Transports

Cinq nuits d’interruption de la circulation aux Pierres Dorées pour cause de travaux sur la RD 338

Cinq nuits d’interruption de la circulation aux Pierres Dorées pour cause de travaux sur la RD 338

Du 15 au 19 juin, des travaux de réfection de la chaussée vont entraîner une fermeture nocturne de la RD 338 sur la commune de Porte des Pierres Dorées, avec la mise en place d’un itinéraire de déviation.

Le Département du Rhône engage un chantier de reconstruction de la chaussée sur la RD 338 afin de sécuriser les déplacements sur cet axe. Les opérations, programmées du 15 au 19 juin, comprendront notamment la démolition de la chaussée existante, la pose de nouveaux enrobés ainsi que le marquage au sol. Représentant un investissement d’environ 345 000 euros, les travaux sont entièrement financés par la collectivité départementale.

En raison de l’ampleur des interventions, la circulation sera totalement interrompue chaque nuit entre 19h30 et 6h durant toute la période des travaux.

Un dispositif de déviation pour l’ensemble des véhicules a été défini en concertation avec les communes concernées afin de limiter les perturbations au nord-ouest de Lyon.

Tags :

RD338

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.