Lyon : un incendie volontaire au sein de la mairie du 6e arrondissement

Un incendie s’est déclaré mercredi en fin d’après-midi dans un local associatif de la mairie du 6e arrondissement de Lyon.

L’alarme s’est déclenchée aux alentours de 17h30. Un agent municipal est alors intervenu et est parvenu à maîtriser les flammes avant que le sinistre ne prenne davantage d’ampleur.

Une mise à feu volontaire

Selon nos informations, les sapeurs-pompiers intervenus sur place ont conclu à une mise à feu volontaire.

Aucun suspect n’a toutefois été identifié pour le moment.

Le local concerné est notamment accessible depuis une cour qui ne dispose pas de vidéoprotection, ce qui ne permet pas à ce stade d’identifier facilement la personne susceptible d’avoir provoqué l’incendie.

Une plainte a été déposée après les faits.

L’enquête doit désormais être confiée aux services de police afin de déterminer les circonstances précises de l’incendie et de tenter d’identifier son auteur.