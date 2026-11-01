Nuit d'Halloween à Lyon : six interpellations, notamment pour transport de matières explosives

L'important dispositif policier a finalement dissuadé les individus mal intentionnés d'agir durant la nuit d'Halloween dans l'agglomération lyonnaise.

Si des tirs de mortiers d'artifice commis par des groupes de jeunes ont été recensés à Givors, Rillieux-la-Pape ou encore dans le 8e arrondissement de Lyon, on a été très loin des appels à la "purge", en écho au film American Nightmare, et à la violence débridée qui aurait pu viser des biens et des personnes au hasard dans les rues.

Selon le bilan de la préfecture, la situation a été "relativement calme et maîtrisée".

Six interpellations ont été menées, dont cinq d'un coup vers 21h30 place Carnot dans le 2e arrondissement de Lyon. Ce groupe de cinq personnes transportaient des matières explosives selon les services de l'Etat. Il s'agissait d’aluminium et d'acide chlorhydrique.

On ignore encore les motivations des individus placés en garde à vue pour s'en expliquer.