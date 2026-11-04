Fermeture du Court-Circuit à Lyon : Fanny Dubot défend un établissement "essentiel" à la Guillotière

Les Verts critiquent une décision de la préfecture, nouvel épisode.

La fermeture administrative du Court-Circuit, décidée le 2 novembre par la préfecture du Rhône, fait réagir la mairie du 7e arrondissement de Lyon.

Fanny Dubot défend le rôle joué depuis plus de quinze ans par ce bar-restaurant installé à la Guillotière.

Selon la maire écologiste, l’établissement constitue "un lieu de rencontre, de destination et de mixité sociale" et joue "un rôle de régulateur sur la place Mazagran".

"Fermer le Court-Circuit, c’est laisser encore plus d’espace au trafic"

Fanny Dubot estime que la fermeture du bar pourrait avoir l’effet inverse de celui recherché.

"La place Mazagran a besoin d’être fréquentée par les habitants, d’être un espace d’animations, d’activités économiques, de rencontres, de culture", insiste-t-elle.

Pour la maire du 7e, Le Court-Circuit participe directement à l’attractivité et à la convivialité du secteur.

"Fermer le Court-Circuit, c’est laisser encore plus d’espace au trafic. Le Court-Circuit ne peut être tenu responsable de la situation aux abords de l’établissement", poursuit-elle.

La maire reconnaît la réalité du trafic de drogue

Fanny Dubot ne nie pas pour autant les difficultés rencontrées autour de la place Mazagran.

"Le trafic de drogues place Mazagran est une réalité et un fléau qui doit être combattu", déclare-t-elle.

Elle salue à ce titre le travail mené par les services de police nationale et municipale pour lutter contre ces trafics et assurer la sécurité dans le quartier.

La fermeture du Court-Circuit avait été prononcée pour quinze jours par la préfecture du Rhône, qui avait notamment estimé que la terrasse de l’établissement était utilisée de manière récurrente comme lieu d’échanges et de ventes de stupéfiants.