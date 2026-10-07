La gare Part-Dieu à Lyon élue deuxième plus belle gare du monde

La station ferroviaire lyonnaise a décroché la deuxième place du classement 2026 du Prix Versailles, qui récompense chaque année des réalisations architecturales remarquables à travers le monde.
La gare de la Part-Dieu est devancée par la Town Hall Station de Melbourne, en Australie, qui occupe la première place. La station de métro du Colisée, à Rome, complète le podium.
Cette distinction intervient un an après l'achèvement du vaste chantier de réaménagement de la place Charles-Béraudier, devant la gare, qui accueille chaque jour 140 000 voyageurs.
Créé en 2015 et annoncé chaque année à l'UNESCO, le Prix Versailles met à l'honneur l'architecture contemporaine dans plusieurs catégories via un jury international réunissant notamment des architectes, des créateurs et différentes personnalités.
Surtout côté Villette en plus ça sent super bon quand on y passeSignaler Répondre
Gare de Anvers et celle de Milano centrale sont plus jolies je trouve....et sûrement d'autresSignaler Répondre
C'est vrai que grâce à la légendaire ponctualité de la sncf, on a tout le temps du monde pour l'admirer !Signaler Répondre
Ne pas oublier que l'emblème de notre pays, c'est le CoqSignaler Répondre
Ce volatile, qui chante , les pattes dans la Merde
C'est bien la saison
Comparée à l'ancienne gare, c'est vrai, il y a du mieux, mais la qualifier de 2e plus belle gare au monde, non.Signaler Répondre
Celle de Metz (par exemple), est 1000 fois mieux
Cet un canulard je suppose ???Signaler Répondre
Mais c'est fait par qui ce classement ? ? ? ? ?Signaler Répondre