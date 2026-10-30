La conférence de Raphaël Arnault n'aura finalement pas lieu à l'Espace 101, dans le 8e arrondissement de Lyon. Le député insoumis du Vaucluse, ancien porte-parole du groupe antifasciste La Jeune Garde, devait y présenter son livre Antifasciste le jeudi 5 novembre, aux côtés de la députée lyonnaise Anaïs Belouassa-Cherifi.
Mais le maire écologiste du 8e arrondissement, Olivier Berzane, a décidé de retirer la réservation accordée aux organisateurs.
Dans un courrier daté du 27 octobre, l'élu justifie cette décision par "le risque avéré de troubles à l'ordre public induit par l'événement".
LFI dénonce un double discours de la mairie
Cette décision intervient après plusieurs jours de tensions autour de la venue du parlementaire.
Des élus d'extrême droite avaient demandé l'interdiction de sa conférence, tandis que des messages de militants nationalistes circulaient sur les réseaux sociaux, appelant à se rendre sur place le 5 novembre.
Cette date coïncide également avec une importante mobilisation intersyndicale, compliquant potentiellement la sécurisation de l'événement.
Mais pour Anaïs Belouassa-Cherifi, la municipalité lyonnaise n'a pas joué franc jeu.
Alors que la réservation aurait été retirée dès le 27 octobre, Grégory Doucet et Olivier Berzane affirmaient encore le lendemain que des discussions étaient en cours pour sécuriser la conférence, mettant simplement sur la table le fait de pouvoir décaler l'évènement à une autre date.
"Nous regrettons que M. Doucet et les élus écologistes cèdent également aux pressions et à l'intimidation des milices d'extrême-droite qui, dès l'annonce de notre évènement, ont ciblé et harcelé les organisateurs et les intervenants, moi y compris", s'indigne la députée insoumise.
Un recours devant le tribunal administratif
Face à cette situation, Anaïs Belouassa-Cherifi entend engager une procédure en référé-liberté devant le tribunal administratif pour contester la décision municipale.
Organisée par le collectif Masse critique, la section LFI du Rhône et la librairie associative La Tanière, la rencontre avait pourtant été programmée dès le 23 septembre.
Les organisateurs assurent avoir explicitement informé les services municipaux de l'identité de leur invité avant d'obtenir l'autorisation d'utiliser la salle.
Ils recherchent désormais un lieu privé susceptible d'accueillir l'événement.
La polémique intervient alors que Raphaël Arnault a été entendu le 28 octobre par la Sous-direction antiterroriste dans le cadre de l'enquête sur la mort du militant nationaliste Quentin Deranque, survenue en février 2026 à Lyon. Plusieurs de ses proches amis et collaborateurs ont été auditionnés voire mis en examen dans ce dossier.
mé sé qui ce rafel arno ?????Signaler Répondre
il compte pour quelque chose ??? il a un avenir ? il vit de quoi ? il fait quoi ? il habite où ? il voit qui ? il mange quoi ? il boit quoi ?
Raphaël Arnault ce n'est pas normal d’être fiché S est de siéger à l'assemblé, c'est un manque de respect de nos institution.Signaler Répondre
Barage contre l'ultra gauche !!Signaler Répondre
Est-ce que Bidochon accuse LFI d'avoir entraîné l'annulation de la séance de dédicaces de Sarah Knafo ?Signaler Répondre
En même temps, organiser une soirée un mercredi, le jour du dîner de con, ça sent la provocation ?Signaler Répondre
Il était moins fier quand il se cachait sous sa capuche dans un wagon de 2eme classe dans le TGV pour échapper a la convocation de l antiterrorisme....Ah mon Raphou t as pris tes jambes a ton cou🤣🤣🏃🏃....c est sur que ce n est pas pareil seul plutôt qu a 5,..un peu plus mou des genoux,....
Ok, Monplaisir,Signaler Répondre
C est son plaisir.
Le bachut, lui l a dans le c.. !
Ah Doucet est ma muse,
avec LFI jamais ne m 'use...
Raphael ARNAULT déjà condamne pour violence en réunion pour agression envers un jeune a la croix rousse est maintenant convoqué le 17 novembre devient la 17eme chambre correctionnelle pour propos injurieux et menaces envers un père d une des victimes du Bataclan.Signaler Répondre
Ça donne une idée du sinistre fasciste islamiste qu il est..
Avec le meurtre de Quentin et sa visite a l antiterroriste, il est prêt pour passer une licence de droit....sous les verrous ...et si tout se passe bien il y finira un master..
Il n'y a pas de locaux aux Minguettes ? La Salle Irène Joliot Curie? C'est dans les banlieues "nouvelle France" qu'ils ont leurs afficionados.Signaler Répondre
Et que le chef ARCHENAULT vient d être auditionné de longues heures directement au siège de l antiterrorisme a Levallois., alors qu il esquivait les convocations depuis longtemps..Signaler Répondre
Quand tu te fais rattraper par la patrouille, ce n est pas pour un vol de bonbons.
On attend la suite, tranquille c est des pro dans les services.. Merci a eux d oeuvrer pour notre tranquillité....
Exact, et ils ne savent toujours pas qui il est, il ne s occupe pas de sa circonscription...Signaler Répondre
Comme quoi, il faut arrêter les barrages, les castors...
A Monplaisir, pas au Bachut.Signaler Répondre
"Le mec s'est fait élire la bouche en cœur grâce aux voix et aux méthodes de cette voyoucratie LFI"Signaler Répondre
C'était un vote contre le candidat RN, les électeurs du Vaucluse ne savaient pas qui il était.
Et alors, oui, d'accord, comment, pourquoi ???Signaler Répondre
les lyonnais s'en foutent, ça se passe entre Doucet et Le Papet : querelle d'EGO
tellement drôle !!! et les arguments olalala vous êtes vraiment au-dessus du bas peuple vous!Signaler Répondre
A une autre époque mr arnault aurait balancé jean moulinSignaler Répondre
Exact, regardez juste la photo..Signaler Répondre
Que voit on ? UN blondinet aux yeux bleus crâne rasé, blouson de paramilitaires, air agressif.....j ai cru que c était un identitaire de l extrême droite , voire un jeune SA des temps modernes....si on remonte dans le temps....
Le fascisme est bien revenu par la gauche...
A notre époque MELENCHON et ses proxys collaborent avec nos ennemis d aujourd hui, les frères musulmans et autres terroristes du HAMAS.Signaler Répondre
Laissez Jean MOULIN en paix, vous faites pitié maintenant.....
A une autre époque jean moulin aurait accueilli mr arnaultSignaler Répondre
Il faut être logique, la venue de ce pseudo député était une provocation de plus de LFI.Signaler Répondre
Franchement ce pseudo député n’a rien à faire à Lyon.
Petit moment de réflexion par l'intermédiaire d'un vrai intellectuel de gauche italien et que j'accorde aux électeurs de gauche tentés par la LFI ou déjà convaincus :Signaler Répondre
« Le fascisme peut revenir sur la scène à condition qu’il s’appelle anti-fascisme »
Quand j'entends vilipender des mots en italien, par ce groupuscule d'extrême gauche, qui n'en saisit ni les mots, ni l'origine et mené par le gars en photo, qui a tous les codes vestimentaires et physiques du fasciste.
Nous y sommes. Il y a urgence a se saisir par tous les moyens juridiques et d'alerte en dénonçant ce qu'il se passe dans les médias, sur les réseaux sociaux et dans la rue. La LFI a sorti toutes ses voiles et ça déborde de toute part en ce moment.
LFI est un.naufrage, savent ils nager, j ai range toutes mes bouées, zut 🤪🏊🏊🏊Signaler Répondre
Vous pensez à Archenault alias Arnault ou à Doucet ou aux 2 ?Signaler Répondre
Il se murmure en ville que Doucet n'est pas très serein depuis que son ami Arnault a été entendu par les services antiterroristes.
Ceci expliquerait cela ?
A ce que je sache, il n'a tué personne !Signaler Répondre
Vu que ça chauffe.........marche arrière touteSignaler Répondre
Pour eu..euh...eux...beuh....meuh.🐮Signaler Répondre
Seule conclusion au vu des fautes.....
Dans la ville où sa mouvance a massacré Quentin Deranque...Signaler Répondre
Les néofas LFIstes sont le seul danger objectif. Citer Camus, qui s'était fait dézingué par Sartre, est un comble, puisque jugé comme populo et trop à droite... LFI est un naufrage.Signaler Répondre
De même, je suis un peu l actualité et en ce mois d octobre rose , une chose m a choquée.Signaler Répondre
Récemment, une députée RN a fait voter a l assemblée nationale, la prise en charge de tous les soins dits de confort pour les femmes atteintes de cancer comme elle...
Plus récemment, Mathilde PANOT, présidente du groupe LFI, en bonne santé, a dénoncé le ruban rose et incite a son boycott avec une démonstration alambiquée de production pesticide par une entreprise israélienne productrice de médicaments anti cancer.
Alors qui fait le preuve de plus d humanité concrètement ?
Je continue a me renseigner, écouter, voir et le constat est de plus en plus édifiant....
Pactiser avec l'extrême gauche est déjà gravissime mais inviter un assassin en herbe, il ne faut pas exagérer. Sa place est en tauleSignaler Répondre
Tout à fait OK. Un jeu de rôle COMPLICE partagè….mais bien sûr pas assumé J’ai le droit de revendiquer et c’est normal…. mais je sais que pratiquement toutes les maniifs se terminent en violences, casses…voire pillages….mais c’est toujours la faute de l’autre Je suis prof et bien sûr je fais porter mes propres revendications par les élèves politisés, à eux d’entraîner leurs camarades et bien sûr je participe aux manifs en disant que je suis là pour les protéger….mais bien sûr pour les envoyer au casse pipe et en faire des victimes …..et Ça ne trompe plus personne!Signaler Répondre
LFI et les écolos......on dirait un sketch de Coluche, " il y en a un qui épluche les oignons et l autre qui pleure "......Signaler Répondre
Pourriez vous me dire qu elle est votre définition de l extrême droite en 2026? Je m y perds un peu..merci..Signaler Répondre
Enragé...lfi...un pléonasme..Signaler Répondre
Le criminel en liberté.....
Doudou habite dans le 8eme, principe pas chez moi.....alors méfiance pour toute la métropole....Signaler Répondre
Merci d avance a MME SARSELLI de veiller a ce que ce milicien ne puisse venir se pavaner dans toute la métropole...
Certains qui se pensaient encore intouchables il y a quelques jours, serrent désormais les fesses.Signaler Répondre
oh ben on peux lui proposé une petite salle à corbas...Signaler Répondre
Ce gars est une honte pour la démocratie a l’image de lfi, ou d’ Anais ils prônent l’anarchie pour cacher la dictature dont ils rêvent. Les marginaux d’ultra gauche ultra violent anti société sont depuis quelques années légitimises par un parti à leur image qu’est lfi. JLM en grand manitou vise de rafler la mise et se gaver grâce à sa garde, et des placebos d’idées.Signaler Répondre
Beaucoup d’entre eux devraient être plus en prison qu’en politique
Doucet est un pleutre, pas courageux du tout...Ne sait pas trop comment a la fois satisfaire son électorat LFI avec qui il a fait alliance et a la fois asseoir son autorité de maire. Cette union avec LFI lui colle à la peau comme un sparadrap.Signaler Répondre
Quant a la réaction de Bellouassa, c'est pathétique : elle gesticule quand il s'agit de faire annuler une conférence du RN mais chougne quand on fait annuler une conférence d'un dangereux personnage révolutionnaire....2 poids 2 mesures ? Où tout simplement une fascination pour l'Etat stalinien ?
Le mec s'est fait élire la bouche en cœur grâce aux voix et aux méthodes de cette voyoucratie LFI, et maintenant qu'il doit recevoir leur chouchou fiché S Raphaël Arnault dans une salle municipale, il pisse dans son froc et ferme à double tour !Signaler Répondre
Ouin ouin le maire écolo qui refuse d'assumer accueillir son propre partenaire d'élection !
Ouin ouin la clique LFI en panique qui cherche un garage privé en catastrophe pour faire venir leur spécialiste du chaos !
Il a profité de leur bordel pour choper la mairie, et aujourd'hui il fait la vierge effarouchée pour pas que ses bacs à compost sautent !
Demain Le Monde va nous pondre une enquête pour nous jurer que des tracts du RN étaient planqués sous la moquette de la mairie pour forcer Doucet à se débiner !
lfi a juste titre détruit Bardella pour ses propos sans qu il y ai de jugement, mais pour Arnaud et cette histoire de meurtre il est convoqué par la justice ,pas de jugement comme pour Bardella et la pour eux ses pas normal que Arnaud soit boycotter.. Incroyable ce qui est valable pour les autres n'est pas valable pour euSignaler Répondre
on connaît déjà leur sempiternel laïus...Signaler Répondre
visiblement Doucet est gagné par ses angoisses, comme il dit, ou il manœuvre avec Melenchon pour faire croire qu’ils ne sont pas du même bord … prêt à tout pour brouiller les cartes et abuser les électeurs car en finale il est bien de l’alliance LFI/les VERTS et les miliciens de l’extrême gauche violentes ont bien été déclarés comme les « partenaires privilégiés » de son équipe municipale… et par ailleurs il milite toujours contre les consignes du préfet pour des manifestations dans le centre ville pour livrer Lyon et ses commerces à ses fameux « partenaires privilégiés » et aux pilleurs pour couper l’e inopiné lyonnaise et les commerçants qu’il détesteSignaler Répondre
Quand y aura-t-il une grande manifestation des honnêtes gens qui ne veulent pas que Lyon soit transformée en champ de ruines ? La France gérée par le FMI, cela ne me tente pas mais ça risque bien d'arriver. Les pilleurs, les antifas souvent sans gros souci de fin de mois, cela ne les dérangerait pas.Signaler Répondre
Je suis vraiment triste. Même mes enfants ne peuvent pas s'amuser avec Halloween.
Ce n'est aucunement céder à l'extrême droite que d'empêcher un délinquant notoire (fut-il "député") de venir semer le trouble et la mauvaise parole. C'est juste le respect de l'ordre public qu'exerce le maire, en vertu de ses pouvoirs de police. Qu' Arnault commence donc par rendre des comptes dans l'assassinat de Quentin Deranque...Signaler Répondre
Cherfi qui parle de " céder aux milices d extrême droite"Pour info il faut lui rappeler que Raphaël Archenault est le fondateur d une milice d extrême gauche, dont plusieurs membres sont actuellement incarcérés pour assassinat.Signaler Répondre
Je comprends la colère de LFI envers Doucet.Signaler Répondre
Ce dernier a laissé les miliciens de LFI et son chef Raphaël Archenault alias Arnault accéder librement dans le centre de vidéosurveillance de Lyon pour leurs basses besognes et maintenant il veut interdire au chef de la milice de se présenter devant les lyonnais.
Cela peut paraître incompréhensible mais au vu des avancées de l'enquête sur le meurtre de Quentin, on comprend mieux la décision de Doucet.
La place de ce type n'est pas dans une salle, mais dans une cellule !Signaler Répondre
Albert Camus disait du journaliste qu'il est " l'historien de l'instant" . L'historien. Pas le faussaire. Pas le propagandiste. Pas l'influenceur. Comment ne pas être révolté et scandalisé devant les médias en France l’extrême droite est un danger éternel pour mon paysSignaler Répondre
il faut expliquer le concept au petit dictateur melanchon 🤮Signaler Répondre
Bienvenue dans le monde merveilleux de la mélenchonie M. Pastèque !Signaler Répondre
Tant que tu rampes devant le gourou et ses sbires ça passe mais si tu as le malheur de dévier de la ligne.................