Blocages de lycées dans le Rhône : 15 établissements concernés, une interpellation à Décines

Les appels au blocage n'ont pas empêché la majorité des lycées du Rhône de fonctionner normalement ce lundi matin.
Selon un premier bilan communiqué à 8h45 par la préfecture du Rhône, des attroupements sont signalés devant 15 établissements, parmi lesquels les deux sites de l'université Lyon 2.
La préfecture décrit toutefois une ambiance relativement calme et précise que les établissements restent accessibles.
Saint-Just fonctionne à distance
Une présence des forces de l'ordre est mise en place en fonction des demandes formulées par les chefs d'établissement, notamment pour faciliter l'entrée des élèves et des personnels.
Un seul lycée fonctionne à distance à ce stade : le lycée Saint-Just, dans le 5e arrondissement de Lyon.
Un incident a par ailleurs donné lieu à une interpellation.
Selon la préfecture, une personne a été interpellée à Décines pour usage d'un mortier d'artifice.
Aucun autre incident n'était signalé dans ce premier point de situation établi lundi matin.
Les syndicats lycéens ont promis une montée en puissance du mouvement en cette rentrée, dès mardi et puis jeudi à l'occasion de la grande grève du 5 novembre.
40 à 50 pourcents des lycées sont bloqués ou perturbés au niveau national bravo les jeunes ous donnez un exemple au monde entier que le peuple qui décide Macron et l’extrême droite finiront par craquer et vous aurez vous revendicationsSignaler Répondre
Chaques année le même cirque septembre octobre novembre manif et après sa va gueulé on a pas de travail blablaSignaler Répondre
Après une semaine de calme scolaire... dès qu'il faut reprendre le chemin de l'école ça veut rebloquer? En fait tout ça était pour faire sécher les cours?Signaler Répondre
Impossible d’accéder au lycée St Exupery à la croix rousse ce matin. ça commence bien !!! que fait la police et le chef d’établissement ??? Ça va durer combien de temps ?Signaler Répondre
L'extrême gauche et ses relais tant médiatiques que dans les corps intermédiaires baignent dans le bonheur.Signaler Répondre
Une minorité qui tyrannise la majorité, c'est la nouvelle France.
Allons, ne faites pas l'amalgame entre le blocage et les violences, ni d'amalgame entre la réussite scolaire et la réussite sociale. Depuis 1 mois, la jeunesse formule des revendications dont les syndicats étudiants et enseignants se font le relais depuis DES années. Le dialogue social est boudé par le gouvernement, que reste t il pour ce faire entendre lorsque une étudiante ne peut pas se payer à manger le midi et que les locaux sont invivables? Notre futur (la jeunesse) doit être rassurée sur son avenir par des décisions politiques. Si le dialogue social des institutions de la 5eme république ne permet pas à la 6eme puissance mondiale de chauffer une salle de classe, on ne peut s'étonner de voir le rapport de force évoluer ... Les jeunes veulent apprendre pour travailler et le gouvernement devrait travailler pour l'apprentissage des jeunes.Signaler Répondre
ma belle fille travaille à l université dans les services administratifs. Dans certaines disciplines a Lyon 1 ils rattrapent des étudiants à 6 de moyenne pour éviter de fermer des unités et supprimer le personnel qui va avec . la majorité des étudiants doublent ou triplent les années et ne trouvent aucun boulot dans ces filières que l on maintien artificiellement pour éviter de supprimer des postes. c'est ça le réalité du niveau de la grande majorité des 93 pour cent des reçus au bac qui n ont absolument pas le niveau. Quand a la photo d illustration elle est d une classe rare.Signaler Répondre
1% des lycées bloqués... circulez il n'y a rien à voir... c'est juste une poignée de nigauds dont le cerveau a été vidé par les partisans du bordel et de la casse LFI.Signaler Répondre
C'est une infime minorité qui bloque, qui ne représente personne et à laquelle les médias donnent la parole.Signaler Répondre
Il y a une jeunesse sérieuse qui s'investit dans ses études. Malheureusement, elle devra peut-être poursuivre ses études supérieures à l'étranger tant l'université française est bordélisée.
La France a plein de défauts mais l'école publique est gratuite. Les bloqueurs de tout poil se rendent-ils compte qu'ils sont en train de la détruire. Peut-être leur a-t-on appris qu'ils avaient des droits, beaucoup de droits mais aucun devoir? A réfléchir.
Tout est bon pour pas aller en cours, superbe cette génération mais bon une fois sur la marché du travail la réalité va les rattraper de façon brutale car le monde du travail va pas se plier a leur caca nerveux.Signaler Répondre
Quand j'ai vu sur BFM une syndicaliste de 16 ans qui parle comme si elle avait 30 ans d'existence de vie derrière elle en expliquant que parcours sup c'est nul et qu'il faut créer une place d'université pour quiconque veut y aller et que si 200 000 élèves veulent aller en fac de socio alors il faudra créer 200 000 places en socio j'ai bien rigolé.
Hé oui, un bel exemple de fascisme de gauche sectaire qui se cache derrière son petit doigt, mais tout le monde le voit….Signaler Répondre
ils s’excluent tout seul du monde du travail. un RSA à 650 eur est ce que notre société leur propose. Aidons ceux qui construisent leur vie (la large majorité). Ils contribuent à la vide économique, indispensable. Soutenons les. Chacun a son rôle: l’entourage, le monde du travail, l’enseignement.Signaler Répondre
« Pas besoin de mec, les cours me baisent »… Mais ne vous en faites pas, le principe de réalité se chargera d'achever votre illusion sans la moindre délicatesse.Signaler Répondre
Voir ce néant intellectuel sponsorisé par LFI étalé avec tant de fierté sur un bout de carton pour gratter trois heures de séchage, c'est un spectacle d'une Tristesse Absolue. Entre deux tirs de mortier et des slogans d'adolescents en plein naufrage hormonal, la relève de la 'lutte' fait de la peine à voir.
Allez ramasser vos cartons et rentrez en classe : brailler de la poésie de caniveau devant un portail n'a jamais relevé un QI de bulot ni transformé un futur cas social en projet d'avenir.
ces lycéens n ont pas pris conscience que la gauche leur fait creuser leur propre tombe économique. et certains seront emportés par ce désastre. lorsqu on a 17 ans on croit souvent ceux qui gueulent le plus fort. cette gauche surtout LFI est un repère de fachos et petits dictateurs. certains lycéens auront le réveil très dur. ils peuvent toujours considérer que les plus anciens sont des vieux cons, mais la réalité est implacable, la vie n est pas un jeu vidéo.Signaler Répondre
Cette minorité de "bloqueurs" sait que le bac est acquis en fin d'année scolaire, puis ils iront glander en psycho ou en socio en attendant de vivre aux crochets de la société qu'ils combattent!Signaler Répondre
Bien dire que ce sont des minorités qui bloquent.Signaler Répondre
Bien dire que ses faux représentants lycéens sur leurs Insta, Snap sont tous affiliés ou des groupies de LFI
Bien dire qu'ils ne respectent pas la Démocratie car ils bloquent la majorité des jeunes qui eux veulent bosser.
C'est là le totalitarisme de l'extrême gauche qui n'a jamais été pour le "peuple" bien contraire cette mouvance a toujours été "anti-peuple" car tous les partis d'extrême gauche lors de la prise de pouvoir ont toujours appliqué des "purges" et des "massacres".
il faut le dire clairement Extrême gauche = Asservissement du Peuple et énormément de souffrances (combien de millions de morts?).
Après le fonctionnement en présentiel et distanciel, cette rentrée scolaire se fait en ... glandiciel !!!Signaler Répondre
Il faut sonner la fin de la récréationSignaler Répondre
Le COVID revient en force ? ? ? ? non parce qu'ils sont masqués ? on manifeste mais on ne veut pas se faire repérer ! !Signaler Répondre
c va faire une génération perdue, des cons que personne n’embauchera c’est ça que veulent l’alliance LFI/LesVERTS … ça fera leurs électeurs de demain car Melenchon a bien compris que c’était foutu pour lui et qu’avec sa bande c’était beaucoup plus facile de faire tout casser que de faire travailler les gens pour construire un avenir à la France coulée par 10 années des Macrons …Signaler Répondre