Figure de la campagne de Jean-Michel Aulas à Lyon, Roman Abreu visé par une plainte pour viol

L’ancien responsable de campagne de Jean-Michel Aulas pour les élections municipales se retrouve au cœur d’une affaire judiciaire sensible. Roman Abreu fait l’objet d’une plainte pour viol déposée fin mai par une militante impliquée dans la campagne municipale de l’ancien président de l’OL.

Selon BFM-Lyon, les faits dénoncés se seraient produits au début du mois de janvier. La victime affirme avoir subi un viol sous soumission chimique.

D’après plusieurs sources concordantes, la jeune femme aurait informé les équipes de campagne de Jean-Michel Aulas dès le mois de février.

En réaction, Roman Abreu aurait été progressivement écarté des locaux de campagne entre le 13 et le 15 février. Il lui aurait également été interdit de se retrouver seul avec des militantes, sans toutefois être totalement exclu du dispositif électoral.

Toujours selon ces témoignages, il aurait ensuite limité sa présence aux meetings et événements publics liés à la campagne, y compris lors du second tour.

L’ancien responsable de campagne avait déjà fait parler de lui à la fin de l’aventure électorale, en déposant plainte contre le fondateur du mouvement Génération Aulas après la diffusion de ses coordonnées personnelles auprès de militants dans une newsletter au ton acide.