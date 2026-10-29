Gare Part-Dieu : une nouvelle station de taxis ouvre place basse Béraudier

Un nouveau service est désormais disponible aux abords de la gare Part-Dieu.

Une station de taxis vient d’ouvrir sur la place basse Béraudier, à proximité immédiate de la gare. Contrairement à la station de la rue de la Villette, ce nouvel espace est destiné aux voyageurs qui ont réservé leur taxi à l’avance, ainsi qu’aux chauffeurs venant déposer leurs passagers.

24 places réservées aux taxis

La station dispose de 24 emplacements spécialement aménagés.

Deux espaces distincts permettent de séparer les prises en charge et les déposes afin de mieux organiser les mouvements de véhicules.

L’espace est accessible à tous les taxis, quelle que soit leur commune de rattachement. Une fois leur course effectuée, les chauffeurs quittent la station par la rue de Bonnel.

La gestion du site est assurée par LPA Mobilités, en coordination avec le parking Béraudier, la vélostation et le poste de commandement sécurisé.

Comment retrouver son taxi ?

Pour les voyageurs, le principe se veut simple.

Après avoir réservé leur course, ils doivent rejoindre le point de rendez-vous situé place basse Béraudier, en suivant la signalétique installée dans le hall et aux sorties de la gare.

Le chauffeur vient alors chercher directement son client à ce point avant de l’accompagner jusqu’à son véhicule. L’objectif est d’éviter aux voyageurs d’avoir à chercher leur taxi parmi plusieurs voitures stationnées.

La station est située au niveau -1, côté ouest de la gare Part-Dieu, et fonctionne tous les jours de 4h30 à 1h du matin, y compris les jours fériés.

La station de la rue de la Villette reste ouverte

Les voyageurs qui n’ont pas réservé de taxi peuvent toujours se rendre à la station située rue de la Villette.

Cette dernière continue de fonctionner pour les prises en charge sans réservation.

Avec ce nouvel aménagement, la Métropole de Lyon et ses partenaires poursuivent la transformation du secteur de la Part-Dieu.

La place Béraudier rassemble désormais plusieurs solutions de mobilité : transports en commun, Rhônexpress, gare routière, vélostation et Vélo’v, auxquelles vient donc s’ajouter cette nouvelle station de taxis.