Nuit d'Halloween à Lyon : six interpellations, notamment pour transport de matières explosives

L'important dispositif policier a finalement dissuadé les individus mal intentionnés d'agir durant la nuit d'Halloween dans l'agglomération lyonnaise.
Si des tirs de mortiers d'artifice commis par des groupes de jeunes ont été recensés à Givors, Rillieux-la-Pape ou encore dans le 8e arrondissement de Lyon, on a été très loin des appels à la "purge", en écho au film American Nightmare, et à la violence débridée qui aurait pu viser des biens et des personnes au hasard dans les rues.
Selon le bilan de la préfecture, la situation a été "relativement calme et maîtrisée".
Six interpellations ont été menées, dont cinq d'un coup vers 21h30 place Carnot dans le 2e arrondissement de Lyon. Ce groupe de cinq personnes transportaient des matières explosives selon les services de l'Etat. Il s'agissait d’aluminium et d'acide chlorhydrique.
On ignore encore les motivations des individus placés en garde à vue pour s'en expliquer.
Si seulement LFI n avait pas noyaute le mouvement lycéen comme ils l ont fait avec les gilets jaunes en 2018, .....Signaler Répondre
MACRON/MELENCHON, les meilleurs copains du monde, ça se voit trop maintenant....
plutôt une idée de bordel organiséSignaler Répondre
les médias internationaux son boucle sur lyon après avoir Brûler les drapeaux américain et israélien lors des manifestations à lyon peut être le signe de la colère d’une partie de la société face aux politiques de ces deux pays. Mais cela signifie-t-il pour autant un éveil des consciences ? lyon reste une ville intellectuellement au-dessus des autres villes en France ville de résistance bravo les jeunesSignaler Répondre
La journée d’hier montre que la colère est persistante dans le pays et qu’elle ne va pas s’arrêter ainsi, avec des lacrymo et des TCL bloqués Il est primordial de monter d’un cran avec le 5 novembre et que l’ensemble du mouvement ouvrier bloque l’économie. Si aux blocus des lycées et facs, se combine la grève massive, c’est fini pour le gouvernement. Il faut se donner cette objectif cette semaine et les semaines suivantes, mettre la grève générale au centre de la bataille !Signaler Répondre
Imaginez tout le fric qu’ils mettent dans les helicos , camions de CRS , sécurité renforcée ect alors qu’il aurait simplement fallu écouter les lycéens imaginons combien ça coûte ? 80 000 flics dans la rue hâte de voir demain les chiffres des transactions bancaires de ceux weekend Macron finit par plié 3 weekend sans business ses amis de McKenzie vont le lâcherSignaler Répondre
tu sais un petit peu quand mêmeSignaler Répondre
Il s'agit du procédé classique de production de l'hydrogène, utilisé notamment dans l'appareil de Kipp. La réaction d'oxydo-réduction entre l'aluminium et l'acide provoque le dégagement rapide de grandes quantités d'hydrogène, gaz explosif.Signaler Répondre
Acte IV : 7 novembre Acte V : 14 novembre Acte VI : 21 novembre Acte VII : 28 novembre Acte VIII : 5 décembre Acte IX : 12 décembre Acte X : 19 décembre Etc... En parallèle des blocus étudiants pendant la semaine (2 et 5 novembre notamment) Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ?Signaler Répondre
Qui n'a jamais transporté des matières explosives ? Laissons un peu ces sympathiques jeunes gens tranquilles.Signaler Répondre
Allo les concierges ! Il ne faut pas sortir les poubelles quand les sauvages manifestent.Signaler Répondre
C’est bien de reconnaître que tu n'es pas très doué, mais on l'avait déjà constaté à la lecture de certains de tes commentaires.Signaler Répondre
Ils viennent chialer et faire des marches blanches quand ils se font canarder par les flicsSignaler Répondre
Maintenant que la milice fasciste de Raphael ARNAULT est écartée, le chef en prison, bientôt, si tout va bien, ca va bien se calmer...Signaler Répondre
De plus, les patriotes que l on ne voyait plus depuis le meurtre de Quentin se sont montrés, juste montres en chantant la marseillaise, sans agresser personne, ni casser, ni piller....on se sent en sécurité a LYON....
Courage a tous nos commerçants et forces de l ordre....lyon vous aime et les jours heureux et apaisés de notre belle cite reviendront bientôt.
Prenez tous soin de vous ❤️❤️❤️
Expliquez-moi comment de l'aluminium et de l'acide chlorhydrique constituent un explosif , je ne suis pas chimiste ni très doué en ce domaine ; Je sais que cela peut provoquer une chaleur importante en cas de mise en contact .Signaler Répondre
Il s’agissait de foutre le bordel conformément aux stratégies extrêmes de nos deux candidats extrémistes : Un fou furieux et une voleuse condamnée !!! Comment imaginer que ces individus malfaisants nous fassent du bien ?Signaler Répondre
ça devait sûrement etre des missiles balistiques intercontinentaux.Signaler Répondre
Transport de matières explosives en vue de les utiliser sur les forces de l'ordre ça s'appelle du terrorisme.Signaler Répondre
Tout simplement, l'extrême gauche sont des terroristes faut les traiter en tant que tels.
Juste empêcher la casse ! l’objectif est atteint ! Rentrez chez vousSignaler Répondre
Du cinéma, on arrête, puis on relache, et on les retrouve encore et encoreSignaler Répondre
La justice semble, iréelle, elle remet constament les fruits pourris dans le panier
De la place à Corbas , facile à trouver, des containers sur le terrain de foot, et une mitrailleuse dans un mirador, un tir en l'air une fois suffira pour maintenir l'ordre
Explosif à l'aluminium et d'acide chlorhydrique ?Signaler Répondre
Ce n'est pas du terrorisme ça ? Du vrai pas celui dont on a entendu parler ces derniers jours...