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Fermeture du Court-Circuit à Lyon : Fanny Dubot défend un établissement "essentiel" à la Guillotière

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Fermeture du Court-Circuit à Lyon : Fanny Dubot défend un établissement "essentiel" à la Guillotière

Après la fermeture administrative de quinze jours prononcée par la préfecture du Rhône contre Le Court-Circuit, la maire du 7e arrondissement monte au créneau. Fanny Dubot estime que l’établissement joue au contraire un rôle important dans l’animation et l’équilibre de la place Mazagran.

Les Verts critiquent une décision de la préfecture, nouvel épisode.

La fermeture administrative du Court-Circuit, décidée le 2 novembre par la préfecture du Rhône, fait réagir la mairie du 7e arrondissement de Lyon.

Fanny Dubot défend le rôle joué depuis plus de quinze ans par ce bar-restaurant installé à la Guillotière.

Selon la maire écologiste, l’établissement constitue "un lieu de rencontre, de destination et de mixité sociale" et joue "un rôle de régulateur sur la place Mazagran".

"Fermer le Court-Circuit, c’est laisser encore plus d’espace au trafic"

Fanny Dubot estime que la fermeture du bar pourrait avoir l’effet inverse de celui recherché.

"La place Mazagran a besoin d’être fréquentée par les habitants, d’être un espace d’animations, d’activités économiques, de rencontres, de culture", insiste-t-elle.

Pour la maire du 7e, Le Court-Circuit participe directement à l’attractivité et à la convivialité du secteur.

"Fermer le Court-Circuit, c’est laisser encore plus d’espace au trafic. Le Court-Circuit ne peut être tenu responsable de la situation aux abords de l’établissement", poursuit-elle.

La maire reconnaît la réalité du trafic de drogue

Fanny Dubot ne nie pas pour autant les difficultés rencontrées autour de la place Mazagran.

"Le trafic de drogues place Mazagran est une réalité et un fléau qui doit être combattu", déclare-t-elle.

Elle salue à ce titre le travail mené par les services de police nationale et municipale pour lutter contre ces trafics et assurer la sécurité dans le quartier.

La fermeture du Court-Circuit avait été prononcée pour quinze jours par la préfecture du Rhône, qui avait notamment estimé que la terrasse de l’établissement était utilisée de manière récurrente comme lieu d’échanges et de ventes de stupéfiants.

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place mazagran

Court-Circuit

Fanny Dubot

23 commentaires
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Bribri2 le 04/11/2026 à 21:14

Totalement sur une autre planète celle là. .mon dieu...mon dieu. Qu'elle ferme sa bouche car, à chaque fois, c'est un carnaval

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Watt le 04/11/2026 à 21:09

Défendre l'indéfendable par clientélisme. C'est ça la gauche.

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saco697 le 04/11/2026 à 21:00

avec l’équipe Doucet on est toujours aux côtés des dealers casseur pilleurs et incendiaires… visiblement la maire du 7eme jamais très active d’habitude serait elle en panique dans la peur de manque … serait - ce la preuve de lien très serrés entre les dealers et la mairie du 7 eme … la question semble pouvoir être posée Rien de surprenant pour celle qui faisait partie de l’équipe municipale qui déclarait la milice violente aux gants coqués taches de sang comme état « mes partenaires privilégiés de la mairie… » heureusement la dite milice que Melenchon déclarait « nos chers amis » a été dissoute par le ministre de l’intérieur suite à sa mise en cause dans l’assassinat du jeune Quentin … pas si claire que sa la maire du 7 eme …

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Hihihi hahaha le 04/11/2026 à 20:50

C'est forcément une fake news
C'est bluffant

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Réélue très largement le 04/11/2026 à 20:07

Les lyonnais du 7 sont vraiment des guignols
Elir cette incapable
Qui n’a jamais eu de responsabilité et qui adore la gamelle
Mais elle est élue : respect les lyonnais

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c'est incroyable le 04/11/2026 à 20:03

Mais qu'est ce qu'il ne faut pas entendre comme conneries ! ! !

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Madame Pignon le 04/11/2026 à 19:59

vous n'arrêtez donc jamais...

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comment, le 04/11/2026 à 19:58

mais comment peut-elle sortir des conneries pareilles ?

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Poli le 04/11/2026 à 19:57
Chris25 a écrit le 04/11/2026 à 18h39

Mais c'est incroyable d'être hors-sol à ce point-là !!!

Et aussi bête

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Par exemple le 04/11/2026 à 19:34

Elle peut conseiller aux dealers de changer de trottoir 😂😂

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Lyon, décharge ouverte! le 04/11/2026 à 19:31

Sans doute elle est bonne client de la marchandise vu son attitude désinvolte. Quelle disgrace. Mieux un data center pour remplacer ce bouge.

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Mais Fanny le 04/11/2026 à 19:28

Ça fait 5 ans que les jeux sont squattés la.nuit, que les bobos avec leurs enfants ont fui car vous, votre police municipale aux ordres, avez détourné le regard de l ensemble de la place ..

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Gui le 04/11/2026 à 19:26

Elle va peut-être dans ce bar chercher sa drogue 🤣🤣🤣

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Gabin69 le 04/11/2026 à 19:17

Elle est payée combien pour sortir autant de conneries à chaque fois qu'elle l'ouvre

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Et surtout le 04/11/2026 à 19:15

Elle a l'air de bien manger, ça doit bien rapporter la vie associative à coup de subventions gargantuesque !

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Plus que 6 mois... le 04/11/2026 à 19:07

Et EELV/LFI ce sera fini....😁😁
Les américains se sont débarrassés de TRUMP.
MELENCHON qui en est le modèle européen subira le même sort👍👍👍

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GAD le 04/11/2026 à 19:02

Il n'y a plus , temporairement , de Court-Circuit mais c'est elle qui pète les plombs !

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roco le 04/11/2026 à 19:00

comment un élu peut il être aussi déconnecté , bien sûr qu’il faut du lien social mais pas avec les dealers tout de même

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DUBOST défie la physique et la bière..... le 04/11/2026 à 18:58
Chris25 a écrit le 04/11/2026 à 18h39

Mais c'est incroyable d'être hors-sol à ce point-là !!!

Hors sol.??....personne n echappe a la loi de la gravité.......difficile l apesanteur pour un tracteur..🤣🤣

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 04/11/2026 à 18:56

Elle est maire? Elle n'en a pas l'air. Cet établissement, lieu de drogués, mérite la fermeture pour de longs mois.

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Elle est complètement perché le 04/11/2026 à 18:48

Quel exemple pour une élue de ne pas comprendre une fermeture administrative d'une enseigne à l'issue de trafic de stupéfiant. Si on suit son raisonnement, on peut vendre de la drogue sous prétexte que l'établissement est un lieu de rencontre... C'est honteux!!!

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Anti gauchosphere le 04/11/2026 à 18:46

La gauchosphere est un naufrage.....

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Chris25 le 04/11/2026 à 18:39

Mais c'est incroyable d'être hors-sol à ce point-là !!!

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