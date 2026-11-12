Le 1er décembre, le bureau de poste Gabriel-Péri baissera le rideau à la Guillotière, dans le 7e arrondissement de Lyon. Selon la mairie d’arrondissement, les responsables de La Poste ont confirmé la fermeture en début de semaine, lors d’un rendez-vous avec Fanny Dubot et Vincent Monot. La mairie, qui a rendu la décision publique le 12 novembre, affirme que la réunion n’a laissé aucune place à la discussion.

Deux bureaux pour près de 88 000 habitants

Cette fermeture intervient un peu plus d’un an après celle de Jean-Macé, qui avait suscité une mobilisation des habitants. "Pour 88 000 habitants, il ne restera bientôt que deux bureaux de poste dans notre arrondissement. C’est inacceptable !", déclare Fanny Dubot.

La maire craint que la fermeture n’allonge les déplacements des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite et des usagers qui dépendent des services de La Banque Postale. Elle souligne aussi le rôle du bureau dans la vie de la Guillotière, où plusieurs locaux commerciaux sont déjà vacants, selon la mairie.

Lors de la rencontre, Fanny Dubot a demandé que le distributeur automatique de billets, qu’elle dit très utilisé dans le quartier, reste accessible après la fermeture. "Nous refusons cette nouvelle dégradation de la présence postale dans le 7e et demandons le maintien du distributeur de billets", insiste-t-elle.