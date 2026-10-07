La gare Part-Dieu à Lyon élue deuxième plus belle gare du monde

La station ferroviaire lyonnaise a décroché la deuxième place du classement 2026 du Prix Versailles, qui récompense chaque année des réalisations architecturales remarquables à travers le monde.

La gare de la Part-Dieu est devancée par la Town Hall Station de Melbourne, en Australie, qui occupe la première place. La station de métro du Colisée, à Rome, complète le podium.

Cette distinction intervient un an après l'achèvement du vaste chantier de réaménagement de la place Charles-Béraudier, devant la gare, qui accueille chaque jour 140 000 voyageurs.

Créé en 2015 et annoncé chaque année à l'UNESCO, le Prix Versailles met à l'honneur l'architecture contemporaine dans plusieurs catégories via un jury international réunissant notamment des architectes, des créateurs et différentes personnalités.