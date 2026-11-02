Lyon : une femme meurt dans un incendie dans le 8e arrondissement, quatre autres personnes blessées

Un drame s'est produit au petit matin ce lundi 2 novembre, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Vers 5h, les sapeurs-pompiers ont été alertés pour un incendie au 112 rue Professeur-Beauvisage, dans le quartier des États-Unis.

À leur arrivée, les secours ont découvert une femme d'une cinquantaine d'années dans un appartement situé au deuxième étage de l'immeuble. La victime n'a pas survécu.

Quatre blessés pris en charge par les secours

Quatre autres personnes ont été blessées dans cet incendie.

Elles ont été prises en charge par les secours. La gravité de leurs blessures n'était pas encore connue dans la matinée.

Le feu serait parti de l'appartement du deuxième étage dans lequel la victime a été retrouvée.

Les sapeurs-pompiers sont parvenus à éteindre l'incendie aux alentours de 6h, soit environ une heure après leur intervention.

Les causes du sinistre n'ont pas été précisées, une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce drame.