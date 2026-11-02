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Thizy-les-Bourgs : une benne municipale volée en plein jour, la commune lance un appel à témoins

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Thizy-les-Bourgs : une benne municipale volée en plein jour, la commune lance un appel à témoins

Une benne du Centre technique municipal de Thizy-les-Bourgs a été dérobée vendredi matin, alors que des agents étaient déjà présents sur place. La scène a été filmée par la vidéosurveillance et la commune annonce le dépôt d’une plainte.

Un vol pour le moins inhabituel s’est produit vendredi matin à Thizy-les-Bourgs, dans le Rhône.

Une benne appartenant au Centre technique municipal a été emportée peu après 8h, selon la commune, qui a publié sur les réseaux sociaux plusieurs images issues de la vidéosurveillance.

Le véhicule aurait été chargé à l’aide d’un camion blanc de type Mitsubishi Canter.

Un camion qui circulerait avec de fausses plaques

Dans son appel à témoins, la Ville indique que le camion utilisé pour le vol circulerait avec de fausses plaques d’immatriculation.

Les faits ont d’autant plus surpris la municipalité qu’ils se sont déroulés alors que la journée de travail avait déjà commencé. Les portails du Centre technique municipal étaient alors ouverts.

Les raisons de ce vol restent pour l’heure inconnues.

La commune annonce qu’une plainte va être déposée afin qu’une enquête puisse être menée.

En attendant, la Ville de Thizy-les-Bourgs appelle toute personne susceptible de disposer d’informations sur le camion ou sur le vol à prendre contact avec la gendarmerie.

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Thizy-les-Bourgs

4 commentaires
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Peut être le 02/11/2026 à 11:58

Qu il y avait des tracts RN dans la benne , voir l enquête du Monde et de Mediapart 😂

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Ex Précisions le 02/11/2026 à 09:02

Faire un tour du côté des ferrailleurs et des casses...

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mais bon sang le 02/11/2026 à 08:43

" Les raisons de ce vol restent pour l’heure inconnues. "
Trop forts les journalistes 🤣🤣🤣

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Une CHANCE pour la France le 02/11/2026 à 08:21

Je crois l'avoir vue en Roumanie.

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