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Lyon : la conférence de Raphaël Arnault privée de salle municipale, LFI accuse Grégory Doucet d'avoir "cédé" à la pression de l'extrême droite

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Lyon : la conférence de Raphaël Arnault privée de salle municipale, LFI accuse Grégory Doucet d'avoir "cédé" à la pression de l'extrême droite

La venue du député LFI Raphaël Arnault à Lyon, prévue le 5 novembre, provoque une nouvelle polémique. La mairie du 8e arrondissement a retiré l'autorisation d'utiliser une salle municipale pour sa conférence, invoquant des risques de troubles à l'ordre public. Une décision vivement dénoncée par la députée Anaïs Belouassa-Cherifi, qui accuse Grégory Doucet et Olivier Berzane d'avoir dissimulé cette annulation.

La conférence de Raphaël Arnault n'aura finalement pas lieu à l'Espace 101, dans le 8e arrondissement de Lyon. Le député insoumis du Vaucluse, ancien porte-parole du groupe antifasciste La Jeune Garde, devait y présenter son livre Antifasciste le jeudi 5 novembre, aux côtés de la députée lyonnaise Anaïs Belouassa-Cherifi.

Mais le maire écologiste du 8e arrondissement, Olivier Berzane, a décidé de retirer la réservation accordée aux organisateurs.

Dans un courrier daté du 27 octobre, l'élu justifie cette décision par "le risque avéré de troubles à l'ordre public induit par l'événement".

LFI dénonce un double discours de la mairie

Cette décision intervient après plusieurs jours de tensions autour de la venue du parlementaire.

Des élus d'extrême droite avaient demandé l'interdiction de sa conférence, tandis que des messages de militants nationalistes circulaient sur les réseaux sociaux, appelant à se rendre sur place le 5 novembre.

Cette date coïncide également avec une importante mobilisation intersyndicale, compliquant potentiellement la sécurisation de l'événement.

Mais pour Anaïs Belouassa-Cherifi, la municipalité lyonnaise n'a pas joué franc jeu.

Alors que la réservation aurait été retirée dès le 27 octobre, Grégory Doucet et Olivier Berzane affirmaient encore le lendemain que des discussions étaient en cours pour sécuriser la conférence, mettant simplement sur la table le fait de pouvoir décaler l'évènement à une autre date.

"Nous regrettons que M. Doucet et les élus écologistes cèdent également aux pressions et à l'intimidation des milices d'extrême-droite qui, dès l'annonce de notre évènement, ont ciblé et harcelé les organisateurs et les intervenants, moi y compris", s'indigne la députée insoumise.

Un recours devant le tribunal administratif

Face à cette situation, Anaïs Belouassa-Cherifi entend engager une procédure en référé-liberté devant le tribunal administratif pour contester la décision municipale.

Organisée par le collectif Masse critique, la section LFI du Rhône et la librairie associative La Tanière, la rencontre avait pourtant été programmée dès le 23 septembre.

Les organisateurs assurent avoir explicitement informé les services municipaux de l'identité de leur invité avant d'obtenir l'autorisation d'utiliser la salle.

Ils recherchent désormais un lieu privé susceptible d'accueillir l'événement.

La polémique intervient alors que Raphaël Arnault a été entendu le 28 octobre par la Sous-direction antiterroriste dans le cadre de l'enquête sur la mort du militant nationaliste Quentin Deranque, survenue en février 2026 à Lyon. Plusieurs de ses proches amis et collaborateurs ont été auditionnés voire mis en examen dans ce dossier.

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Raphaël Arnault

Lyon

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Sé qui ????? le 31/10/2026 à 19:29

mé sé qui ce rafel arno ?????

il compte pour quelque chose ??? il a un avenir ? il vit de quoi ? il fait quoi ? il habite où ? il voit qui ? il mange quoi ? il boit quoi ?

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citoyennormal le 31/10/2026 à 13:28

Raphaël Arnault ce n'est pas normal d’être fiché S est de siéger à l'assemblé, c'est un manque de respect de nos institution.

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Siamo tutti antiLFI le 31/10/2026 à 08:18

Barage contre l'ultra gauche !!

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Les Fachos Incultes le 31/10/2026 à 08:14

Est-ce que Bidochon accuse LFI d'avoir entraîné l'annulation de la séance de dédicaces de Sarah Knafo ?

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Raphael c est la plus belle..... le 30/10/2026 à 21:51

En même temps, organiser une soirée un mercredi, le jour du dîner de con, ça sent la provocation ?
Il était moins fier quand il se cachait sous sa capuche dans un wagon de 2eme classe dans le TGV pour échapper a la convocation de l antiterrorisme....Ah mon Raphou t as pris tes jambes a ton cou🤣🤣🏃🏃....c est sur que ce n est pas pareil seul plutôt qu a 5,..un peu plus mou des genoux,....

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Amis de la poésie,.c est gratuit, ode a LFI.. le 30/10/2026 à 21:28
Pas le même 8ème a écrit le 30/10/2026 à 19h00

A Monplaisir, pas au Bachut.

Ok, Monplaisir,
C est son plaisir.
Le bachut, lui l a dans le c.. !
Ah Doucet est ma muse,
avec LFI jamais ne m 'use...

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ARCHENAULT finito.......pour notre paix civile.. le 30/10/2026 à 21:14

Raphael ARNAULT déjà condamne pour violence en réunion pour agression envers un jeune a la croix rousse est maintenant convoqué le 17 novembre devient la 17eme chambre correctionnelle pour propos injurieux et menaces envers un père d une des victimes du Bataclan.
Ça donne une idée du sinistre fasciste islamiste qu il est..
Avec le meurtre de Quentin et sa visite a l antiterroriste, il est prêt pour passer une licence de droit....sous les verrous ...et si tout se passe bien il y finira un master..

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CQQFD69! le 30/10/2026 à 21:00

Il n'y a pas de locaux aux Minguettes ? La Salle Irène Joliot Curie? C'est dans les banlieues "nouvelle France" qu'ils ont leurs afficionados.

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Bravo a nos limiers gardiens de notre republique. le 30/10/2026 à 19:37
Catalan a écrit le 30/10/2026 à 08h38

Cherfi qui parle de " céder aux milices d extrême droite"Pour info il faut lui rappeler que Raphaël Archenault est le fondateur d une milice d extrême gauche, dont plusieurs membres sont actuellement incarcérés pour assassinat.

Et que le chef ARCHENAULT vient d être auditionné de longues heures directement au siège de l antiterrorisme a Levallois., alors qu il esquivait les convocations depuis longtemps..
Quand tu te fais rattraper par la patrouille, ce n est pas pour un vol de bonbons.
On attend la suite, tranquille c est des pro dans les services.. Merci a eux d oeuvrer pour notre tranquillité....

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Faire barrage......et avoir la rage.... le 30/10/2026 à 19:31
Pas tout à fait a écrit le 30/10/2026 à 18h58

"Le mec s'est fait élire la bouche en cœur grâce aux voix et aux méthodes de cette voyoucratie LFI"

C'était un vote contre le candidat RN, les électeurs du Vaucluse ne savaient pas qui il était.

Exact, et ils ne savent toujours pas qui il est, il ne s occupe pas de sa circonscription...
Comme quoi, il faut arrêter les barrages, les castors...

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Pas le même 8ème le 30/10/2026 à 19:00
En mémoire de Jean MOULIN a écrit le 30/10/2026 à 10h31

Doudou habite dans le 8eme, principe pas chez moi.....alors méfiance pour toute la métropole....
Merci d avance a MME SARSELLI de veiller a ce que ce milicien ne puisse venir se pavaner dans toute la métropole...

A Monplaisir, pas au Bachut.

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Pas tout à fait le 30/10/2026 à 18:58
Le Fustigeur a écrit le 30/10/2026 à 09h26

Le mec s'est fait élire la bouche en cœur grâce aux voix et aux méthodes de cette voyoucratie LFI, et maintenant qu'il doit recevoir leur chouchou fiché S Raphaël Arnault dans une salle municipale, il pisse dans son froc et ferme à double tour !

Ouin ouin le maire écolo qui refuse d'assumer accueillir son propre partenaire d'élection !
Ouin ouin la clique LFI en panique qui cherche un garage privé en catastrophe pour faire venir leur spécialiste du chaos !

Il a profité de leur bordel pour choper la mairie, et aujourd'hui il fait la vierge effarouchée pour pas que ses bacs à compost sautent !

Demain Le Monde va nous pondre une enquête pour nous jurer que des tracts du RN étaient planqués sous la moquette de la mairie pour forcer Doucet à se débiner !

"Le mec s'est fait élire la bouche en cœur grâce aux voix et aux méthodes de cette voyoucratie LFI"

C'était un vote contre le candidat RN, les électeurs du Vaucluse ne savaient pas qui il était.

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BOFFF BOFFF !!!! le 30/10/2026 à 18:01

Et alors, oui, d'accord, comment, pourquoi ???

les lyonnais s'en foutent, ça se passe entre Doucet et Le Papet : querelle d'EGO

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magnifique le 30/10/2026 à 17:24
Sortez les Bescherelle de votre poubelle SVP.. a écrit le 30/10/2026 à 13h10

Pour eu..euh...eux...beuh....meuh.🐮
Seule conclusion au vu des fautes.....

tellement drôle !!! et les arguments olalala vous êtes vraiment au-dessus du bas peuple vous!

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en réalité le 30/10/2026 à 16:54
Lyon kapitale a écrit le 30/10/2026 à 16h08

A une autre époque jean moulin aurait accueilli mr arnault

A une autre époque mr arnault aurait balancé jean moulin

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Lyon intra muros le 30/10/2026 à 16:35
Agir a écrit le 30/10/2026 à 15h36

Petit moment de réflexion par l'intermédiaire d'un vrai intellectuel de gauche italien et que j'accorde aux électeurs de gauche tentés par la LFI ou déjà convaincus :

« Le fascisme peut revenir sur la scène à condition qu’il s’appelle anti-fascisme »

Quand j'entends vilipender des mots en italien, par ce groupuscule d'extrême gauche, qui n'en saisit ni les mots, ni l'origine et mené par le gars en photo, qui a tous les codes vestimentaires et physiques du fasciste.

Nous y sommes. Il y a urgence a se saisir par tous les moyens juridiques et d'alerte en dénonçant ce qu'il se passe dans les médias, sur les réseaux sociaux et dans la rue. La LFI a sorti toutes ses voiles et ça déborde de toute part en ce moment.

Exact, regardez juste la photo..
Que voit on ? UN blondinet aux yeux bleus crâne rasé, blouson de paramilitaires, air agressif.....j ai cru que c était un identitaire de l extrême droite , voire un jeune SA des temps modernes....si on remonte dans le temps....
Le fascisme est bien revenu par la gauche...

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Ça creuse et ça nage les gauchiasses, courage bientôt c est fini.. le 30/10/2026 à 16:27
Lyon kapitale a écrit le 30/10/2026 à 16h08

A une autre époque jean moulin aurait accueilli mr arnault

A notre époque MELENCHON et ses proxys collaborent avec nos ennemis d aujourd hui, les frères musulmans et autres terroristes du HAMAS.
Laissez Jean MOULIN en paix, vous faites pitié maintenant.....

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Lyon kapitale le 30/10/2026 à 16:08

A une autre époque jean moulin aurait accueilli mr arnault

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Oli69 le 30/10/2026 à 15:40

Il faut être logique, la venue de ce pseudo député était une provocation de plus de LFI.
Franchement ce pseudo député n’a rien à faire à Lyon.

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Agir le 30/10/2026 à 15:36

Petit moment de réflexion par l'intermédiaire d'un vrai intellectuel de gauche italien et que j'accorde aux électeurs de gauche tentés par la LFI ou déjà convaincus :

« Le fascisme peut revenir sur la scène à condition qu’il s’appelle anti-fascisme »

Quand j'entends vilipender des mots en italien, par ce groupuscule d'extrême gauche, qui n'en saisit ni les mots, ni l'origine et mené par le gars en photo, qui a tous les codes vestimentaires et physiques du fasciste.

Nous y sommes. Il y a urgence a se saisir par tous les moyens juridiques et d'alerte en dénonçant ce qu'il se passe dans les médias, sur les réseaux sociaux et dans la rue. La LFI a sorti toutes ses voiles et ça déborde de toute part en ce moment.

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Allez les gauchos on prépare les JO.. le 30/10/2026 à 14:42
NopasaranpendantmesRTT a écrit le 30/10/2026 à 12h45

Les néofas LFIstes sont le seul danger objectif. Citer Camus, qui s'était fait dézingué par Sartre, est un comble, puisque jugé comme populo et trop à droite... LFI est un naufrage.

LFI est un.naufrage, savent ils nager, j ai range toutes mes bouées, zut 🤪🏊🏊🏊

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Solidarité 69 le 30/10/2026 à 14:17
Jérémy a écrit le 30/10/2026 à 10h26

Certains qui se pensaient encore intouchables il y a quelques jours, serrent désormais les fesses.

Vous pensez à Archenault alias Arnault ou à Doucet ou aux 2 ?
Il se murmure en ville que Doucet n'est pas très serein depuis que son ami Arnault a été entendu par les services antiterroristes.
Ceci expliquerait cela ?

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Proc le 30/10/2026 à 14:13
Cqfd.. a écrit le 30/10/2026 à 11h49

Pactiser avec l'extrême gauche est déjà gravissime mais inviter un assassin en herbe, il ne faut pas exagérer. Sa place est en taule

A ce que je sache, il n'a tué personne !

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zut le 30/10/2026 à 13:17

Vu que ça chauffe.........marche arrière toute

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Sortez les Bescherelle de votre poubelle SVP.. le 30/10/2026 à 13:10
alors la a écrit le 30/10/2026 à 09h22

lfi a juste titre détruit Bardella pour ses propos sans qu il y ai de jugement, mais pour Arnaud et cette histoire de meurtre il est convoqué par la justice ,pas de jugement comme pour Bardella et la pour eux ses pas normal que Arnaud soit boycotter.. Incroyable ce qui est valable pour les autres n'est pas valable pour eu

Pour eu..euh...eux...beuh....meuh.🐮
Seule conclusion au vu des fautes.....

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C'est gonflé de revenir dans cette ville... le 30/10/2026 à 12:49

Dans la ville où sa mouvance a massacré Quentin Deranque...

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NopasaranpendantmesRTT le 30/10/2026 à 12:45
danger public a écrit le 30/10/2026 à 08h21

Albert Camus disait du journaliste qu'il est " l'historien de l'instant" . L'historien. Pas le faussaire. Pas le propagandiste. Pas l'influenceur. Comment ne pas être révolté et scandalisé devant les médias en France l’extrême droite est un danger éternel pour mon pays

Les néofas LFIstes sont le seul danger objectif. Citer Camus, qui s'était fait dézingué par Sartre, est un comble, puisque jugé comme populo et trop à droite... LFI est un naufrage.

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Courage a toutes mes soeurs et leur famille ... le 30/10/2026 à 12:05
Mais quelqu un pourrait il lister .... a écrit le 30/10/2026 à 10h34

Pourriez vous me dire qu elle est votre définition de l extrême droite en 2026? Je m y perds un peu..merci..

De même, je suis un peu l actualité et en ce mois d octobre rose , une chose m a choquée.
Récemment, une députée RN a fait voter a l assemblée nationale, la prise en charge de tous les soins dits de confort pour les femmes atteintes de cancer comme elle...
Plus récemment, Mathilde PANOT, présidente du groupe LFI, en bonne santé, a dénoncé le ruban rose et incite a son boycott avec une démonstration alambiquée de production pesticide par une entreprise israélienne productrice de médicaments anti cancer.
Alors qui fait le preuve de plus d humanité concrètement ?
Je continue a me renseigner, écouter, voir et le constat est de plus en plus édifiant....

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Cqfd.. le 30/10/2026 à 11:49

Pactiser avec l'extrême gauche est déjà gravissime mais inviter un assassin en herbe, il ne faut pas exagérer. Sa place est en taule

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No surprise le 30/10/2026 à 11:04
Mécanique a écrit le 30/10/2026 à 05h59

La mécanique antifa se monte et grossit de plus en plus.
Les sorties d'extrême gauche explosent dans tous les domaines, dans la rue, dans les syndicats, dans la culture, dans les médias, à l'Assemblée.
On prépare 6 mois de campagne de propagande qui seront reprise de partout pour lessiver les cerveaux comme dans toute bonne dictature communiste,

Tous ses évènements depuis quelques semaines ne viennent pas "spontanément" mais sont préparés de longue date.
Nos politiques de gauche valident la vague de pillage et de violence des dernières manifs,
Les syndicats de gauche politique CGT et CFDT revendiquent le droit à la violence

Les infiltrés dans l'Etat et les Services publics: enseignants, journalistes etc etc servent de rouages pour tout bloquer

ils paraissent nombreux mais en réalité si on regarde ce sont les "minoritaires". On entre bien dans le "totalitarisme des minorités violentes" .
La très grosse majorité des lycéens et étudiants ne bloquent rien et veulent bosser,
Une bonne partie des prof d'instrumentalisent pas leurs élèves
Certains politiques de gauche restent réellement contre l'antisémitisme
etc
etc

Tout à fait OK. Un jeu de rôle COMPLICE partagè….mais bien sûr pas assumé J’ai le droit de revendiquer et c’est normal…. mais je sais que pratiquement toutes les maniifs se terminent en violences, casses…voire pillages….mais c’est toujours la faute de l’autre Je suis prof et bien sûr je fais porter mes propres revendications par les élèves politisés, à eux d’entraîner leurs camarades et bien sûr je participe aux manifs en disant que je suis là pour les protéger….mais bien sûr pour les envoyer au casse pipe et en faire des victimes …..et Ça ne trompe plus personne!

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Toujours d actualité et de bon sens.. le 30/10/2026 à 10:36

LFI et les écolos......on dirait un sketch de Coluche, " il y en a un qui épluche les oignons et l autre qui pleure "......

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Mais quelqu un pourrait il lister .... le 30/10/2026 à 10:34
danger public a écrit le 30/10/2026 à 08h21

Albert Camus disait du journaliste qu'il est " l'historien de l'instant" . L'historien. Pas le faussaire. Pas le propagandiste. Pas l'influenceur. Comment ne pas être révolté et scandalisé devant les médias en France l’extrême droite est un danger éternel pour mon pays

Pourriez vous me dire qu elle est votre définition de l extrême droite en 2026? Je m y perds un peu..merci..

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Corsica3333 le 30/10/2026 à 10:33

Enragé...lfi...un pléonasme..
Le criminel en liberté.....

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En mémoire de Jean MOULIN le 30/10/2026 à 10:31

Doudou habite dans le 8eme, principe pas chez moi.....alors méfiance pour toute la métropole....
Merci d avance a MME SARSELLI de veiller a ce que ce milicien ne puisse venir se pavaner dans toute la métropole...

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Jérémy le 30/10/2026 à 10:26
Solidarité 69 a écrit le 30/10/2026 à 08h24

Je comprends la colère de LFI envers Doucet.
Ce dernier a laissé les miliciens de LFI et son chef Raphaël Archenault alias Arnault accéder librement dans le centre de vidéosurveillance de Lyon pour leurs basses besognes et maintenant il veut interdire au chef de la milice de se présenter devant les lyonnais.
Cela peut paraître incompréhensible mais au vu des avancées de l'enquête sur le meurtre de Quentin, on comprend mieux la décision de Doucet.

Certains qui se pensaient encore intouchables il y a quelques jours, serrent désormais les fesses.

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moi je sais le 30/10/2026 à 10:16

oh ben on peux lui proposé une petite salle à corbas...

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Reellife le 30/10/2026 à 10:01

Ce gars est une honte pour la démocratie a l’image de lfi, ou d’ Anais ils prônent l’anarchie pour cacher la dictature dont ils rêvent. Les marginaux d’ultra gauche ultra violent anti société sont depuis quelques années légitimises par un parti à leur image qu’est lfi. JLM en grand manitou vise de rafler la mise et se gaver grâce à sa garde, et des placebos d’idées.
Beaucoup d’entre eux devraient être plus en prison qu’en politique

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Bianca le 30/10/2026 à 09:38

Doucet est un pleutre, pas courageux du tout...Ne sait pas trop comment a la fois satisfaire son électorat LFI avec qui il a fait alliance et a la fois asseoir son autorité de maire. Cette union avec LFI lui colle à la peau comme un sparadrap.
Quant a la réaction de Bellouassa, c'est pathétique : elle gesticule quand il s'agit de faire annuler une conférence du RN mais chougne quand on fait annuler une conférence d'un dangereux personnage révolutionnaire....2 poids 2 mesures ? Où tout simplement une fascination pour l'Etat stalinien ?

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Le Fustigeur le 30/10/2026 à 09:26

Le mec s'est fait élire la bouche en cœur grâce aux voix et aux méthodes de cette voyoucratie LFI, et maintenant qu'il doit recevoir leur chouchou fiché S Raphaël Arnault dans une salle municipale, il pisse dans son froc et ferme à double tour !

Ouin ouin le maire écolo qui refuse d'assumer accueillir son propre partenaire d'élection !
Ouin ouin la clique LFI en panique qui cherche un garage privé en catastrophe pour faire venir leur spécialiste du chaos !

Il a profité de leur bordel pour choper la mairie, et aujourd'hui il fait la vierge effarouchée pour pas que ses bacs à compost sautent !

Demain Le Monde va nous pondre une enquête pour nous jurer que des tracts du RN étaient planqués sous la moquette de la mairie pour forcer Doucet à se débiner !

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alors la le 30/10/2026 à 09:22

lfi a juste titre détruit Bardella pour ses propos sans qu il y ai de jugement, mais pour Arnaud et cette histoire de meurtre il est convoqué par la justice ,pas de jugement comme pour Bardella et la pour eux ses pas normal que Arnaud soit boycotter.. Incroyable ce qui est valable pour les autres n'est pas valable pour eu

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de toutes façons le 30/10/2026 à 09:19
dommage a écrit le 30/10/2026 à 07h52

c'est dommage pour la liberté d'expression

on connaît déjà leur sempiternel laïus...

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saco697 le 30/10/2026 à 09:16

visiblement Doucet est gagné par ses angoisses, comme il dit, ou il manœuvre avec Melenchon pour faire croire qu’ils ne sont pas du même bord … prêt à tout pour brouiller les cartes et abuser les électeurs car en finale il est bien de l’alliance LFI/les VERTS et les miliciens de l’extrême gauche violentes ont bien été déclarés comme les « partenaires privilégiés » de son équipe municipale… et par ailleurs il milite toujours contre les consignes du préfet pour des manifestations dans le centre ville pour livrer Lyon et ses commerces à ses fameux « partenaires privilégiés » et aux pilleurs pour couper l’e inopiné lyonnaise et les commerçants qu’il déteste

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Cyrielle69 le 30/10/2026 à 08:57

Quand y aura-t-il une grande manifestation des honnêtes gens qui ne veulent pas que Lyon soit transformée en champ de ruines ? La France gérée par le FMI, cela ne me tente pas mais ça risque bien d'arriver. Les pilleurs, les antifas souvent sans gros souci de fin de mois, cela ne les dérangerait pas.
Je suis vraiment triste. Même mes enfants ne peuvent pas s'amuser avec Halloween.

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pm69 le 30/10/2026 à 08:47

Ce n'est aucunement céder à l'extrême droite que d'empêcher un délinquant notoire (fut-il "député") de venir semer le trouble et la mauvaise parole. C'est juste le respect de l'ordre public qu'exerce le maire, en vertu de ses pouvoirs de police. Qu' Arnault commence donc par rendre des comptes dans l'assassinat de Quentin Deranque...

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Catalan le 30/10/2026 à 08:38

Cherfi qui parle de " céder aux milices d extrême droite"Pour info il faut lui rappeler que Raphaël Archenault est le fondateur d une milice d extrême gauche, dont plusieurs membres sont actuellement incarcérés pour assassinat.

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Solidarité 69 le 30/10/2026 à 08:24

Je comprends la colère de LFI envers Doucet.
Ce dernier a laissé les miliciens de LFI et son chef Raphaël Archenault alias Arnault accéder librement dans le centre de vidéosurveillance de Lyon pour leurs basses besognes et maintenant il veut interdire au chef de la milice de se présenter devant les lyonnais.
Cela peut paraître incompréhensible mais au vu des avancées de l'enquête sur le meurtre de Quentin, on comprend mieux la décision de Doucet.

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Les Fachos Incultes le 30/10/2026 à 08:21

La place de ce type n'est pas dans une salle, mais dans une cellule !

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danger public le 30/10/2026 à 08:21

Albert Camus disait du journaliste qu'il est " l'historien de l'instant" . L'historien. Pas le faussaire. Pas le propagandiste. Pas l'influenceur. Comment ne pas être révolté et scandalisé devant les médias en France l’extrême droite est un danger éternel pour mon pays

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en fait le 30/10/2026 à 08:15
dommage a écrit le 30/10/2026 à 07h52

c'est dommage pour la liberté d'expression

il faut expliquer le concept au petit dictateur melanchon 🤮

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Je cèdera pas le 30/10/2026 à 07:52

Bienvenue dans le monde merveilleux de la mélenchonie M. Pastèque !
Tant que tu rampes devant le gourou et ses sbires ça passe mais si tu as le malheur de dévier de la ligne.................

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