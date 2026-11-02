Après les pillages à Lyon, Grégory Doucet refuse l’aide régionale et réclame un fonds national

C'est une nouvelle divergence entre la Ville de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors que près de 200 commerces lyonnais ont été touchés par les pillages et les dégradations du 17 octobre, Grégory Doucet a décidé de ne pas contribuer au dispositif financier proposé par Fabrice Pannekoucke.
La Région a pourtant annoncé une enveloppe de 15 millions d'euros destinée à aider les commerçants à sécuriser leurs établissements. Ce fonds prévoit de prendre en charge 50% des dépenses éligibles pour l'achat d'équipements de protection, dans la limite de 5000 euros par commerce.
Les communes ont été invitées à participer à son financement. Mais Lyon ne donnera pas suite.
"Multiplier les dispositifs" compliquerait les démarches
Dans un courrier partagé au Progrès, Grégory Doucet explique vouloir privilégier une organisation plus simple pour les professionnels concernés.
Il affirme ainsi que la Ville ne participera pas au fonds régional "par souci d'une réponse lisible et efficace".
Grégory Doucet préfère que la Région coordonne ses efforts avec la Métropole de Lyon, qui a déjà annoncé un plan de soutien de 10 millions d'euros. Plan sur lequel l'édile lyonnais s'était abstenu la semaine dernière lors du vote au conseil métropolitain exceptionnel.
"Multiplier les dispositifs aurait pour seul effet de complexifier les démarches de professionnels qui ont avant tout besoin de simplicité et de rapidité", estime l'élu écologiste.
Grégory Doucet réclame un fonds national
La Ville de Lyon entend donc poursuivre ses propres mesures d'urgence, dans les limites de ses compétences.
Parmi les décisions annoncées figurent le report de l'augmentation des tarifs d'occupation de l'espace public, notamment pour les terrasses, la possibilité d'autoriser jusqu'à douze dimanches d'ouverture en 2027 et le doublement des effectifs de police municipale.
Ces mesures concernent une ville particulièrement touchée par les violences, avec près de 200 commerces sinistrés, dont plus de 160 dans la Presqu'île.
Mais Grégory Doucet, comme à son habitude, considère que les collectivités territoriales ne doivent pas supporter seules le coût des destructions et s'adresse à l'Etat.
"Ce n'est pas à nous, collectivités locales, de payer seules les conséquences financières de l'échec du gouvernement", écrit-il à Fabrice Pannekoucke.
Le maire demande ainsi au président de la Région de soutenir auprès du Premier ministre la création d'un fonds exceptionnel de solidarité nationale.
Une proposition qui placerait cette fois l'État au cœur du financement des aides destinées aux commerçants victimes des violences.
Mettre la septième compagnie en photo d'illustration, c'est pas très sympas Lyon mag, un peu de respect pour Chaudard, Tassin, Pitivier quand même .Signaler Répondre
normal je ne veut pas payer pour les commerçants ils ont à se retourner contre leur assurance ou déposer le bilan bcp d’entrepreneurs cherchent des locaux dans le centre de lyon marre de paye toujours pour les mêmesSignaler Répondre
je plains le préfet le poste de lyon est une punition ...........Signaler Répondre
Le plus important est que les commerçants et établissements sinistrés soient vite aidés afin que leur calvaire financier prenne fin . Courage à eux.Signaler Répondre
Normal il s'est allié à LFI pour garder son poste, donc maintenant il fait ce que Melenchon lui demandeSignaler Répondre
doucet démission !Signaler Répondre
Merci, je cherchais un commentaire de ce type. Au départ plus hard ....Signaler Répondre
Hé les commerçants vous êtes des acteurs complices de la consommation et donc du capitalisme… Doucet et ses amis donneurs de leçons ne vous aiment pas, hé oui ce n’est pas son ADN, c’est plutôt le contraire et tous les jours vous pouvez et pourrez le constater!Signaler Répondre
encore la preuve que Doucet n’a qu’un objectif : couler Lyon et l’e inopiné lyonnaise…de la région ou de l’état l’argent public vient de la poche des citoyens et est bon pour redresser l ville saccagée par les « partenaires privilégiés de la mairie » LFI/lesVERTs et en bon soldat aux ordres de Melenchon il vaut tout faire pour saccager et couler Lyon et la France … c’est le mot d’ordre de l’extrême gauche de LFI/lesVERTs un grand gaspillage qui n’a rien d’écologique ça c’est sur !Signaler Répondre
l’argent n’a pas d’odeur pourtant pour Lui…..je lui suggère de demander de l’aide à LFI envers lesquels il a Déjà une redevance Électorale !!!! Monsieur le Maire LFI !!Signaler Répondre
Encore un qui aime bien parler pour ne rien dire ! !Signaler Répondre
Et revoilà le petit Gregory qui pleurniche : il ne s’est pas gérer sa ville et demande à toute la nation de l’aider.Signaler Répondre
Vivement le départ de cet homme incompétent et qui ne comprend rien aux besoins réels des lyonnais
Il faut quand même rappeler une évidence : l'argent public sort de la poche du contribuable . Peu importe qu'il soit municipal , régional ou national .Signaler Répondre
Et l'argent des assurances - une surtaxe est envisagée - sort de la poche des assurés .
Tout le reste n'est que communication et gesticulation , attitudes dont ce maire est coutumier .
Il voudrait faire supporter par l'ensemble du pays les actions de ses alliés politiques.Signaler Répondre
Est-ce que l'aide régionale sera soumis à un contrôle par rapport à un fonds national?Signaler Répondre
Pour augmenter ses frais et revenus Doucet a dit oui.Signaler Répondre
Pour participer à l'aide aux commerçants dont il est responsable du pillage Doucet dit non.
Quelle serait la meilleure définition d'un individu pareil ?
Dogmatisme d'extrême gauche, tout pour s'opposer à ceux qui ne partagent pas ses projets, sans même penser aux victimes !!Signaler Répondre
Pol Pot sort de ce corps
Mais quel immense guignol, c'est pas possible d'atteindre ce niveau d'incompétence sans s'entraîner ! 200 commerces dévalisés, des vitrines en miettes, et l'autre génie refuse le chèque de la Région 'par souci de simplicité' pour aller chouiner auprès du gouvernement.Signaler Répondre
Sa grande idée de génie pour sauver les commerçants ? 'Allez hop, bossez le dimanche pour essuyer vos pertes, et estimer vous heureux : je reporte la hausse de la taxe sur vos terrasses !' Traduction : ta boutique est détruite, mais ce clown vert repousse juste le moment de te faire les poches.
Entre son abstention pitoyable sur les aides, son mépris total pour les commerçants qu'il déteste visiblement de tout son être, et ses potes de LFI qui boycottent le vote, c'est même plus de la politique, c'est du sabotage. Doucet attend juste que la Presqu'île crève définitivement pour pouvoir planter des radis au milieu des décombres. Une honte absolue, qu'il dégage de là !
Nimbus refuse l’aide de la région et de la métropole aux commerçants lyonnais. Alors que les deux collectivité ont la compétence légale pour l’économie.Signaler Répondre
Pauvres lyonnais, pauvres lyonnais….Beauseigne comme on dit!Signaler Répondre
Toujours l'état ! Doucet ne sais rien faire par lui même . il est la caricature du nul !Signaler Répondre
Comment a-t-il pu être réélu ?
Par par moi .
J.M
quel clown ce maire apres s'être abstenu du vote metropolitaine de 10 M d'euros et le refus de l'aide regionale ,monsieur veut un fond national débile!!!!Signaler Répondre
"la création d'un fonds exceptionnel de solidarité nationale"Signaler Répondre
Alimenté par quoi ? Une nouvelle taxe sur les contrats d'assurance multirisque habitation ET les contrats d'assurance auto...
Je remarque quand même que pour majorer ses notes de frais de 200%, il n'a pas fait autant de difficultés...
toujours contre tout ce qui n’est pas son idée … et tout faire pour couler Lyon … Doucet persiste sans doute en lien avec ses angoisses … visiblement il n’a pas résolu tous ses problèmes d’ado attardé face à tout ce qui pou lui être imposé … son seul principe « il est interdit d’interdire » aux ordres de Melénchon qui veut tout casser mais construire des choses pérennes l’extrême gauche de LFI/lesVERTs ils ne veulent surtout pas …bien la preuve qu’ils n’y a rien d’écologique chez les VERTS… le durable ça ne les concerne pasSignaler Répondre
J'avais voté Aulas , pas cette moule qui a gagné en collaborant avec lfi. Ceux qui ont voté pour lui, soyez content , grace à vous, il est là jusqu'en 2023.Signaler Répondre
Et les Lyonnais, et les commerçants...Signaler Répondre
Mais comment des gens a Lyon peuvent voter pour un zgeg pareil, pas 1 mais 2 fois, mais honte à vous sérieux ceux qui avez votés pour Doucet.Signaler Répondre
Comme quoi, l'information dénoncée par Pierre OLIVIER et relayée par CNEWS est vraie....Signaler Répondre
Mets d'abord sur la table l'argent que tu t'es mis dans les poches !Signaler Répondre
Ce pathétique cliché le confirme…Signaler Répondre
3 glands en déroute, il n’y plus de doute ce sont bien des verts ! 👍
Machiavel habite le corps de ce maire de nulle part.Signaler Répondre
En agissant ainsi il accélère la destruction programmée du presqu'île pour faciliter la création de la grande forêt urbaine. Vous allez voir, j'ai 100% raison.
Évidemment , il refuse pour 2 raisons , par pure idéologie et parceque il a l habitude de vivre sur le dos de l état .En effet pendant 20 ans il a été poseur de pompes à eau pour le compte d une association humanitaire à l étranger rémunéré d apres ses déclarations pour être élu, 3000€ par mois, en partie exonéré d impôts car a l étranger ,tout comme sa discrète épouse, psychologue dans la même association pour un salaire identique.Signaler Répondre
l’abstention de Monsieur Doucet équivaut donc à un refus.Signaler Répondre
Les commerçants s'en souviendront.Signaler Répondre
Normal que l'eelv/lfi ne participe pas,il a vidé les caisses !!!!Signaler Répondre
Iznogoud et l'adjudant Gerber (Galabru), en photo.Signaler Répondre
c’est la démocratie, les PLP ont voté pour lui Lyon est à l’image de sa gouvernance ! tout est dit dit.Signaler Répondre
il s'est retrouvé promu malgré lui à ces responsabilités sans en avoir l'étoffeSignaler Répondre
ils élargissent stratégiquement leur spectre pour mieux séduire ,mais en réalité,au premier artefact ,ils reviennent bien vite à leurs fondamentaux :il s'avère que le terme choisi "pastéques" leur sied à ravir.Signaler Répondre
Zapper tous ses médias qui mentent depuis des années et des annéesSignaler Répondre
Tous ses mouvements de gauches sont ensembles
Il n'y a pas de parti écologiste, ils se cachent derrière le terme écologie pour amener autre chose en Europe
Les politiques "écologistes" en Europe le mot fourre tout de "Transition écologique" coutent des milliards et appauvrissent les peuples. On voit bien que dans le système énergétique on a démultiplié les intervenants... autant de gens qui s'en mettent plein les poches car c'est via la "Transition écologique" qu'on a en réalité validé un vaste système de corruption généralisée (voir la gestion énergétique française... qui est le plus corrompu dans ce système?)
EELV en réalité n'existe plus, ils sont même par certains côtés encore plus radicaux que LFI. L'éco-terrorisme est une réalité.
Toujours aussi mauvais ce garçon, indécrottable....Signaler Répondre
Faisons déjà payer copieusement ceux qui ont cassé !!!!!!! Travaux d’intérêt général pendant plusieurs années !!!!Signaler Répondre
Ils’parlent d’apaiser mais ce sont des rageux.Signaler Répondre
Le fasciste DOUCET est un incompétent notoire, et refuse n'importe quelle aide...Signaler Répondre
Un charlot , un vrai...
Vite une piste cyclable Douchiotte
Rassurez moi… Gregory Doucet a bien été élu Maire de Lyon ? Ok oui grâce aux abstentionnistes mais quand même, il perçoit les indemnités de maire… pauvres lyonnais… sincères condoléancesSignaler Répondre
Ne plus perdre son énergie a commenter le danger de tous ces élus EELV,LFI et autres copains de la milice fasciste et antisémite de Raphael ARNAULT.Signaler Répondre
Une seule solution pour se débarrasser de tous ces traîtres a la nation, 2027...
Dans un premier temps, réclamer des enquêtes approfondies sur leur réseau avec les frères musulmans.
Ensuite, o n se mobilise pour que le prochain gouvernement, acte de leur révocation a tous.
Seul moyen d en être débarrassé au plus vite, ils ne demissionneront jamais, la place est trop bonne.
Si en plus, ce pouvait être au 1er tour, on gagnerait du temps..
Si c'est la région qui annonce, c'est la région qui assume..Signaler Répondre
Après on peut se demander pourquoi les habitants de la région pairaient pour des commerces où ils ne mettent jamais les pieds. Lyon et la métropole ok..
Faut peut-être se concerter avant de promettre monts et merveilles.
La région annonce des millions, puis "invite" les communes à participer.
La photo est de toute beauté... l'incompétence incarnée à tous les niveaux. Mention spéciale pour l’ahuri du milieu et celui a droite de la photo qui nous montre bien tout le charisme et l'énergie que demande son poste.... quelle tragédie comiqueSignaler Répondre
C’est vrai qu’il vaut mieux financer des spectacles de déséquilibrés à moitié nu se frottant devant des écoliers, envoyer des familles de casseurs en vacances, subventionner des associations de pue la pisse...Signaler Répondre
Melenchon et ses sbires ont dû lui faire comprendre que le chaos était leur unique solution pour tenter de passer et il s'exécute. Chers commerçants vous allez comprendre que le vote bobo à des conséquences. Pendant ce temps là, les achats de Noël se font sur Internet. Les anti capitalistes enrichissent les Amazon, Temu, Shein,...Signaler Répondre
Ces milliardaires doivent bien se marrer en voyant les pseudo révolutionnaires européens anti capitaliste mais avec des téléphones à 1500 euros et des marques de la tête au pied. Bienvenue dans la France Ksos