Judiciaire

Lyon 7e : fermé 7 jours par la préfecture pour nuisances et trafic, ce bar pourrait payer un problème bien plus large

Lyon 7e : fermé 7 jours par la préfecture pour nuisances et trafic, ce bar pourrait payer un problème bien plus large
Lyon 7e : fermé 7 jours par la préfecture, ce bar pourrait payer un problème bien plus large

Le Court-Circuit victime collatérale d’un environnement sous tension ?

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Court-Circuit

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7 commentaires
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Secteur difficile à maîtriser le 26/04/2026 à 13:24

Difficile parce qu'on ne met PAS les moyens !

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Avec le 26/04/2026 à 12:54
Autocat a écrit le 26/04/2026 à 10h40

Tous les dealers du quartier, on peut pas les aligner contre un mur ?

Avec les commentateurs, également transgressifs de la loi ?
C'est un package.

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Monpays le 26/04/2026 à 11:53

Il s' agit de juguler les festivités islamo-racaille , c est à dire la fête au bordel et à l illégalité made in Maghrebia. Le problème est d une autre ampleur que celle d un bouclard à chienlit .

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De qui se moque t on le 26/04/2026 à 11:35

7 jours de fermeture pour des faits constatés en 2025 ?
Bravo la préfecture !

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Ex Précisions le 26/04/2026 à 11:11

Ben quoi le "Court-Circuit", donc le circuit court, vente directe aux consommateurs ;-)

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Rb6528 le 26/04/2026 à 10:40

7 jours pour toutes ces infractions c est pas beaucoup au moins 2mois il aurait fallu

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Autocat le 26/04/2026 à 10:40

Tous les dealers du quartier, on peut pas les aligner contre un mur ?

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