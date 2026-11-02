Après les pillages à Lyon, Grégory Doucet refuse l’aide régionale et réclame un fonds national

C'est une nouvelle divergence entre la Ville de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors que près de 200 commerces lyonnais ont été touchés par les pillages et les dégradations du 17 octobre, Grégory Doucet a décidé de ne pas contribuer au dispositif financier proposé par Fabrice Pannekoucke.

La Région a pourtant annoncé une enveloppe de 15 millions d'euros destinée à aider les commerçants à sécuriser leurs établissements. Ce fonds prévoit de prendre en charge 50% des dépenses éligibles pour l'achat d'équipements de protection, dans la limite de 5000 euros par commerce.

Les communes ont été invitées à participer à son financement. Mais Lyon ne donnera pas suite.

"Multiplier les dispositifs" compliquerait les démarches

Dans un courrier partagé au Progrès, Grégory Doucet explique vouloir privilégier une organisation plus simple pour les professionnels concernés.

Il affirme ainsi que la Ville ne participera pas au fonds régional "par souci d'une réponse lisible et efficace".

Grégory Doucet préfère que la Région coordonne ses efforts avec la Métropole de Lyon, qui a déjà annoncé un plan de soutien de 10 millions d'euros. Plan sur lequel l'édile lyonnais s'était abstenu la semaine dernière lors du vote au conseil métropolitain exceptionnel.

"Multiplier les dispositifs aurait pour seul effet de complexifier les démarches de professionnels qui ont avant tout besoin de simplicité et de rapidité", estime l'élu écologiste.

Grégory Doucet réclame un fonds national

La Ville de Lyon entend donc poursuivre ses propres mesures d'urgence, dans les limites de ses compétences.

Parmi les décisions annoncées figurent le report de l'augmentation des tarifs d'occupation de l'espace public, notamment pour les terrasses, la possibilité d'autoriser jusqu'à douze dimanches d'ouverture en 2027 et le doublement des effectifs de police municipale.

Ces mesures concernent une ville particulièrement touchée par les violences, avec près de 200 commerces sinistrés, dont plus de 160 dans la Presqu'île.

Mais Grégory Doucet, comme à son habitude, considère que les collectivités territoriales ne doivent pas supporter seules le coût des destructions et s'adresse à l'Etat.

"Ce n'est pas à nous, collectivités locales, de payer seules les conséquences financières de l'échec du gouvernement", écrit-il à Fabrice Pannekoucke.

Le maire demande ainsi au président de la Région de soutenir auprès du Premier ministre la création d'un fonds exceptionnel de solidarité nationale.

Une proposition qui placerait cette fois l'État au cœur du financement des aides destinées aux commerçants victimes des violences.