Lyon : un incendie volontaire au sein de la mairie du 6e arrondissement

Un incendie s’est déclaré mercredi en fin d’après-midi dans un local associatif de la mairie du 6e arrondissement de Lyon.
L’alarme s’est déclenchée aux alentours de 17h30. Un agent municipal est alors intervenu et est parvenu à maîtriser les flammes avant que le sinistre ne prenne davantage d’ampleur.
Une mise à feu volontaire
Selon nos informations, les sapeurs-pompiers intervenus sur place ont conclu à une mise à feu volontaire.
Aucun suspect n’a toutefois été identifié pour le moment.
Le local concerné est notamment accessible depuis une cour qui ne dispose pas de vidéoprotection, ce qui ne permet pas à ce stade d’identifier facilement la personne susceptible d’avoir provoqué l’incendie.
Une plainte a été déposée après les faits.
L’enquête doit désormais être confiée aux services de police afin de déterminer les circonstances précises de l’incendie et de tenter d’identifier son auteur.
Avant de tenter des commentaires politiques, il est nécessaire d'avoir un minimum de connaissances sur le sujet.Signaler Répondre
Votre commentaire est lamentablement ridicule !
Un débile mental qui veut faire comme à Limoges ?Signaler Répondre
Je ne sais pas, je n ai pas lu le Monde aujourd'hui..🤣🤣🤣Signaler Répondre
Tiens, le revoilou, le petit loulou du tunnel sans fin....Signaler Répondre
Bravo, tu l as gagné ton pari de caser ton mantra une fois dans la semaine....
Si ça peut te payer ta bière......😜
Je me suis fait la même réflexion. Les exactions n ont lieu que dans des arrondiossements tenus par la droite, et encore en épargnant les oeuvres des gauchos copains a LFI..Signaler Répondre
Les " oeuvres", le mot m a échappé, les étendages sales de bellecour sont une injure...
Non c est un coup de l extrême droite ça. Le 6eme est un arrondissement de fachosSignaler Répondre
Un maire horizons, encore un coup de la bande à arnault, il prépare sa venue sur Lyon...Signaler Répondre
Désolé d'avoir a contredire vos propos.Signaler Répondre
Macron est de gauche, la plus part de ses ministres également même les traîtres qui ont quitté les républicains pour servir leurs intérêts. Holland ayant nommé Macron dans son équipe et son gouvernement.
Pas un poil de droite ou d'extrême droite.
il est sincère!!Signaler Répondre
Elle fait quoi Doucet ? indignée ???Signaler Répondre
vous m avez régalé… quel humour décalé. merci. bonne journée!Signaler Répondre
À t on retrouvé des tracts RN?Signaler Répondre
un saccageur LFI?Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
Volontaire ?
Pas une combustion spontanée comme à Notre Dame ?
Tout le monde sait.
10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumièreSignaler Répondre