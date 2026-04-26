Le couperet est tombé pour le Court-Circuit. Ce bar à l’esprit festif et alternatif, installé rue Jangot dans le 7e arrondissement de Lyon depuis plus de 15 ans, doit fermer temporairement ses portes. Une décision prise par la préfecture du Rhône, qui a prononcé une fermeture administrative de "sept jours", est effective depuis le 24 avril.

Dans son arrêté, la préfecture s’appuie sur plusieurs constats dressés par les forces de l’ordre. Elle indique notamment qu’"il a été constaté par les services de la police nationale le 13 septembre 2025 à 23h30 du tapage nocturne d’origine musical en terrasse […] audible depuis la voie publique."

Autre élément avancé : la présence d’activités illicites aux abords immédiats de l’établissement. Le document précise que "le 22 décembre 2025, les fonctionnaires de police ont constaté de la vente à la sauvette de cigarettes devant la terrasse ainsi que le passage de vendeurs de stupéfiants entre les chaises des clients."

La préfecture souligne également un phénomène récurrent, estimant que "la terrasse du Court Circuit est régulièrement utilisée comme un lieu d’échange et de vente de produits stupéfiants en dehors de toute activité commerciale."

Un secteur sous tension

Des faits qui s’inscrivent dans un contexte local tendu. Le secteur de la place Mazagran, situé à proximité immédiate, est connu des services de police et est régulièrement pointé du doigt par les riverains pour ses nuisances et la persistance de trafics. Dans ce cadre, ces activités illicites apparaissent également comme existant indépendamment du seul établissement, ce qui pose la question de savoir si le bar ne subit pas, en partie, les conséquences d’une fréquentation problématique du secteur, difficile à endiguer depuis des années. En ce sens, derrière la fermeture du Court-Circuit, la question d’un secteur difficile à maîtriser demeure.

Toutefois, l’établissement n’en était pas à son premier rappel à l’ordre selon les services de l'État. L’arrêté rappelle qu’il "a déjà fait l’objet d’un avertissement le 13 juin 2025 pour des nuisances sonores." Malgré les observations transmises par la gérante et son conseil, les autorités ont estimé que la situation nécessitait une sanction.

Ainsi, la préfecture considère "qu’il convient de prendre une mesure de fermeture administrative pour éviter tout nouveau trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics."