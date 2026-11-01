Rhône : six motos électriques volées dans une concession à Anse, un autre commerce cambriolé la même nuit

Une nuit agitée pour plusieurs commerçants d'Anse, près de Villefranche-sur-Saône.
Ce dimanche 1er novembre, vers 2h du matin, des individus se sont introduits dans une concession située avenue de Lossburg.
Les cambrioleurs ont brisé une vitre pour pénétrer dans l'établissement avant de repartir avec six motos électriques de type enduro.
L'opération s'est déroulée très rapidement. Une alarme s'est déclenchée, entraînant l'intervention de la société de surveillance, qui a immédiatement alerté les gendarmes.
Selon les forces de l'ordre citées par le Progrès, le préjudice s'élève à plusieurs milliers d'euros.
Une enquête est en cours pour identifier les auteurs du cambriolage et retrouver les véhicules dérobés.
Un mini-golf également cambriolé
La concession de motos n'est pas le seul établissement à avoir été pris pour cible cette nuit-là.
Goolfy, une entreprise exploitant un mini-golf intérieur sur la route de Villefranche, a également subi une effraction.
Cette fois, les malfaiteurs se sont emparés du fonds de caisse.
L'établissement avait déjà été cambriolé quelques semaines auparavant. Une porte provisoire avait d'ailleurs été installée dans l'attente des réparations.
Les deux cambriolages ont-ils été commis par les mêmes individus ? Cette hypothèse est évoquée, mais aucun élément ne permet pour l'instant d'établir un lien entre les deux affaires.
Au moins ça fera beaucoup moins de bruit leurs rodéos ;-)Signaler Répondre
Pas assez de force de l’ordre, en particulier la brigade de gendarmerie de Anse a un secteur trop étendu… la faune vient de Villefranche et de Lyon, malchance d’être entre les deux villesSignaler Répondre
.....et les socialistes car c' est là un beau travail de redistribution.Signaler Répondre
un trés trés manque de prisons pour la racailles..Signaler Répondre
C'est ça LFI : tu veux quelque chose que tu ne peux pas te payer, tu le voles. Tu n'as pas de travail, alors vole et revend ensuite.Signaler Répondre
Un programme qui fait rêver........ les RACAILLES.