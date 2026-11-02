Blocages de lycées dans le Rhône : 15 établissements concernés, une interpellation à Décines

Les appels au blocage n'ont pas empêché la majorité des lycées du Rhône de fonctionner normalement ce lundi matin.

Selon un premier bilan communiqué à 8h45 par la préfecture du Rhône, des attroupements sont signalés devant 15 établissements, parmi lesquels les deux sites de l'université Lyon 2.

La préfecture décrit toutefois une ambiance relativement calme et précise que les établissements restent accessibles.

Saint-Just fonctionne à distance

Une présence des forces de l'ordre est mise en place en fonction des demandes formulées par les chefs d'établissement, notamment pour faciliter l'entrée des élèves et des personnels.

Un seul lycée fonctionne à distance à ce stade : le lycée Saint-Just, dans le 5e arrondissement de Lyon.

Un incident a par ailleurs donné lieu à une interpellation.

Selon la préfecture, une personne a été interpellée à Décines pour usage d'un mortier d'artifice.

Aucun autre incident n'était signalé dans ce premier point de situation établi lundi matin.

Les syndicats lycéens ont promis une montée en puissance du mouvement en cette rentrée, dès mardi et puis jeudi à l'occasion de la grande grève du 5 novembre.