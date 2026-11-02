Thizy-les-Bourgs : une benne municipale volée en plein jour, la commune lance un appel à témoins

Un vol pour le moins inhabituel s’est produit vendredi matin à Thizy-les-Bourgs, dans le Rhône.

Une benne appartenant au Centre technique municipal a été emportée peu après 8h, selon la commune, qui a publié sur les réseaux sociaux plusieurs images issues de la vidéosurveillance.

Le véhicule aurait été chargé à l’aide d’un camion blanc de type Mitsubishi Canter.

Un camion qui circulerait avec de fausses plaques

Dans son appel à témoins, la Ville indique que le camion utilisé pour le vol circulerait avec de fausses plaques d’immatriculation.

Les faits ont d’autant plus surpris la municipalité qu’ils se sont déroulés alors que la journée de travail avait déjà commencé. Les portails du Centre technique municipal étaient alors ouverts.

Les raisons de ce vol restent pour l’heure inconnues.

La commune annonce qu’une plainte va être déposée afin qu’une enquête puisse être menée.

En attendant, la Ville de Thizy-les-Bourgs appelle toute personne susceptible de disposer d’informations sur le camion ou sur le vol à prendre contact avec la gendarmerie.