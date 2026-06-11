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Figure de la campagne de Jean-Michel Aulas à Lyon, Roman Abreu visé par une plainte pour viol

Figure de la campagne de Jean-Michel Aulas à Lyon, Roman Abreu visé par une plainte pour viol

Une membre de l’équipe de campagne de Jean-Michel Aulas a déposé plainte fin mai contre Roman Abreu pour viol présumé. L’ancien responsable de campagne conteste, tandis que l’entourage de l’ex-candidat assure avoir pris des mesures dès février.

L’ancien responsable de campagne de Jean-Michel Aulas pour les élections municipales se retrouve au cœur d’une affaire judiciaire sensible. Roman Abreu fait l’objet d’une plainte pour viol déposée fin mai par une militante impliquée dans la campagne municipale de l’ancien président de l’OL.

Selon BFM-Lyon, les faits dénoncés se seraient produits au début du mois de janvier. La victime affirme avoir subi un viol sous soumission chimique.

D’après plusieurs sources concordantes, la jeune femme aurait informé les équipes de campagne de Jean-Michel Aulas dès le mois de février.

En réaction, Roman Abreu aurait été progressivement écarté des locaux de campagne entre le 13 et le 15 février. Il lui aurait également été interdit de se retrouver seul avec des militantes, sans toutefois être totalement exclu du dispositif électoral.

Toujours selon ces témoignages, il aurait ensuite limité sa présence aux meetings et événements publics liés à la campagne, y compris lors du second tour.

L’ancien responsable de campagne avait déjà fait parler de lui à la fin de l’aventure électorale, en déposant plainte contre le fondateur du mouvement Génération Aulas après la diffusion de ses coordonnées personnelles auprès de militants dans une newsletter au ton acide.

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Roman Abreu

Jean-Michel Aulas

8 commentaires
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Le sage que ça démange le 11/06/2026 à 10:27
Le sage parle a écrit le 11/06/2026 à 06h43

Messieurs, n'oubliez jamais. Il y a toujours une troisième personne présente dans une pièce lorsqu'un homme et une femme sont ensemble seuls...Satan.

On voit tout de suite que chez toi, la petite tête a pris de contrôle du bonhomme. À l'instar du commentaire de 9h09, je ne ressens la même chose que toi. Parce que je me comporte différemment de toi et pense avec ma tête, celle qui a le cerveau ?

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Catalan le 11/06/2026 à 09:46
Abreudistan a écrit le 11/06/2026 à 07h10

Faut vite retirer à Aulas sa délégation à la Métropole Madame Sarselli ! Et à tous ceux qui savaient et qui n ont pas moufté par calcul électoral. Quelle honte !

Aulas n est pas concerné , comme ne sont pas concernés les fans ,de Bruel , Depardieu, Gérard Miller, PPDA , Strauss Kahn, Tariq Ramadan, luc Besson Jean Luc la Haye , Gabriel Matzneff , olivier Duhamel, Gérard Louvin , Richard Berry , pierre Menes , Nicolas Hulot, jean Jacques Bourdin , Damien Abad ,,,,,

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en tant qu'homme le 11/06/2026 à 09:09
Le sage parle a écrit le 11/06/2026 à 06h43

Messieurs, n'oubliez jamais. Il y a toujours une troisième personne présente dans une pièce lorsqu'un homme et une femme sont ensemble seuls...Satan.

c'est drôle quand je vois ce type d'info j'ai honte.
mais toi t'as peur.
pourquoi? t'as pas confiance dans ton comportement? c'est qu'il est problématique.

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Aucun rapport le 11/06/2026 à 08:58
Abreudistan a écrit le 11/06/2026 à 07h10

Faut vite retirer à Aulas sa délégation à la Métropole Madame Sarselli ! Et à tous ceux qui savaient et qui n ont pas moufté par calcul électoral. Quelle honte !

Vous êtes au courant qu'ils ne pouvaient pas faire grand chose?
C'et à la victime de porter plainte, ce qu'elle n'a fait que fin mai (je ne dis pas ça pour critiquer cette femme, ce n'est surement pas quelque chose de facile à faire, mais légalement, c'était la seule personne qui avait le pouvoir de saisir la justice).

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C'est moi le 11/06/2026 à 08:53
Malheureusement a écrit le 11/06/2026 à 08h07

La bande à Aulas quoi

Ouai bof je ne suis ni pour Aulas, ni pour Doucet mais je pense vraiment que la kekette est apolitique...

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Malheureusement le 11/06/2026 à 08:07

La bande à Aulas quoi

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Abreudistan le 11/06/2026 à 07:10

Faut vite retirer à Aulas sa délégation à la Métropole Madame Sarselli ! Et à tous ceux qui savaient et qui n ont pas moufté par calcul électoral. Quelle honte !

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Le sage parle le 11/06/2026 à 06:43

Messieurs, n'oubliez jamais. Il y a toujours une troisième personne présente dans une pièce lorsqu'un homme et une femme sont ensemble seuls...Satan.

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