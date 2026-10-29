Pont de Condrieu : les travaux reprennent lundi avec trois semaines de montage d’échafaudage

Les travaux vont reprendre sur le pont de Condrieu – Les Roches-de-Condrieu.

Après plusieurs semaines consacrées aux études et à la préparation du chantier, les interventions sur le terrain redémarreront ce lundi 2 novembre.

Le projet de sécurisation de l’ouvrage repose sur une solution d’haubanage en complément des palées, présentée lors d’une réunion publique le 1er juillet. La canalisation avait par ailleurs été mise hors service en septembre.

Un échafaudage autour de la pile centrale

La première phase du chantier consistera à installer un échafaudage autour de la pile centrale du pont.

Cette opération doit durer environ trois semaines. L’installation restera ensuite en place pendant toute la durée du chantier afin de permettre la réalisation des différentes interventions.

Les commandes de matériel spécifique ont déjà été lancées et les haubans nécessaires à la sécurisation de l’ouvrage sont en cours de fabrication.

Des livraisons côté Condrieu

Le matériel nécessaire au chantier sera acheminé par la route côté Condrieu.

Lors des livraisons, un agent sera présent afin de sécuriser et d’accompagner le passage des piétons et des cyclistes.

Pour les automobilistes, les itinéraires de déviation restent en vigueur.

Dans le sens nord-sud, les véhicules doivent emprunter la RD386, puis les RD1086 et RD7 dans la Loire, avant de rejoindre les RD37B et RD4 en Isère.

Dans le sens sud-nord, la déviation passe par les RD4 et RD4G en Isère, puis par les RD45e et RD386 dans le Rhône.