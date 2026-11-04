SNCF : plus aucun train entre Lyon et Saint-Étienne, une panne électrique en cause

Mise à jour 17h17 : La SNCF nous a apporté de nouvelles précisions sur l'origine de l'incident. L'interruption de la circulation suite à une coupure d'alimentation électrique entre Lyon et Saint-Étienne aurait été provoquée par la chute d'un câble de télécommunication extérieur à la voie ferrée.

Des équipes techniques sont toujours mobilisées sur place afin de permettre une réouverture dans les meilleurs délais. La SNCF espère désormais une reprise progressive du trafic aux alentours de 18h30.

Article Initial : Ce mercredi 4 novembre, la circulation des trains est interrompue en raison d'un problème d'alimentation électrique sur les voies ferrées, à proximité de la gare de Givors-Ville.

Dans un point de situation communiqué à 16h14, SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes annonce une interruption du trafic entre Lyon et Saint-Étienne.

Une reprise progressive attendue vers 19h45

Des équipes techniques sont actuellement mobilisées sur place pour tenter de rétablir la circulation.

Selon les dernières estimations de la SNCF, une reprise progressive du trafic est envisagée aux alentours de 19h45. Cet horaire reste toutefois prévisionnel.

Cet incident intervient alors que la liaison ferroviaire entre les deux métropoles subit déjà d'importantes perturbations liées aux dégâts provoqués par la tempête Leslie.

Suite à ce phénomène le retour à une circulation complète des trains entre Saint-Étienne et Givors n'était, pour l'heure, pas attendu avant la mi-novembre.