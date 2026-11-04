SNCF : plus aucun train entre Lyon et Saint-Étienne, une panne électrique en cause

Mise à jour 17h17 : La SNCF nous a apporté de nouvelles précisions sur l'origine de l'incident. L'interruption de la circulation suite à une coupure d'alimentation électrique entre Lyon et Saint-Étienne aurait été provoquée par la chute d'un câble de télécommunication extérieur à la voie ferrée.
Des équipes techniques sont toujours mobilisées sur place afin de permettre une réouverture dans les meilleurs délais. La SNCF espère désormais une reprise progressive du trafic aux alentours de 18h30.
Article Initial : Ce mercredi 4 novembre, la circulation des trains est interrompue en raison d'un problème d'alimentation électrique sur les voies ferrées, à proximité de la gare de Givors-Ville.
Dans un point de situation communiqué à 16h14, SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes annonce une interruption du trafic entre Lyon et Saint-Étienne.
Une reprise progressive attendue vers 19h45
Des équipes techniques sont actuellement mobilisées sur place pour tenter de rétablir la circulation.
Selon les dernières estimations de la SNCF, une reprise progressive du trafic est envisagée aux alentours de 19h45. Cet horaire reste toutefois prévisionnel.
Cet incident intervient alors que la liaison ferroviaire entre les deux métropoles subit déjà d'importantes perturbations liées aux dégâts provoqués par la tempête Leslie.
Suite à ce phénomène le retour à une circulation complète des trains entre Saint-Étienne et Givors n'était, pour l'heure, pas attendu avant la mi-novembre.
« Je connais pas mal de personnes qui viennent de Saint-Étienne » Tu m'étonnes, je me demandais d'où venait ce besoin maladif de donner son avis sur tous les sujets sans rien n'y connaitre... je viens de comprendre.Signaler Répondre
Et donc, sur les poteaux carrés, quel est votre opinion ?
Une des lignes les plus anciennes et fréquentées du réseau SNCF !Signaler Répondre
Je connais pas mal de personnes qui viennent de Saint-Étienne bosser sur Lyon, qui prennent le train car ils en ont marre des bouchons, vont être ravis une fois de plus de se payer une chambre d'hôtel... En car trop long et taxi trop cher.Signaler Répondre
La tempête Leslie date de 2024, ça fait bien longtemps que la circulation entre Saint-Étienne et Lyon est rétablie normalement. Ça vous arrive de relire vos articles ?Signaler Répondre
ah comme les métros de Lyon toujours un problème et nous continuons à payer et croire en une vie de transport simple et agréable depuis plusieurs années ainsi.Signaler Répondre
Pourquoi ne pas dire que c'est un câble des Télécom qui est tombé sur les voies et que la SNCF, pour une fois, n'y est pour rien ?Signaler Répondre
C'est l'échauffement pour la grève !!!Signaler Répondre