycée Édouard-Herriot connaît une avancée importante.

Six jours après les faits, quatre adolescents ont été interpellés ce jeudi 12 novembre, a annoncé le parquet de Lyon à l'AFP.

Les suspects, deux garçons et deux filles, seraient eux-mêmes élèves de cet établissement du 6e arrondissement.

Ils sont soupçonnés d'avoir participé à l'incendie qui avait provoqué d'importants dégâts à l'entrée du lycée vendredi 6 novembre, en marge des mobilisations lycéennes.

Ce jour-là, un feu de poubelles s'était propagé à la grande porte en bois du bâtiment, obligeant près d'un millier d'élèves à évacuer les lieux par des sorties secondaires.

Des exclusions envisagées

Le proviseur Damien Coursodon a annoncé que des procédures disciplinaires pourraient rapidement être engagées contre les quatre mineurs.

Ces sanctions seraient envisagées si leur scolarisation dans l'établissement était confirmée et s'ils étaient présentés à un juge des enfants.

En attendant, le lycée tente de retrouver un fonctionnement normal.

Les cours ont repris ce jeudi, mais avec des effectifs limités. La direction estime que 100 à 200 élèves, sur les 1 080 que compte l'établissement, ont adopté des comportements problématiques depuis le début du mouvement de contestation.

Certains pourraient être convoqués devant une instance disciplinaire, tandis que d'autres feront l'objet d'échanges avec leurs parents.

L'incendie avait provoqué une vive émotion dans la communauté éducative lyonnaise. Lundi, au moins 80 personnels de direction s'étaient rassemblés devant le lycée pour dénoncer les violences. Parents, commerçants et élus avaient également manifesté leur soutien à l'établissement mercredi.