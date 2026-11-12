Le 1er décembre, le bureau de poste Gabriel-Péri baissera le rideau à la Guillotière, dans le 7e arrondissement de Lyon. Selon la mairie d’arrondissement, les responsables de La Poste ont confirmé la fermeture en début de semaine, lors d’un rendez-vous avec Fanny Dubot et Vincent Monot. La mairie, qui a rendu la décision publique le 12 novembre, affirme que la réunion n’a laissé aucune place à la discussion.
Deux bureaux pour près de 88 000 habitants
Cette fermeture intervient un peu plus d’un an après celle de Jean-Macé, qui avait suscité une mobilisation des habitants. "Pour 88 000 habitants, il ne restera bientôt que deux bureaux de poste dans notre arrondissement. C’est inacceptable !", déclare Fanny Dubot.
La maire craint que la fermeture n’allonge les déplacements des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite et des usagers qui dépendent des services de La Banque Postale. Elle souligne aussi le rôle du bureau dans la vie de la Guillotière, où plusieurs locaux commerciaux sont déjà vacants, selon la mairie.
Lors de la rencontre, Fanny Dubot a demandé que le distributeur automatique de billets, qu’elle dit très utilisé dans le quartier, reste accessible après la fermeture. "Nous refusons cette nouvelle dégradation de la présence postale dans le 7e et demandons le maintien du distributeur de billets", insiste-t-elle.
Pourtant les manifs avaient épargné ce bureau idéalement placé avec un presque parking…Signaler Répondre
" Elle souligne aussi le rôle du bureau dans la vie de la Guillotière, où plusieurs locaux commerciaux sont déjà vacants, selon la mairie."Signaler Répondre
Et elle ne se demande pas plutôt pourquoi ces locaux commerciaux sont vacants ? Pourquoi ces commerçants désertent le quartier ?
Elle ne dois pas mangée que des légumes cette maire ecolo ....colo BIEN PORTANTE LA NANASignaler Répondre
A chaque manif, vos amis dégradent les banques, et leur distributeurs, c'est le fruit de es manis et du laxisme des autorités municipale et judiciaire, la liberté de manifester de tout casser,Signaler Répondre
La poste est une banque, qui eux aussi veulent limiter les frais au détriment des consommateurs
Voyez avec vos amis LFI , pour payer les dégats
Au lieu de défendre les café de dealer elle devrait se demander pourquoi tous les vrais commerces et les vrais services fuient son arrondissement… mais elle préfère militer contre les décisions du préfet qui ferment administrativement les bars de dealers pas étonnant que toutes l’e on plie officielle fuit puisqu’elle prefere l’économie parallèle et criminelleSignaler Répondre
Elle compte forcer les gens à envoyer du courrier ?Signaler Répondre
Fanny la cata demande le maintien du DAB.Signaler Répondre
C'est pour que la clientèle puisse se munir de liquide pour l'achat de clopes de contrebande et/ou des petites herbes, extraits de savonnette ou poudre blanche distribués par les gentils commerçants du lieu ?
Par contre que le 7ème soit constamment à feu et à sang c'est acceptable pour madame le maire.Signaler Répondre
Ça ne sert plus à rien la poste, à part la banque postale.Signaler Répondre
Et avec colissimo il vaut mieux éviter les problèmes de livraison, de perte...
Oui et alors ?Signaler Répondre
'plusieurs locaux commerciaux sont déjà vacants' a la Guille , on se demande bien pourquoi , sans compter que la moitié des commerces en activité sont des commerces clandestins qui fonctionnent en toute illégalité ... complètement a l'ouest la pauvre FannySignaler Répondre
Plusieurs locaux sont déjà vides........dans tout Lyon.Signaler Répondre
Quand toutes ces gauchiasses ne seront plus là, Lyon revivra.......
Pas question d investir tant que c est eux qui profiteront de notre richesse. .
Le Lyonnais est patient est le nerf de la guerre a toujours été l argent ...
Avec les sojas quinoas, fini les repas,
Avec les entrepreneurs, t'as déjà le beurre..
La vie de la Guillotière,...la survie a la Guillotière plutôt ..Signaler Répondre
La question se pose toutefois.....mais comment vont faire tous les trafiquants du quartier pour payer en toute transparence leurs achats tous légaux🤣🤣🤣🤣?
Tiens les bobos s inquiètent des personnes âgées, ........c est nouveau après avoir traité M AULAS de vieillard pendant toute la campagne.
Dubot compte organiser des cours de sel défense a la mairie ?
A part toucher ses indemnités, qui ont bien l air de lui profiter,🐋, elle sert a quoi ?