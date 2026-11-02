Interdit de manifester à Lyon : la CGT dénonce une mesure de surveillance contre l’un de ses militants

Le SNAM-CGT Rhône-Alpes et la CGT Spectacle du Rhône dénoncent ce qu’ils qualifient d’"acharnement administratif" contre l’un de leurs militants.

Dans un communiqué publié ce lundi 2 novembre, les deux organisations affirment qu’un homme prénommé Sébastien, présenté comme saxophoniste, journaliste à Radio Canuts et militant au SNAM, s’est vu remettre dimanche matin par des policiers une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS).

Selon les syndicats, l’intéressé avait déjà fait l’objet de poursuites après une interpellation en septembre 2025, avant d’être relaxé.

Pointage quotidien et interdiction de manifester

D’après le communiqué, la mesure imposait à Sébastien, pour la période allant du 31 octobre au 1er novembre, un pointage quotidien dans un commissariat à 15h.

Elle lui interdisait également de quitter Lyon, mais aussi de se rendre dans le périmètre concerné par l’interdiction de manifestation dans la ville, ainsi que sur les itinéraires et aux abords des manifestations déclarées.

Les syndicats ajoutent que les policiers ayant remis les documents auraient indiqué que ces mesures étaient appelées à s’appliquer pendant trois mois.

La CGT dénonce une "dérive"

Le SNAM-CGT et la CGT Spectacle contestent vivement le recours à cette mesure.

Ils estiment que ces dispositifs, fondés selon eux sur des dispositions du Code de la sécurité intérieure liées à la lutte antiterroriste, sont utilisés de manière abusive contre des militants dans le contexte du mouvement social.

Les organisations critiquent également les éléments qui auraient été avancés pour justifier plusieurs MICAS à l’échelle nationale, citant notamment des publications sur les réseaux sociaux, des affrontements entre "mouvances antagonistes" ou encore des appels diffusés à l’occasion d’Halloween.

Pour les syndicats, ces mesures portent atteinte à plusieurs libertés fondamentales, notamment le droit de manifester et la liberté de circulation.

"La liberté de manifester ne se négocie pas. La répression ne nous fera pas plier", concluent le SNAM-CGT Rhône-Alpes et la CGT Spectacle du Rhône, qui apportent leur soutien à Sébastien ainsi qu’aux autres personnes visées par une MICAS.