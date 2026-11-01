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Nuit d'Halloween à Lyon : six interpellations, notamment pour transport de matières explosives

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Nuit d'Halloween à Lyon : six interpellations, notamment pour transport de matières explosives

Alors que des appels à la "purge" circulaient sur les réseaux sociaux, la nuit d'Halloween a été relativement calme dans la Métropole de Lyon. Six interpellations ont toutefois été réalisées, dont cinq individus qui transportaient des matières explosives.

L'important dispositif policier a finalement dissuadé les individus mal intentionnés d'agir durant la nuit d'Halloween dans l'agglomération lyonnaise.

Si des tirs de mortiers d'artifice commis par des groupes de jeunes ont été recensés à Givors, Rillieux-la-Pape ou encore dans le 8e arrondissement de Lyon, on a été très loin des appels à la "purge", en écho au film American Nightmare, et à la violence débridée qui aurait pu viser des biens et des personnes au hasard dans les rues.

Selon le bilan de la préfecture, la situation a été "relativement calme et maîtrisée".

Six interpellations ont été menées, dont cinq d'un coup vers 21h30 place Carnot dans le 2e arrondissement de Lyon. Ce groupe de cinq personnes transportaient des matières explosives selon les services de l'Etat. Il s'agissait d’aluminium et d'acide chlorhydrique.

On ignore encore les motivations des individus placés en garde à vue pour s'en expliquer.

Tags :

Lyon

halloween

20 commentaires
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Papy grognon et son fils prodigue..... le 01/11/2026 à 13:03
game over a écrit le 01/11/2026 à 11h53

Imaginez tout le fric qu’ils mettent dans les helicos , camions de CRS , sécurité renforcée ect alors qu’il aurait simplement fallu écouter les lycéens imaginons combien ça coûte ? 80 000 flics dans la rue hâte de voir demain les chiffres des transactions bancaires de ceux weekend Macron finit par plié 3 weekend sans business ses amis de McKenzie vont le lâcher

Si seulement LFI n avait pas noyaute le mouvement lycéen comme ils l ont fait avec les gilets jaunes en 2018, .....
MACRON/MELENCHON, les meilleurs copains du monde, ça se voit trop maintenant....

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çà donne le 01/11/2026 à 12:55
lyon montre le chemin a écrit le 01/11/2026 à 12h12

les médias internationaux son boucle sur lyon après avoir Brûler les drapeaux américain et israélien lors des manifestations à lyon peut être le signe de la colère d’une partie de la société face aux politiques de ces deux pays. Mais cela signifie-t-il pour autant un éveil des consciences ? lyon reste une ville intellectuellement au-dessus des autres villes en France ville de résistance bravo les jeunes

plutôt une idée de bordel organisé

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lyon montre le chemin le 01/11/2026 à 12:12

les médias internationaux son boucle sur lyon après avoir Brûler les drapeaux américain et israélien lors des manifestations à lyon peut être le signe de la colère d’une partie de la société face aux politiques de ces deux pays. Mais cela signifie-t-il pour autant un éveil des consciences ? lyon reste une ville intellectuellement au-dessus des autres villes en France ville de résistance bravo les jeunes

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greve generale le 01/11/2026 à 11:56

La journée d’hier montre que la colère est persistante dans le pays et qu’elle ne va pas s’arrêter ainsi, avec des lacrymo et des TCL bloqués Il est primordial de monter d’un cran avec le 5 novembre et que l’ensemble du mouvement ouvrier bloque l’économie. Si aux blocus des lycées et facs, se combine la grève massive, c’est fini pour le gouvernement. Il faut se donner cette objectif cette semaine et les semaines suivantes, mettre la grève générale au centre de la bataille !

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game over le 01/11/2026 à 11:53

Imaginez tout le fric qu’ils mettent dans les helicos , camions de CRS , sécurité renforcée ect alors qu’il aurait simplement fallu écouter les lycéens imaginons combien ça coûte ? 80 000 flics dans la rue hâte de voir demain les chiffres des transactions bancaires de ceux weekend Macron finit par plié 3 weekend sans business ses amis de McKenzie vont le lâcher

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l'âne pour avoir du son? le 01/11/2026 à 11:46
papyrebel a écrit le 01/11/2026 à 10h12

Expliquez-moi comment de l'aluminium et de l'acide chlorhydrique constituent un explosif , je ne suis pas chimiste ni très doué en ce domaine ; Je sais que cela peut provoquer une chaleur importante en cas de mise en contact .

tu sais un petit peu quand même

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Alcofribas Nasier le 01/11/2026 à 11:35
papyrebel a écrit le 01/11/2026 à 10h12

Expliquez-moi comment de l'aluminium et de l'acide chlorhydrique constituent un explosif , je ne suis pas chimiste ni très doué en ce domaine ; Je sais que cela peut provoquer une chaleur importante en cas de mise en contact .

Il s'agit du procédé classique de production de l'hydrogène, utilisé notamment dans l'appareil de Kipp. La réaction d'oxydo-réduction entre l'aluminium et l'acide provoque le dégagement rapide de grandes quantités d'hydrogène, gaz explosif.

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macron demission le 01/11/2026 à 11:35

Acte IV : 7 novembre Acte V : 14 novembre Acte VI : 21 novembre Acte VII : 28 novembre Acte VIII : 5 décembre Acte IX : 12 décembre Acte X : 19 décembre Etc... En parallèle des blocus étudiants pendant la semaine (2 et 5 novembre notamment) Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ?

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Calmos les droitardés le 01/11/2026 à 11:27

Qui n'a jamais transporté des matières explosives ? Laissons un peu ces sympathiques jeunes gens tranquilles.

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Plastic bertrando le 01/11/2026 à 11:25

Allo les concierges ! Il ne faut pas sortir les poubelles quand les sauvages manifestent.

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Papybrelo le 01/11/2026 à 11:25
papyrebel a écrit le 01/11/2026 à 10h12

Expliquez-moi comment de l'aluminium et de l'acide chlorhydrique constituent un explosif , je ne suis pas chimiste ni très doué en ce domaine ; Je sais que cela peut provoquer une chaleur importante en cas de mise en contact .

C’est bien de reconnaître que tu n'es pas très doué, mais on l'avait déjà constaté à la lecture de certains de tes commentaires.

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Et après ça le 01/11/2026 à 11:02

Ils viennent chialer et faire des marches blanches quand ils se font canarder par les flics

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Lyon se réveille toujours résistante. le 01/11/2026 à 10:37

Maintenant que la milice fasciste de Raphael ARNAULT est écartée, le chef en prison, bientôt, si tout va bien, ca va bien se calmer...
De plus, les patriotes que l on ne voyait plus depuis le meurtre de Quentin se sont montrés, juste montres en chantant la marseillaise, sans agresser personne, ni casser, ni piller....on se sent en sécurité a LYON....
Courage a tous nos commerçants et forces de l ordre....lyon vous aime et les jours heureux et apaisés de notre belle cite reviendront bientôt.
Prenez tous soin de vous ❤️❤️❤️

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papyrebel le 01/11/2026 à 10:12

Expliquez-moi comment de l'aluminium et de l'acide chlorhydrique constituent un explosif , je ne suis pas chimiste ni très doué en ce domaine ; Je sais que cela peut provoquer une chaleur importante en cas de mise en contact .

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Une belle collaboration le 01/11/2026 à 09:34

Il s’agissait de foutre le bordel conformément aux stratégies extrêmes de nos deux candidats extrémistes : Un fou furieux et une voleuse condamnée !!! Comment imaginer que ces individus malfaisants nous fassent du bien ?

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lyon avec Zemmour le 01/11/2026 à 09:33
Moon88 a écrit le 01/11/2026 à 09h17

Transport de matières explosives en vue de les utiliser sur les forces de l'ordre ça s'appelle du terrorisme.

Tout simplement, l'extrême gauche sont des terroristes faut les traiter en tant que tels.

ça devait sûrement etre des missiles balistiques intercontinentaux.

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Moon88 le 01/11/2026 à 09:17

Transport de matières explosives en vue de les utiliser sur les forces de l'ordre ça s'appelle du terrorisme.

Tout simplement, l'extrême gauche sont des terroristes faut les traiter en tant que tels.

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C’etait quoi le bit? le 01/11/2026 à 09:09

Juste empêcher la casse ! l’objectif est atteint ! Rentrez chez vous

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Des interpellations, OUI? Mais résultat ? le 01/11/2026 à 08:49

Du cinéma, on arrête, puis on relache, et on les retrouve encore et encore
La justice semble, iréelle, elle remet constament les fruits pourris dans le panier
De la place à Corbas , facile à trouver, des containers sur le terrain de foot, et une mitrailleuse dans un mirador, un tir en l'air une fois suffira pour maintenir l'ordre

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Ex Précisions le 01/11/2026 à 08:46

Explosif à l'aluminium et d'acide chlorhydrique ?
Ce n'est pas du terrorisme ça ? Du vrai pas celui dont on a entendu parler ces derniers jours...

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