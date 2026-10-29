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Lyon : un incendie volontaire au sein de la mairie du 6e arrondissement

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Lyon : un incendie volontaire au sein de la mairie du 6e arrondissement

INFO LYONMAG. Un incendie s’est déclaré mercredi 28 octobre dans un local associatif situé au sein de la mairie du 6e arrondissement de Lyon. Le feu, rapidement maîtrisé par un agent municipal, serait d’origine volontaire. Une plainte a été déposée.

Un incendie s’est déclaré mercredi en fin d’après-midi dans un local associatif de la mairie du 6e arrondissement de Lyon.

L’alarme s’est déclenchée aux alentours de 17h30. Un agent municipal est alors intervenu et est parvenu à maîtriser les flammes avant que le sinistre ne prenne davantage d’ampleur.

Une mise à feu volontaire

Selon nos informations, les sapeurs-pompiers intervenus sur place ont conclu à une mise à feu volontaire.

Aucun suspect n’a toutefois été identifié pour le moment.

Le local concerné est notamment accessible depuis une cour qui ne dispose pas de vidéoprotection, ce qui ne permet pas à ce stade d’identifier facilement la personne susceptible d’avoir provoqué l’incendie.

Une plainte a été déposée après les faits.

L’enquête doit désormais être confiée aux services de police afin de déterminer les circonstances précises de l’incendie et de tenter d’identifier son auteur.

Tags :

incendie

mairie du 6e arrondissement

15 commentaires
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Lulu de Lyon le 29/10/2026 à 19:08
la france a Macron a écrit le 29/10/2026 à 13h31

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

Avant de tenter des commentaires politiques, il est nécessaire d'avoir un minimum de connaissances sur le sujet.
Votre commentaire est lamentablement ridicule !

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Racailles de m... le 29/10/2026 à 19:06

Un débile mental qui veut faire comme à Limoges ?

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Si c est faux c est dans certains journaux... le 29/10/2026 à 19:01
Le Monde de Mediapart a écrit le 29/10/2026 à 15h05

À t on retrouvé des tracts RN?

Je ne sais pas, je n ai pas lu le Monde aujourd'hui..🤣🤣🤣

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Qu il est doux de revoir les anciens... le 29/10/2026 à 18:42
la france a Macron a écrit le 29/10/2026 à 13h31

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

Tiens, le revoilou, le petit loulou du tunnel sans fin....
Bravo, tu l as gagné ton pari de caser ton mantra une fois dans la semaine....
Si ça peut te payer ta bière......😜

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Lyon intra muros.. le 29/10/2026 à 18:38
Ex Précisions a écrit le 29/10/2026 à 17h16

Un maire horizons, encore un coup de la bande à arnault, il prépare sa venue sur Lyon...

Je me suis fait la même réflexion. Les exactions n ont lieu que dans des arrondiossements tenus par la droite, et encore en épargnant les oeuvres des gauchos copains a LFI..
Les " oeuvres", le mot m a échappé, les étendages sales de bellecour sont une injure...

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Victorzak le 29/10/2026 à 18:18
Ex Précisions a écrit le 29/10/2026 à 17h16

Un maire horizons, encore un coup de la bande à arnault, il prépare sa venue sur Lyon...

Non c est un coup de l extrême droite ça. Le 6eme est un arrondissement de fachos

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Ex Précisions le 29/10/2026 à 17:16

Un maire horizons, encore un coup de la bande à arnault, il prépare sa venue sur Lyon...

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Effectivement le 29/10/2026 à 16:53
la france a Macron a écrit le 29/10/2026 à 13h31

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

Désolé d'avoir a contredire vos propos.
Macron est de gauche, la plus part de ses ministres également même les traîtres qui ont quitté les républicains pour servir leurs intérêts. Holland ayant nommé Macron dans son équipe et son gouvernement.
Pas un poil de droite ou d'extrême droite.

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mais ..mais le 29/10/2026 à 16:15
effaré a écrit le 29/10/2026 à 15h09

vous m avez régalé… quel humour décalé. merci. bonne journée!

il est sincère!!

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Anti facho le 29/10/2026 à 15:23

Elle fait quoi Doucet ? indignée ???

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effaré le 29/10/2026 à 15:09
la france a Macron a écrit le 29/10/2026 à 13h31

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

vous m avez régalé… quel humour décalé. merci. bonne journée!

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Le Monde de Mediapart le 29/10/2026 à 15:05

À t on retrouvé des tracts RN?

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l'ami Zafeu le 29/10/2026 à 13:36

un saccageur LFI?

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Solidarité 69 le 29/10/2026 à 13:32

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !
Volontaire ?
Pas une combustion spontanée comme à Notre Dame ?
Tout le monde sait.

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la france a Macron le 29/10/2026 à 13:31

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

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