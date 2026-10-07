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La gare Part-Dieu à Lyon élue deuxième plus belle gare du monde

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La gare Part-Dieu à Lyon élue deuxième plus belle gare du monde
Lyon Mag

La gare de Lyon Part-Dieu se distingue à l’international.

La station ferroviaire lyonnaise a décroché la deuxième place du classement 2026 du Prix Versailles, qui récompense chaque année des réalisations architecturales remarquables à travers le monde.

La gare de la Part-Dieu est devancée par la Town Hall Station de Melbourne, en Australie, qui occupe la première place. La station de métro du Colisée, à Rome, complète le podium.

Cette distinction intervient un an après l'achèvement du vaste chantier de réaménagement de la place Charles-Béraudier, devant la gare, qui accueille chaque jour 140 000 voyageurs.

Créé en 2015 et annoncé chaque année à l'UNESCO, le Prix Versailles met à l'honneur l'architecture contemporaine dans plusieurs catégories via un jury international réunissant notamment des architectes, des créateurs et différentes personnalités.

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gare Part-Dieu

Prix Versailles

5 commentaires
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Gabin69 le 07/10/2026 à 14:35

Surtout côté Villette en plus ça sent super bon quand on y passe

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Gares le 07/10/2026 à 14:28

Gare de Anvers et celle de Milano centrale sont plus jolies je trouve....et sûrement d'autres

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Plop!! le 07/10/2026 à 13:52

C'est vrai que grâce à la légendaire ponctualité de la sncf, on a tout le temps du monde pour l'admirer !

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Cocorico le 07/10/2026 à 13:47

Ne pas oublier que l'emblème de notre pays, c'est le Coq
Ce volatile, qui chante , les pattes dans la Merde
C'est bien la saison

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Euh ... le 07/10/2026 à 13:36

Comparée à l'ancienne gare, c'est vrai, il y a du mieux, mais la qualifier de 2e plus belle gare au monde, non.

Celle de Metz (par exemple), est 1000 fois mieux

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Free Lyon le 07/10/2026 à 13:34

Cet un canulard je suppose ???

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oh non c'est pas vrai le 07/10/2026 à 13:28

Mais c'est fait par qui ce classement ? ? ? ? ?

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